Bitcoin: Σε φάση συσσώρευσης κάτω από τα $77.000 – Πού βρίσκεται η κρίσιμη αντίσταση

Σε φάση συσσώρευσης κάτω από τα 77.000 δολάρια, μετά το ράλι της τάξης του 23% που σημείωσε μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ την ίδια ώρα ο ημερήσιος όγκος spot υποχώρησε 35%, στα 3,1 δισ. δολάρια, αλλά παραμένει 48% υψηλότερα από τον μέσο όρο πριν από το breakout. Πάντως, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ευρύτερη εικόνα της αγοράς παραμένει σχετικά υγιής.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα διαπραγματεύτηκε για λίγο πάνω από τα 81.000 δολάρια, προτού υποχωρήσει κάτω από τα 77.000 δολάρια. Πλέον η αντίσταση εντοπίζεται κοντά στα 82.000 δολάρια, ενώ οι στηρίξεις βρίσκονται στα 75.000 και 72.000 δολάρια.

Η υποχώρηση στον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών spot στο Bitcoin ήρθε μετά από μια ασυνήθιστα έντονη περίοδο συναλλαγών κατά τη διάρκεια του δίμηνου ράλι του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης.

Παρά την εβδομαδιαία πτώση, η δραστηριότητα στην αγορά παραμένει σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα πριν από το breakout.

Συνοπτικά: Η μόχλευση παραμένει περιορισμένη, οι τοποθετήσεις στα options είναι ισορροπημένες, ο Αύγουστος κατέγραψε τις ισχυρότερες μηνιαίες εισροές σε Bitcoin ETFs από τον Νοέμβριο του 2024 και η Strategy αγοράζει ξανά Bitcoin.

«Παρά τη σημαντική πτώση από την προηγούμενη εβδομάδα, οι όγκοι παραμένουν 48% υψηλότεροι από τον μέσο όρο της περιόδου 1ης Ιουλίου έως 15 Αυγούστου, καθώς το νέο εύρος διαπραγμάτευσης του Bitcoin έχει αναζωογονήσει τη δραστηριότητα στην αγορά spot, επαναφέροντας τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές στην αγορά», ανέφερε η εταιρεία ερευνών στην αγορά crypto, K33.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το υψηλότερο επίπεδο τιμών του Bitcoin έχει ανανεώσει τη συμμετοχή στην αγορά, ακόμη και καθώς η δραστηριότητα υποχωρεί από τα υψηλά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ράλι.

Παράλληλα, η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα του Bitcoin έχει μειωθεί καθώς η τιμή του κινείται σε φάση συσσώρευσης. Η μεταβλητότητα επτά ημερών υποχώρησε στο 1,6%, κάτω από τη διάμεση ετήσια τιμή του 1,8%.

Η χαμηλότερη ένδειξη υποδηλώνει ότι οι ημερήσιες διακυμάνσεις της τιμής του Bitcoin έχουν γίνει λιγότερο έντονες μετά την πρόσφατη άνοδο.

Η περιορισμένη μεταβλητότητα θα μπορούσε να επιτρέψει στην αγορά να διαμορφώσει ισχυρότερες στηρίξεις πριν από την επόμενη κατεύθυνση της τιμής. Ωστόσο, μπορεί επίσης να αντανακλά την επιφυλακτικότητα των traders καθώς το Bitcoin πλησιάζει σημαντικά επίπεδα αντίστασης.

Αλλάζει η σχέση του Bitcoin με τα παραδοσιακά assets

Η σχέση του Bitcoin με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει μεταβληθεί σημαντικά. Η συσχέτισή του 90 ημερών με τον χρυσό αυξήθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 0,52. Αντίθετα, η συσχέτισή του με τον Nasdaq υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους.

Σύμφωνα με την K33, η αλλαγή αυτή ενισχύει την άποψη ότι το Bitcoin μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση έναντι της υποτίμησης των νομισμάτων και των μεταβολών στις παγκόσμιες συνθήκες ρευστότητας.

Η μειωμένη σύνδεση με τις τεχνολογικές μετοχές δείχνει επίσης ότι το Bitcoin επηρεάζεται ολοένα περισσότερο από ένα διαφορετικό σύνολο παραγόντων που διαμορφώνουν την αγορά.

Ισχυρές οι εισροές στα Bitcoin ETPs τον Αύγουστο

Η ζήτηση μέσω των διαπραγματεύσιμων προϊόντων Bitcoin (ETPs) παρέμεινε ισχυρή τον Αύγουστο. Τα παγκόσμια Bitcoin ETPs προσέλκυσαν 52.152 BTC μέσα στον μήνα, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες μηνιαίες εισροές από τον Νοέμβριο του 2024.

