Ιράν: Νέο ιστορικό χαμηλό για το ριάλ – Ξεπέρασε τα 2,2 εκατ. ανά δολάριο

Σε νέο ιστορικό χαμηλό υποχώρησε την Τετάρτη το ιρανικό ριάλ, καθώς η ισοτιμία του ξεπέρασε τα 2,2 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο στην ελεύθερη αγορά, σύμφωνα με δύο ιστοσελίδες που παρακολουθούν την πορεία του νομίσματος, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το ιρανικό νόμισμα βρίσκεται υπό έντονη πίεση, έχοντας καταγράψει απώλειες περίπου 10% μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Σε ορίζοντα ενός έτους, το ριάλ έχει χάσει περίπου το 50% της αξίας του, καθώς η ιρανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις των εντεινόμενων αμερικανικών κυρώσεων, αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η νέα διολίσθηση του νομίσματος εντείνει τις πιέσεις στην ιρανική οικονομία, καθώς η υποτίμηση του ριάλ αυξάνει το κόστος των εισαγωγών και επιβαρύνει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα.