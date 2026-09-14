Ανθεκτικά τα crypto παρά τις διεθνείς πιέσεις – Μια «ανάσα» από τα $78.000 το Bitcoin

Κοντά στα 78.000 δολάρια βρίσκεται το Bitcoin σήμερα, Δευτέρα (14/7), εγκαινιάζοντας την εβδομάδα με κέρδη, όπως και πολλά από τα σημαντικότερα alts. Την ίδια ώρα, ενώ οι παραδοσιακές αγορές είναι πιεσμένες, θετικά πρόσημα σημειώνονται και στις τιμές πετρελαίου.

Το Brent κυμαίνεται σήμερα στα 107 δολάρια (+2,54%) μετά τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία, ενώ και το φυσικό αέριο έχει κάνει «άλμα» της τάξης του 5% στα 83,5 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Τα crypto καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, ενώ την ίδια ώρα τα futures της Wall Street υποχωρούν, όπως επίσης και ο χρυσός.

Καταλύτης στις διακυμάνσεις των τιμών το άρθρο που δημοσίευσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, στο οποίο υποστήριξε ότι οι εταιρείες AI θα πρέπει, για λόγους ασφάλειας, να επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τους. Τη θέση αυτή στήριξαν δημόσια και άλλα στελέχη του τεχνολογικού κλάδου.

Με φόντο τις νέες ανησυχίες για την ΤΝ, η Nvidia υποχώρησε 2,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, η Intel 5,6% και η Marvell Technology 6,3%, ενώ ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 3,26%.

Το Bitcoin δείχνει ανθεκτικότητα

Η αγορά των crypto φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστη τόσο από τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο όσο και από την ενίσχυση των ανησυχιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει, πάντως, κάποιος συγκεκριμένος καταλύτης στην αγορά κρυπτονομισμάτων που να εξηγεί την άνοδο της Δευτέρας.

Παρά την άνοδο, το Bitcoin εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το υψηλό του μήνα, που διαμορφώθηκε στα 82.284 δολάρια, καθώς κινείται σε φάση συσσώρευσης μετά το short squeeze που είχε οδηγήσει την τιμή του από τα 64.000 δολάρια τον Αύγουστο.

Θέσεις στην αγορά παραγώγων

Το συνολικό ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) ανέρχεται στα 59,7 δισ. δολάρια, έναντι όγκου συναλλαγών 62,7 δισ. δολαρίων σε διάστημα 24 ωρών. Σύμφωνα με την Coinalyze, οι ρευστοποιήσεις κατά το τελευταίο 24ωρο ανήλθαν σε 127,8 εκατ. δολάρια.

Το ποσό αυτό είναι περίπου το μισό των ρευστοποιήσεων της Παρασκευής και παραπέμπει περισσότερο σε σταδιακή άνοδο των τιμών παρά σε νέο squeeze με υψηλή μόχλευση.

Το open interest του Bitcoin αυξήθηκε κατά 2,07%, στα 24,8 δισ. δολάρια, ενώ το αντίστοιχο του Ether ενισχύθηκε κατά 2,97%, στα 14,8 δισ. δολάρια.

Το funding rate είναι επίσης θετικό και συνεχίζει να αυξάνεται, με το συνολικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0,0066% και την πρόβλεψη να το τοποθετεί στο 0,0081%. Πρόκειται για αισθητά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το 0,0038% της Παρασκευής το πρωί.

Ο λόγος long/short βρίσκεται στο 1,15, γεγονός που δείχνει ότι περισσότεροι λογαριασμοί λαμβάνουν long θέσεις στο Bitcoin σε σχέση με τις short θέσεις.

Μια πιο καθαρή εικόνα για τις τοποθετήσεις των επενδυτών προκύπτει από τη βάση των futures. Τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου της Deribit τιμολογούνται με ετησιοποιημένα premiums 5,5% και 5,8% αντίστοιχα, ενώ τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου της Binance διαμορφώνουν premiums 6,2% και 8,5%, έναντι στόχου για τα fed funds στο 3,5%-3,75%.

Πρόκειται για σημαντική διαφορά απόδοσης (carry spread), η οποία δείχνει ότι οι traders διατηρούν bullish στάση απέναντι στο Bitcoin.

Το Filecoin (FIL) κατέγραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή στο open interest, το οποίο αυξήθηκε κατά 70%, στα 126 εκατ. δολάρια, ενώ η τιμή του σημείωσε άνοδο 25% μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.

Το Lisk (LSK) αποτελεί εξαίρεση, καθώς το token ενισχύθηκε κατά 17,9%, ενώ το funding rate βρίσκεται στο -3,7954%, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται στο -6,3724%. Τα ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα δείχνουν ότι έχει συσσωρευτεί σημαντικό short ενδιαφέρον, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε squeeze.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 77.735 δολάρια περίπου με κέρδη 1,21% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,56 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του κινείται στο 57,24%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κινείται στα 2.511,09 δολάρια με άνοδο 1,16%, το Solana στα 101,59 δολάρια (+1,74%), το XRP στο 1,40 δολάριο (+3,96%), το ΒΝΒ στα 721,27 δολάρια (+0,67%) και το HYPE στα 79,91 δολάρια (+3,07%).

Εν τω μεταξύ, το Dogecoin κερδίζει 0,71% στο 0,08422 δολάριο και το Cardano ενισχύεται κατά 2,74% στο 0,2105 δολάριο.

Το Litecoin, στον αντίποδα, σημειώνει ήπιες απώλειες (-0,11%) στα 53,73 δολάρια, ενώ το Monero κάνει «βουτιά» της τάξης του 4,12% στα 514,45 δολάρια. Τέλος, το Shiba Inu κερδίζει 0,74% στο 0,000005250 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,739 τρισ. δολάρια με ημερήσια άνοδο 1,8%.