Η αύξηση αυτή ήρθε μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πιέσεων από πωλήσεις, η οποία περιλάμβανε ιστορικά υψηλές μηνιαίες εκροές τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Οι ροές προς τα ETFs αποτελούν τον σαφέστερο παράγοντα που συνδέεται με τις αποδόσεις του Bitcoin σε ορίζοντα 30 ημερών από την έναρξη λειτουργίας των αμερικανικών spot Bitcoin ETFs. Οι δύο δείκτες διατηρούν συσχέτιση 0,87.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Bitcoin δεν έχει καταγράψει ποτέ άνοδο άνω του 10% σε διάστημα 30 ημερών χωρίς να σημειωθούν καθαρές εισροές στα ETFs κατά την ίδια περίοδο.

Bitcoin: Στα 82.000 δολάρια η κρίσιμη αντίσταση

Το ζεύγος BTC/USD στο 4ωρο διάγραμμα κινείται σε φάση συσσώρευσης τις τελευταίες ημέρες. Οι αναλυτές θεωρούν τα 82.000 δολάρια ως το σημαντικότερο άμεσο επίπεδο αντίστασης για το Bitcoin.

Μια αποφασιστική διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στην ανάκαμψη και να προσελκύσει πρόσθετη ζήτηση από επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη έκθεση στο κρυπτονόμισμα.

Η ανοδική προοπτική εξαρτάται από το εάν οι συγκεκριμένοι επενδυτές θα συνεχίσουν να αγοράζουν καθώς το Bitcoin πλησιάζει την αντίσταση.

Η πρώτη σημαντική στήριξη του Bitcoin εντοπίζεται κοντά στα 75.000 δολάρια, ενώ ακολουθεί ένα σημαντικότερο επίπεδο στήριξης στα 72.000 δολάρια.

Μια ελεγχόμενη διόρθωση προς την περιοχή των 75.000 δολαρίων θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για την αγορά, καθώς θα περιόριζε την υπερβολική μόχλευση πριν από μια νέα ανοδική κίνηση.

Για τους επενδυτές που επιθυμούν να διατηρήσουν τις θέσεις τους ενόψει της επόμενης φάσης του Bitcoin, η σύγκριση των εφαρμογών κρυπτονομισμάτων που προτείνονται μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πλατφορμών που προσφέρουν κατάλληλη πρόσβαση, χαρακτηριστικά ασφαλείας και εργαλεία συναλλαγών.

Ωστόσο, παρατεταμένες εκροές από τα ETFs ή ένα εβδομαδιαίο κλείσιμο κάτω από τα 72.000 δολάρια θα αποδυνάμωναν την τρέχουσα δομή της ανάκαμψης.

Η επόμενη σημαντική κίνηση του Bitcoin πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το εάν οι θεσμικές εισροές θα παραμείνουν θετικές και εάν οι αγοραστές θα μπορέσουν να δημιουργήσουν αρκετή δυναμική ώστε να διασπάσουν την αντίσταση των 82.000 δολαρίων.

Ημερήσιες τάσεις

Την Τετάρτη (2/9), το Bitcoin «παίζει» στα 76.557,90 δολάρια με απώλειες 1,84% ενώ σε επίπεδο 7ημέρου σημειώνει χασούρα της τάξης του 3,08%. Παρ’ όλα αυτά, σε μηνιαία βάση διατηρεί τα κέρδη του με +20,63%. Η κεφαλαιοποίησή του «παίζει» στα 1,54 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά στο 57,4%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum «παίζει» στα 2.363,8 δολάρια, υποχωρώντας κατά 3,77%, ενώ το XRP κυμαίνεται στο 1,32 δολάριο με -4,38% και το Solana στο 98,13 δολάριο με -4,16%.

Το HYPE σημειώνει απώλειες κοντά στο 2,9% και τα 81,12 δολάρια, το Dogecoin «παίζει» στο 0,08071 δολάριο με -2,63% και το Cardano στο 0,1932 δολάριο με -2,97%.

Τέλος, το Monero βρίσκεται επίσης στα «κόκκινα», χάνοντας 1,8% στα 518,92 δολάρια και το Litecoin υποχωρεί κατά 0,53% στα 48,7 δολάρια, ενώ το Shiba Inu σημειώνει πρώτη της τάξης του 1,08% στο 0,000005096 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,688 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες 0,5%.