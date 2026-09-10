Bitcoin: Στα $77.990 με την αγορά να ακροβατεί μεταξύ ανόδου και διόρθωσης

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται το Bitcoin, καθώς η τιμή του διατηρείται πάνω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους, την ώρα που οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες δείχνουν αυξανόμενες πιέσεις.

Κοντά στα 78.000 δολάρια «παίζει» σήμερα (10/9) η τιμή του Bitcoin, με την αγορά να κινείται σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Από τη μία πλευρά, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα παραμένει ανοδική, καθώς το Bitcoin εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τους βασικούς εκθετικούς κινητούς μέσους όρους. Από την άλλη, η εικόνα στα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα έχει επιδεινωθεί, με τους δείκτες να καταγράφουν σαφή απώλεια δυναμικής.

Η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά 4,27% μέσα σε 24 ώρες, ωστόσο το Bitcoin φαίνεται να ενισχύει τη θέση του έναντι των altcoins. Η κυριαρχία του αυξήθηκε στο 58,57%, γεγονός που υποδηλώνει μεταφορά κεφαλαίων προς το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε μια περίοδο αυξημένης διάθεσης αποφυγής ρίσκου.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά

Το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9), το Bitcoin κινείται στα 77.990,71 δολάρια με απώλειες 1,18% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,57 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Erthereum «παίζει» στα 2.468 δολάρια (-0,75%) και το Solana στα 101,29 δολάρια (-2,39%), ενώ το ΒΝΒ βρίσκεται στα 717,81 δολάρια με «βουτιά» της τάξης του 4,37%.

Το HYPE κατρακυλάει κατά 3,79% στα 82,92 δολάρια, ενώ το Dogecoin υποχωρεί κατά 5,99% στο 0,08534 δολάριο και το Cardano κινείται στο 0,2131 δολάριο (-2,59%).

Εν τω μεταξύ, το Litecoin σημειώνει απώλειες κοντά στο 3% στα 52,41 δολάρια και το Shiba Inu διολισθαίνει κατά 4,86% στο 0,000005159 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς σημειώνει απώλειες 0,5% στα 2,758 τρισ. δολάρια σε 24ωρη βάση.

Η μεγάλη εικόνα παραμένει ανοδική

Η σημερινή εικόνα του Bitcoin αποτυπώνει μια αγορά που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Η μακροπρόθεσμη τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική, όμως οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες έχουν γυρίσει καθοδικά και προειδοποιούν για αυξημένη μεταβλητότητα

Στο ημερήσιο γράφημα, το Bitcoin εξακολουθεί να παρουσιάζει μια καθαρά ανοδική δομή. Η τιμή βρίσκεται πάνω από τον EMA20, ο οποίος διαμορφώνεται στις 77.130 δολάρια, ενώ απέχει σημαντικά από τον EMA50 στις 72.759 δολάρια και τον EMA200 στις 72.302 δολάρια.

Η συγκεκριμένη διάταξη δείχνει ότι, παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η ευρύτερη ανοδική τάση δεν έχει μέχρι στιγμής διαταραχθεί.

Ο RSI14 βρίσκεται στο 58,09, επίπεδο που παραπέμπει σε θετικό momentum χωρίς να υποδεικνύει συνθήκες υπεραγοράς. Ωστόσο, ο MACD δίνει διαφορετικό μήνυμα. Παρότι παραμένει σε θετικό έδαφος στις 2.373,91 μονάδες, έχει υποχωρήσει κάτω από τη γραμμή σήματος των 2.959,41 μονάδων, με το ιστόγραμμα να διαμορφώνεται στο -585,5.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η δυναμική του προηγούμενου ράλι εξασθενεί, χωρίς όμως να σημαίνει μέχρι στιγμής ότι η ανοδική τάση έχει ανατραπεί.

Παράλληλα, η τιμή βρίσκεται κάτω από τη μεσαία ζώνη των Bollinger Bands, στις 78.684 δολάρια, και πλησιάζει περισσότερο την κάτω ζώνη, στις 76.491 δολάρια. Η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε διόρθωση μετά την πρόσφατη άνοδο παρά σε πλήρη αλλαγή τάσης.

