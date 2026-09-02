Ιράν: Νέο ιστορικό χαμηλό για το ριάλ – Ξεπέρασε τα 2,2 εκατ. ανά δολάριο

Το ιρανικό νόμισμα βρίσκεται υπό έντονη πίεση, έχοντας καταγράψει απώλειες περίπου 10% μέσα στην τελευταία εβδομάδα.
Σε ορίζοντα ενός έτους, το ριάλ έχει χάσει περίπου το 50% της αξίας του, καθώς η ιρανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις των εντεινόμενων αμερικανικών κυρώσεων, αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου.
Η νέα διολίσθηση του νομίσματος εντείνει τις πιέσεις στην ιρανική οικονομία, καθώς η υποτίμηση του ριάλ αυξάνει το κόστος των εισαγωγών και επιβαρύνει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα.