Bitcoin: Δυσκολεύεται να ξεπεράσει τα $80.000 λόγω αδύναμης ζήτησης

Το Bitcoin εξακολουθεί να μην μπορεί να πραγματοποιήσει μια πειστική διάσπαση πάνω από το επίπεδο των 80.000 δολαρίων, καθώς η ζήτηση από τους Αμερικανούς επενδυτές παραμένει ασταθής, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια και τη δυναμική του τελευταίου ανοδικού κύματος.

Παρότι οι εισροές στα αμερικανικά spot Bitcoin ETF ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, τα συνολικά δεδομένα εξακολουθούν να δίνουν μια μικτή εικόνα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, τα διαπραγματεύσιμα κεφάλαια κατέγραψαν δύο ημέρες έντονων εκροών, ενώ και ένας ακόμη βασικός δείκτης της αμερικανικής ζήτησης εξακολουθεί να δείχνει περιορισμένη δυναμική.

Ειδικότερα, το επταήμερο μέσο premium του Coinbase, το οποίο αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ των τιμών στο μεγαλύτερο αμερικανικό ανταλλακτήριο και των τιμών σε διεθνείς πλατφόρμες, παραμένει σε αρνητικό επίπεδο για περισσότερους από τέσσερις μήνες. Ακόμη και η ισχυρή άνοδος του Bitcoin τον προηγούμενο μήνα δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει τον δείκτη ξανά σε θετικό έδαφος.

Αναζητείται ισχυρότερη επιστροφή των Αμερικανών επενδυτών

Η συγκεκριμένη εικόνα υποδηλώνει ότι η πρόσφατη ανάκαμψη του Bitcoin δεν έχει ακόμη συνοδευτεί από την σταθερή αμερικανική ζήτηση που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες ανοδικές φάσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με τη Glassnode, οι μέσες ημερήσιες εισροές στα Bitcoin ETF κατά τη διάρκεια του τελευταίου ράλι ανήλθαν σε περίπου 290 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η συνολική συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες περιόδους έντονης ανόδου της αγοράς.

Η Glassnode επισημαίνει ότι οι εισροές που προκαλούνται από μεμονωμένες ειδήσεις ή πολιτικές εξελίξεις, χωρίς να συνοδεύονται από ευρύτερη δυναμική στην αγορά, συχνά εμφανίζονται κοντά σε τοπικά σημεία καμπής.

Η στάση της Fed και οι πιθανές ρευστοποιήσεις

Την ίδια στιγμή, το μακροοικονομικό περιβάλλον εμφανίζεται λιγότερο υποστηρικτικό για τα κρυπτονομίσματα.

Η πιο επιθετική τοποθέτηση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την προηγούμενη εβδομάδα ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η ανοδική πορεία του Bitcoin ενδέχεται να συναντήσει ισχυρές πιέσεις σε υψηλότερα επίπεδα τιμών. Η Glassnode εκτιμά ότι οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι Bitcoin έχουν ως βασική ζώνη για ρευστοποιήσεις την περιοχή μεταξύ 83.000 και 86.000 δολαρίων. Η συγκέντρωση πωλητών σε αυτά τα επίπεδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως περιορισμός για την περαιτέρω άνοδο, πριν το κρυπτονόμισμα προσεγγίσει ή διασπάσει τη συγκεκριμένη ζώνη.

Το ράλι και το short squeeze

Ένα ακόμη στοιχείο που προβληματίζει τους αναλυτές αφορά τη φύση της ανόδου που σημειώθηκε τον Αύγουστο. Ένα σημαντικό μέρος της κίνησης εκτιμάται ότι προήλθε από το κλείσιμο short θέσεων, δηλαδή από επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση του Bitcoin και αναγκάστηκαν να αγοράσουν για να περιορίσουν τις απώλειές τους.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο υπάρχουν πλέον αρκετές νέες τοποθετήσεις ώστε να τροφοδοτήσουν ένα ακόμη ισχυρό ανοδικό σκέλος.

Ο Τόνι Σάικαμορ, αναλυτής της IG Australia, εκτιμά ότι μεγάλο μέρος της πρόσφατης ανόδου πιθανότατα προήλθε από κάλυψη short θέσεων, εξέλιξη που έχει οδηγήσει τις τοποθετήσεις στην αγορά σε σχεδόν ουδέτερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενδεχόμενες διορθώσεις του Bitcoin προς την περιοχή των 70.000-75.000 δολαρίων αναμένεται να εξακολουθήσουν να προσελκύουν αγοραστές. Σημαντικό τεχνικό σημείο αναφοράς αποτελεί ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών, ο οποίος βρίσκεται στα 69.507 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «παίζει» στα 77.839,42 δολάρια με άνοδο 1,35% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,56 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κινείται στα 2.401,54 δολάρια με κέρδη 0,86% και το Solana στα 100,62 δολάρια με άνοδο 2,58%.

Το HYPE κυμαίνεται στα 81,76 δολάρια με +0,67%, το XRP στο 1,37 δολάριο με +3,21% και το Dogecoin στο 0,08307 δολάριο (+2,28%).

Παράλληλα, το Cardano κάνει «άλμα» της τάξης του 6,13% στο 0,2070 δολάριο, το Litecoin κερδίζει 3,6% στα 50,55 δολάρια και το Monero σημειώνει άνοδο 0,96% στα 514 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 2,694 τρισ. δολάρια με ήπια άνοδο 0,4%.