Πιέσεις στα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα

Πτωτική παραμένει η εικόνα στα μικρότερα χρονικά διαστήματα. Στο ωριαίο γράφημα, το Bitcoin κινείται κάτω από τους EMA20, EMA50 και EMA200, ενώ ο RSI βρίσκεται στο 40,32, δείχνοντας ότι οι πωλητές διατηρούν το προβάδισμα.

Ακόμη εντονότερες είναι οι πιέσεις στο 15λεπτο, όπου όλοι οι βασικοί EMA βρίσκονται πάνω από την τρέχουσα τιμή και ο RSI έχει υποχωρήσει στο 38,05. Η τιμή έχει επίσης περάσει κάτω από την κάτω ζώνη των Bollinger Bands, εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτεί είτε περαιτέρω πτώση είτε βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση, δείχνοντας ότι οι πωλητές έχουν αποκτήσει τον έλεγχο της βραχυπρόθεσμης αγοράς.

Στο επίκεντρο τα 77.730 δολάρια

Κρίσιμο σημείο για την επόμενη κίνηση θεωρείται το ημερήσιο S1 pivot στις 77.730,50 δολάρια. Μια καθοδική διάσπασή του θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς την περιοχή των 76.491 δολαρίων.

Αντίθετα, για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη εικόνα, οι αγοραστές θα πρέπει αρχικά να ανακτήσουν το επίπεδο του ημερήσιου pivot στις 78.147,44 δολάρια και στη συνέχεια τον ωριαίο EMA20, κοντά στις 78.433 δολάρια.

Μια κίνηση πάνω από αυτά τα επίπεδα θα μπορούσε να ενισχύσει το σενάριο ότι η πρόσφατη πτώση αποτελεί απλώς μια φυσιολογική διόρθωση μέσα στην ευρύτερη ανοδική τάση. Σε αυτή την περίπτωση, επόμενος στόχος θα μπορούσε να είναι η μεσαία ζώνη Bollinger στις 78.684 δολάρια και, εφόσον επιστρέψει ισχυρό momentum, η άνω ζώνη κοντά στις 80.877 δολάρια.

Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, πάντως, ο EMA50 στις 72.759 δολάρια παραμένει το σημαντικότερο επίπεδο στήριξης. Μια ουσιαστική διάσπασή του θα άλλαζε σημαντικά την τεχνική εικόνα, καθώς η αγορά θα περνούσε από μια διόρθωση εντός ανοδικής τάσης σε μια σαφώς πιο αδύναμη φάση.

Οι επενδυτές βλέπουν τη διόρθωση ως ευκαιρία

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμπεριφορά του επενδυτικού κλίματος. Ο δείκτης Fear & Greed βρίσκεται στο 69, δηλαδή στη ζώνη της «απληστίας», παρά το γεγονός ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά 4,27% μέσα σε μία ημέρα.

Η απόκλιση αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ακόμη την υποχώρηση ως αλλαγή της γενικότερης τάσης. Αντίθετα, ένα μέρος της αγοράς ενδέχεται να θεωρεί την πτώση ευκαιρία για αγορές.

Παράλληλα, η άνοδος της κυριαρχίας του Bitcoin στο 58,57% δείχνει ότι κεφάλαια μετακινούνται από τα altcoins προς το BTC, καθώς οι επενδυτές αναζητούν μεγαλύτερη σχετική ασφάλεια στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα.

Ωστόσο, το εάν η τρέχουσα κίνηση θα εξελιχθεί σε μια απλή διόρθωση ή σε βαθύτερη υποχώρηση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά της τιμής γύρω από τις 77.730 και 76.491 δολάρια, αλλά και από την ικανότητα των αγοραστών να επαναφέρουν το Bitcoin πάνω από την περιοχή των 78.400 δολαρίων.

Μέχρι τότε, η αγορά παραμένει σε μια λεπτή ισορροπία: η ανοδική δομή δεν έχει διαρραγεί, αλλά η δυναμική που τη στήριξε εμφανίζει σαφή σημάδια κόπωσης.