Bitcoin: Χάνει ξανά τα $80.000 – Πιέσεις σε XRP και μεγάλα altcoins

Η τιμή του Bitcoin απορρίφθηκε την Τρίτη 8/9 για ακόμη μία φορά από το επίπεδο των 80.000 δολαρίων, με την επακόλουθη διόρθωση να οδηγεί το κρυπτονόμισμα σε απώλειες άνω των 2.000 δολαρίων.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα πέρασε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε πλάγια κίνηση, μεταξύ 77.000 και 79.000 δολαρίων, μετά την απόρριψη της προσπάθειάς του να ξεπεράσει τα 81.500 δολάρια την Παρασκευή.

Τη Δευτέρα επιχείρησε να κινηθεί υψηλότερα, όμως η προσπάθεια ανακόπηκε και η τιμή του υποχώρησε αρχικά στα 77.200 δολάρια και στη συνέχεια στα 76.400 δολάρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η εικόνα άλλαξε την Πέμπτη, όταν οι αγοραστές έκαναν την εμφάνισή τους. Αρχικά κατάφεραν να ανακόψουν την πτώση και στη συνέχεια ακολούθησε ένα ισχυρό ανοδικό σκέλος. Μέσα σε λίγες ώρες, το Bitcoin εκτινάχθηκε κατά αρκετές χιλιάδες δολάρια, φτάνοντας σε νέο υψηλό τριών μηνών, κοντά στα 82.500 δολάρια.

Ωστόσο, το ίδιο σενάριο απόρριψης επαναλήφθηκε και εντάθηκε μετά τα ισχυρότερα των αναμενόμενων στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ την Παρασκευή. Το BTC υποχώρησε αρχικά στα 81.300 δολάρια, προτού οι πωλητές το οδηγήσουν κάτω από τα 78.800 δολάρια μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Στη συνέχεια, το Bitcoin ανέκαμψε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ξεπέρασε εκ νέου τα 80.400 δολάρια το πρωί της Δευτέρας.

Οι πωλητές επανεμφανίστηκαν, οδηγώντας το κρυπτονόμισμα σε νέα υποχώρηση άνω των 2.000 δολαρίων τις επόμενες ημέρες. Το Bitcoin έφτασε νωρίτερα σήμερα έως τα 78.200 δολάρια και πλέον κινείται λίγο πάνω από αυτό το επίπεδο.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα 1,570 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του επί της αγοράς των altcoins έχει περιοριστεί στο 58,8%, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Απώλειες για τα μεγάλα altcoins - XRP κάτω από τα $1,40

Αρκετά από τα μεγαλύτερα altcoins, όπως τα HYPE, ZEC, XMR και LINK, καταγράφουν σημαντικές ημερήσιες απώλειες, ενώ το BNB ανέκτησε το επίπεδο των 750 δολαρίων.

Το Ethereum υποχωρεί εκ νέου κάτω από τα 2.500 δολάρια, καθώς απέτυχε να διατηρηθεί πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Το XRP έχει επίσης υποχωρήσει κάτω από ένα σημαντικό επίπεδο στήριξης και κινείται πλέον στα 1,39 δολάρια.

Αντίθετα, το SOL παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια, παρά την ημερήσια πτώση 1,7%. Το BNB ανέκτησε το επίπεδο των 750 δολαρίων μετά από μικρή άνοδο.

Μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν τα ZEC, XMR, LINK και HYPE. Και τα τέσσερα είχαν σημειώσει ισχυρή άνοδο το προηγούμενο διάστημα και πλέον έχουν απολέσει μέρος των κερδών τους.

Το TAO υποχωρεί κατά 6% σε ημερήσια βάση, ενώ το DOT καταγράφει άνοδο άνω του 8%.

Το PONS, μετά την εντυπωσιακή πρόσφατη άνοδό του, υποχωρεί πλέον περισσότερο από 10% σε ημερήσια βάση. Στον αντίποδα, τα AERO και PIEVERSE ενισχύονται κατά 16% και 14%, αντίστοιχα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει περίπου 1%, στα 2,670 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.