Στα $79.000 το Bitcoin – Αντέχει η ανοδική τάση παρά τα σημάδια κόπωσης

Στη ζώνη των 79.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin τη Δευτέρα (7/9), με τη μεγάλη εικόνα της αγοράς να παραμένει ανοδική, αλλά τις ενδείξεις κόπωσης να γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.

Το Bitcoin εξακολουθεί να διατηρείται σε επίπεδα που συνάδουν με την πολυμηνιαία ανοδική του πορεία, ωστόσο η βραχυπρόθεσμη εικόνα είναι πιο επιφυλακτική. Η δυναμική της ανόδου έχει περιοριστεί, ενώ οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι οι αγοραστές χρειάζονται νέα καύσιμα για να οδηγήσουν την τιμή σε υψηλότερα επίπεδα.

Ο RSI στο ημερήσιο διάγραμμα παραμένει σε ανοδική περιοχή, στις 63,91 μονάδες, χωρίς να δείχνει συνθήκες υπερβολής. Ωστόσο, ο MACD έχει περάσει σε αρνητικό έδαφος, ένδειξη ότι η ανοδική ορμή εξασθενεί.

Στο επίκεντρο τα 80.000 δολάρια

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα για το Bitcoin είναι η επιστροφή πάνω από τα 80.000 δολάρια. Η άμεση τεχνική αντίσταση εντοπίζεται στα 80.238 δολάρια, ενώ η περιοχή των 78.795 δολαρίων αποτελεί το βασικό επίπεδο στήριξης.

Μια ανοδική διάσπαση των 80.238 δολαρίων θα μπορούσε να ενισχύσει εκ νέου το αγοραστικό ενδιαφέρον και να ανοίξει τον δρόμο προς την περιοχή των 83.170 δολαρίων.

Αντίθετα, μια καθαρή απώλεια των 78.795 δολαρίων θα αύξανε τις πιθανότητες για βαθύτερη διόρθωση. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η αγορά θα μπορούσε να κινηθεί προς την περιοχή των 72.824 δολαρίων, η οποία αποτελεί σημαντική ζώνη στήριξης.

Πιο αδύναμη η βραχυπρόθεσμη εικόνα

Τα μικρότερα χρονικά διαστήματα δείχνουν μεγαλύτερη πίεση. Στο ωριαίο διάγραμμα, το Bitcoin έχει υποχωρήσει κάτω από τους βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους, ενώ και στο 15λεπτο διάγραμμα η εικόνα παραμένει πτωτική.

Αυτό δεν σημαίνει, προς το παρόν, ότι έχει ανατραπεί η ευρύτερη ανοδική τάση. Δείχνει όμως ότι η αγορά χρειάζεται μια νέα ανοδική ώθηση, προκειμένου να απομακρυνθεί από τα κρίσιμα επίπεδα στήριξης.

Η μεταβλητότητα παραμένει σχετικά ελεγχόμενη, γεγονός που παραπέμπει περισσότερο σε διόρθωση εντός της ανοδικής τάσης παρά σε άτακτη έξοδο από την αγορά.

Η θεσμική ζήτηση παραμένει στο προσκήνιο

Σημαντικός παράγοντας για την πορεία του Bitcoin παραμένει η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές.

Η Strategy, υπό τον Michael Saylor, επανεκκίνησε το πρόγραμμα αγορών Bitcoin, πραγματοποιώντας στα τέλη Αυγούστου αγορά ύψους περίπου 370 εκατ. δολαρίων. Η επιστροφή μεγάλων θεσμικών αγοραστών στην αγορά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημαντικό στήριγμα για την τιμή, ιδιαίτερα εάν η αγορά δοκιμάσει εκ νέου την περιοχή των 80.000 δολαρίων.

Την ίδια ώρα, όμως, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά 3,12% στο τελευταίο 24ωρο, στα περίπου 2,69 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του Bitcoin διαμορφώνεται στο 59,12%.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η επιφυλακτικότητα δεν περιορίζεται στο Bitcoin, αλλά αφορά συνολικά την αγορά κρυπτονομισμάτων.

«Greed» το επενδυτικό κλίμα

Παρά την πρόσφατη αδυναμία, το επενδυτικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα θετικό. Ο Fear & Greed Index βρίσκεται στις 71 μονάδες, στην περιοχή «Greed».

Ο συνδυασμός υψηλού επενδυτικού ενθουσιασμού και μειωμένης δυναμικής στην τιμή αποτελεί ένα στοιχείο που χρειάζεται προσοχή. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επίκειται αντιστροφή της αγοράς, δείχνει όμως ότι ένα μέρος του ανοδικού momentum έχει ήδη εξαντληθεί.

Παράλληλα, η δραστηριότητα στην αγορά κρυπτονομισμάτων έχει περιοριστεί, με τους όγκους συναλλαγών σε μεγάλες πλατφόρμες να καταγράφουν σημαντική πτώση. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η διάθεση για ανάληψη ρίσκου έχει μειωθεί.

Το κρίσιμο σταυροδρόμι

Το Bitcoin βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο όπου η επόμενη κίνηση μπορεί να δώσει σαφέστερη κατεύθυνση στην αγορά.

Επιστροφή πάνω από τα 80.238 δολάρια θα ενίσχυε το ανοδικό σενάριο και θα έφερνε στο προσκήνιο την περιοχή των 83.170 δολαρίων. Αντίθετα, διάσπαση των 78.795 δολαρίων θα αύξανε την πίεση και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικότερη διόρθωση, με τα 72.824 δολάρια να αποτελούν την επόμενη κρίσιμη ζώνη.

Προς το παρόν, επομένως, η μεγάλη εικόνα παραμένει θετική, αλλά το Bitcoin χρειάζεται να ανακτήσει τη δυναμική του για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Οι επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται να δείξουν εάν η τρέχουσα υποχώρηση αποτελεί απλώς μια ανάπαυλα στο ράλι ή εάν σηματοδοτεί την έναρξη μιας βαθύτερης διόρθωσης.

Ημερήσιες τάσεις

Γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος) το Bitcoin «παίζει» στα 79.464,63 δολάρια με απώλειες 0,57% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,6 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κινείται στα 2.492,71 δολάρια υποχωρώντας κατά 0,37% και το Solana στα 104,99 δολάρια με απώλειες 1,49%.

Τo XRP χάνει 1,44% στο 1,4 δολάριο, το ΒΝΒ υποχωρεί κατά 1,84% στα 744,31 δολάρια και το HΥPE κατά 0,8% στα 87,84 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Dogecoin σημειώνει χασούρα 0,37% στο 0,08977 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 0,37% στο 0,2199 δολάριο.

Στον αντίποδα, το Litecoin κερδίζει 2,32% στα 55,89 δολάρια, ενώ το Shiba Inu σημειώνει οριακές απώλειες (-0,06%) στο 0,000005462 δολάριο.