Πιέσεις στα crypto με το βλέμμα στη Fed – «Έχασε» τα $77.000 το Bitcoin

Το Bitcoin έχασε τη ζώνη των 77.000 δολαρίων, παρότι νωρίτερα την Παρασκευή (11/9) σημείωνε άνοδο, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα δημοσιευθούν σήμερα στις ΗΠΑ και θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στις αποφάσεις της Fed την επόμενη εβδομάδα για την νομισματική πολιτική.

Υποχωρεί το ανοιχτό ενδιαφέρον στα crypto futures

Το συνολικό open interest στα futures κρυπτονομισμάτων μειώθηκε στα 59,5 δισ. δολάρια, από 62,4 δισ. δολάρια πριν από δύο ημέρες, ενώ ο όγκος συναλλαγών σε διάστημα 24 ωρών διαμορφώθηκε στα 94,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Coinalyze.

Το τελευταίο 24ωρο, οι ρευστοποιήσεις έφτασαν τα 256,3 εκατ. δολάρια, έναντι 142,3 εκατ. δολαρίων στα μέσα της εβδομάδας.

Το open interest του Bitcoin παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο στα 25 δισ. δολάρια, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,12% σε διάστημα 24 ωρών και αντιπροσωπεύοντας το 42,1% του συνολικού open interest της αγοράς. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Coinalyze δείχνουν ότι το open interest του Bitcoin είχε κορυφωθεί κοντά στα 26,8 δισ. δολάρια στις 4 Σεπτεμβρίου και έκτοτε ακολουθεί σταδιακά πτωτική πορεία. Αυτό σημαίνει ότι η απομόχλευση στην αγορά εξελίσσεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα και δεν αποτελεί αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης απότομης κίνησης.

Το Zcash κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στο open interest. Το σχετικό μέγεθος μειώθηκε κατά 20,1%, στα 1,4 δισ. δολάρια, καθώς η τιμή του κρυπτονομίσματος υποχώρησε 9%, στα 1.112,10 δολάρια. Οι ρευστοποιήσεις ανήλθαν σε 17,2 εκατ. δολάρια, ενώ το funding rate πέρασε σε αρνητικό έδαφος στο -0,0016%, αποτελώντας το μοναδικό σημαντικό token με αρνητικό επιτόκιο.

Στο Bitcoin αντιστοιχούν 60,3 εκατ. δολάρια των συνολικών ρευστοποιήσεων, ενώ στο Ethereum 46,5 εκατ. δολάρια. Μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του συνολικού ποσού.

Τα funding rates παραμένουν θετικά, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, με το συνολικό rate του Bitcoin στο 0,0036% και το προβλεπόμενο στο 0,0026%. Ο συνολικός λόγος long/short διαμορφώνεται στο 1,114, με τις long θέσεις να αντιστοιχούν στο 52,67% και τις short στο 47,29%, γεγονός που δείχνει μια σχετικά ισορροπημένη αγορά.

Παράλληλα, το open interest των Hyperliquid (HYPE) και XRP μειώθηκε περίπου 5% μέσα σε 24 ώρες, στα 2,5 δισ. και 1,2 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin κινείται στα 76.865 δολάρια με απώλειες 1,25% σε ημερήσια βάση, ενώ σε εβδομαδιαίο επίπεδο η χασούρα αγγίζει το 3,6%. Πάντως για τον μήνα κερδίζει 21,41%. Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,54 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στο 56,8%.

Το Ethereum «παίζει» στα 2.455 δολάρια (-0,26%), το Solana έχει πέσει στα 98,91 δολάρια (-2,05%), το ΒΝΒ κινείται στα 711,78 δολάρια (-0,64%), το XRP κατρακυλάει κατά 3,56% στο 1,33 δολάριο και το HYPE στα 79 δολάρια με «βουτιά» 4,6%.

Εν τω μεταξύ, το Dogecoin σημειώνει απώλειες κοντά στο 2% και κινείται στο 0,08347 δολάρια και το Cardano διολισθαίνει κατά 5% σχεδόν στο 0,2019 δολάριο.

Το Litecoin χάνει μόλις 0,13% στα 52,19 δολάρια και το Shiba Inu 1,7% στο 0,000005061 δολάριο.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,719 τρισ. δολάρια με απώλειες 0,9% σε 24ωρη βάση.