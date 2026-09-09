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Bitcoin: Ανακτά τα $79.000 – Οι εξελίξεις που θα κρίνουν το «παιχνίδι»
Νομίσματα
13:26 - 09 Σεπ 2026

Bitcoin: Ανακτά τα $79.000 – Οι εξελίξεις που θα κρίνουν το «παιχνίδι»

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια βδομάδα που αναμένεται να χαρακτηριστεί από υψηλή μεταβλητότητα, η τιμή του Bitcoin υποχώρησε χθες (Τρίτη, 8/9) έως τα 77.600 δολάρια, αφού τη Δευτέρα (7/9) δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά το επίπεδο των 80.000 δολαρίων. Έκτοτε, ωστόσο, ανέκαμψε και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται κοντά στα 79.000 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, τα περισσότερα κρυπτονομίσματα υψηλής κεφαλαιοποίησης κινούνται επίσης ανοδικά σήμερα (9/9), με το Ethereum να διαπραγματεύεται πάνω από τα 2.500 δολάρια και το XRP να υπερασπίζεται το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 1,40 δολαρίων.

Πίσω όμως από τα ήπια κέρδη, οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα, καθώς μια σειρά από μακροοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν ισχυρές μεταβολές στις τιμές και να καθορίσουν την επόμενη μεγάλη κίνηση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πέντε ημερομηνίες: τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, η διαδικαστική ψηφοφορία στη Γερουσία για το Clarity Act, η απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια και η συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Συνοπτικά, η εικόνα είναι η εξής: η τεχνική εικόνα παραμένει ανοδική, αλλά η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ρίσκου, όπου μία μόνο έκπληξη από το μέτωπο του πληθωρισμού ή της νομισματικής πολιτικής μπορεί να αλλάξει γρήγορα τις ισορροπίες.

Στο επίκεντρο η Fed

Οι αγορές αποτιμούν αυτή τη στιγμή σε 60,4% την πιθανότητα η Fed να αυξήσει το επιτόκιο-στόχο στο 3,75%-4%, έναντι 39,6% για διατήρηση του σημερινού εύρους 3,50%-3,75%.

Παρότι μία εβδομάδα νωρίτερα η πιθανότητα αύξησης βρισκόταν στο 63,2%, το γεγονός ότι παραμένει πάνω από το 60% καταδεικνύει πόσο κρίσιμα θεωρούν οι επενδυτές τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Μια «θερμή» μέτρηση PPI ή CPI θα μπορούσε να ενισχύσει το σενάριο μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, ασκώντας πιέσεις στα assets υψηλού κινδύνου. Αντίθετα, στοιχεία που θα δείξουν αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για νέα άνοδο των κρυπτονομισμάτων.

Περισσότερη «απληστία» στην αγορά

Ο Crypto Fear & Greed Index βρίσκεται στις 66 μονάδες, έναντι 69 χθες και 63 πριν από μία εβδομάδα, καταγράφοντας αισθητή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος από τις 30 μονάδες πριν από έναν μήνα.

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο 76.916 traders υπέστησαν ρευστοποιήσεις συνολικού ύψους 228,77 εκατ. δολαρίων. Οι long θέσεις αντιστοιχούσαν σε 116,75 εκατ. και οι short σε 111,98 εκατ. δολάρια, με το Bitcoin να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, στα 70,56 εκατ. δολάρια, και να ακολουθούν Ethereum με 47,78 εκατ. και Zcash με 12,50 εκατ. δολάρια.

Το Bitcoin επιστρέφει στα 79.000 δολάρια

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα ανέκαμψε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και παρέμεινε κοντά στα 79.000 δολάρια. Επιχείρησε να διασπάσει την αντίσταση των 80.000 δολαρίων το πρωί της Δευτέρας, όμως απορρίφθηκε γρήγορα από την αγορά.

Αρχικά υποχώρησε στα 78.800 δολάρια, προτού οι πωλητές εντείνουν τις πιέσεις και το οδηγήσουν στα 76.400 δολάρια. Παρ' όλα αυτά, το Bitcoin αντέδρασε θετικά σε αυτή την πτώση και αυτή την ώρα έχει ανακάμψει κινούμενο πάνω από στα 79.102,54 δολάρια με κέρδη 0,69%.

Σύμφωνα με το CoinMarketCap, η χρηματιστηριακή αξία του Bitcoin έχει αυξηθεί στα 1,590 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins έχει ενισχυθεί στο 58,8%.

Σε τεχνικό επίπεδο, το Bitcoin βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με κλείσιμο πάνω από τα 83.000 δολάρια να ανοίγει τον δρόμο προς τα 100.000 δολάρια. Το ανοδικό σενάριο ενισχύεται από το Golden Cross, το Warm Supply Realized Price και το MACD.

Αντίθετα, υποχώρηση κάτω από τα 76.000 δολάρια, σε συνδυασμό με πιο «γερακίσια» Fed και καθυστέρηση του Clarity Act, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και προς τα 50.000 δολάρια. Το bearish σενάριο προβλέπει αρχικά άνοδο στα 88.000-92.000 δολάρια και στη συνέχεια ισχυρή διόρθωση.

Ιστορικά, η ανάκτηση του Warm Supply Realized Price έχει προηγηθεί σημαντικών ράλι, ενώ οι βασικοί στόχοι Fibonacci διαμορφώνονται στα 96.000, 104.000, 129.000 και 175.000 δολάρια, με μακροπρόθεσμη επέκταση έως τα 215.000-384.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις στα alts

Το Ethereum κινείται στα 2.492,53 δολάρια (+0,45%), το Solana στα 103,88 δολάρια (+0,49%) και το XRP στο 1,42 δολάριο με κέρδη 1,78%.

Κέρδη σημειώνει και το HYPE με άνοδο 2,67% στα 85,94 δολάρια, ενώ το Dogecoin ενισχύεται κατά 0,44% στο 0,09058 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 0,13% στο 0,2191 δολάριο.

Μεγάλες απώλειες σημειώνει και το Litecoin, χάνοντας 2,52% στα 54,18 δολάρια, ενώ το Shiba Inu κινείται με απώλειες 0,81% στο 0,000005421 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 2,793 τρισ. δολάρια με κέρδη 1,1% σε 24ωρη βάση.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 13:44
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