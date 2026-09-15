ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ξεφουσκώνει» το ράλι στα crypto – Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin
Νομίσματα
15:19 - 15 Σεπ 2026

«Ξεφουσκώνει» το ράλι στα crypto – Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ράλι που οδήγησε το Bitcoin μια «ανάσα» από τα 79.500 δολάρια τη Δευτέρα (14/9) ανατράπηκε σήμερα, Τρίτη (15/9), με το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα να υποχωρεί στα 76.862 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 1,7% από τα μεσάνυχτα και απώλειες 6,6% σε σχέση με το υψηλό του μήνα, στα 82.284 δολάρια, που σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου.  

Σημαντικό ρόλο στις διακυμάνσεις της αγοράς παίζει η πολυαναμενόμενη ψήφιση και υπογραφή του αμερικανικού Clarity Act μέσα στο τρέχον έτος, εξέλιξη που οι traders περιμένουν. Ωστόσο, το χάσμα Δημοκρατικών – Ρεπουμπλικάνων φαίνεται να μην έχει ακόμη γεφυρωθεί.

Πρόσφατα διέρρευσε η είδηση πως οι Δημοκρατικοί είχαν καταρτίσει αντιπρόταση, αφού απέρριψαν αναθεωρημένο σχέδιο που είχαν διακινήσει οι Ρεπουμπλικάνοι διαπραγματευτές την Κυριακή. Το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά τις διατάξεις δεοντολογίας που ρυθμίζουν τις κατοχές κρυπτονομισμάτων από αξιωματούχους και όχι τις ίδιες τις διατάξεις για τη δομή της αγοράς.

Πάντως, εάν το νομοσχέδιο εγκριθεί, ο κλάδος θα πλησιάσει περισσότερο στην υιοθέτηση του πρώτου σαφούς πλαισίου κανόνων στις ΗΠΑ σχετικά με το ποιος ρυθμίζει κάθε τομέα της αγοράς. Εάν αποτύχει, είναι πιθανό η νομοθεσία για τη δομή της αγοράς να παραπεμφθεί για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Θέσεις στην αγορά παραγώγων

Οριακή ισορροπία στις long-short θέσεις: Ο λόγος του όγκου long-short στα futures κρυπτονομισμάτων παραμένει σχεδόν ισορροπημένος ενόψει της ψηφοφορίας στη Γερουσία για το Clarity Act. Το συνολικό open interest υποχώρησε κατά 1%, στα 135 δισ. δολάρια, ενώ ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 54%, στα 207 δισ. δολάρια, ένδειξη αυξημένης κινητικότητας στην αγορά.

Πιέσεις πώλησης στα futures του bitcoin: Η υποχώρηση του bitcoin προς τα 77.000 δολάρια συνοδεύτηκε από αυξημένες πωλήσεις στην αγορά futures, σύμφωνα με αναλυτές της Marex. Παράλληλα, το open interest παραμένει κάτω από τις 680.000 BTC, δείχνοντας περιορισμένη ζήτηση για μοχλευμένες θέσεις.

Πτώση του open interest στα μεγάλα tokens: Το open interest στα futures του ether, του solana και του XRP συνεχίζει να κινείται πτωτικά. Στο SOL, διαμορφώθηκε στα 58,81 εκατ. tokens, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass.

Το XLM κινείται κόντρα στην τάση: Το XLM της Stellar αποτελεί εξαίρεση, καθώς η spot τιμή του ενισχύεται κατά 4% το τελευταίο 24ωρο, ενώ το open interest στα futures έχει αυξηθεί περισσότερο από 10%, στο 1 δισ. XLM. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη συσσώρευσης long θέσεων, ενώ τα ετησιοποιημένα funding rates στο 10% επιβεβαιώνουν τη ζήτηση για ανοδική έκθεση.

Τα funding rates παραμένουν κυρίως θετικά: Τα funding rates διατηρούν ανοδική τάση για τα περισσότερα μεγάλα tokens, μεταξύ των οποίων και το bitcoin. Αντίθετα, ether και SOL εμφανίζουν ελαφρώς αρνητικές ενδείξεις, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένες short θέσεις και αφήνει περιθώριο για short squeeze σε περίπτωση θετικής εξέλιξης στην ψηφοφορία για το Clarity Act.

Τα calls κυριαρχούν στα options: Στα options της Deribit, η εικόνα παραμένει σχετικά ήρεμη, χωρίς ενδείξεις απότομης αύξησης της μεταβλητότητας. Ωστόσο, τα calls με υψηλότερες τιμές εξάσκησης κυριαρχούν στον όγκο συναλλαγών τόσο στο bitcoin όσο και στο ether, διατηρώντας τις ανοδικές προσδοκίες στην αγορά.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 76.891,76 δολάρια με απώλειες της τάξης του 1% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,54 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του κινείται στο 56,68%

Την ίδια ώρα, το Ethereum σημειώνει απώλειες 1,11% στα 2.476,67 δολάρια, το Solana υποχωρεί κατά 0,5% στα 100,84 δολάρια και το HYPE κατά 0,8% στα 79,16 δολάρια.

Το ΒΝΒ καταγράφει απώλειες πέριξ του 0,25% στα 718 δολάρια, το Dogecoin υποχωρεί κατά 1,35% στο 0,08258 δολάριο και το Cardano χάνει 1,84% στο 0,2049 δολάριο.

Στον αντίποδα, το Monero κερδίζει 1,09% στα 516,44 δολάρια, ενώ στα «πράσινα» κινείται και το XRP με κέρδη 0,64% στο 1,4 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 2,735 δισ. δολάρια με ημερήσια χασούρα κοντά στο 0,8%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαβρόφ: Δε θα διακόψουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία
Ειδήσεις

Λαβρόφ: Δε θα διακόψουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου
Ομόλογα

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου

Το γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ χρηματοδοτήθηκαν από ισχυρό Ρώσο επιχειρηματία
Ειδήσεις

Το γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ χρηματοδοτήθηκαν από ισχυρό Ρώσο επιχειρηματία

Ο Αραγτσί μεταβαίνει στην Κίνα για συνομιλίες - Στα 33,4 δισ. το κόστος του πολέμου στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ο Αραγτσί μεταβαίνει στην Κίνα για συνομιλίες - Στα 33,4 δισ. το κόστος του πολέμου στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/09/2026 - 16:56

ΥΠΕΞ: Η Δημοκρατία κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 16:53

Πτωτικά κινείται η Wall Street με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα στη Fed

Ειδήσεις
15/09/2026 - 16:45

Μεξικό: «Βουτιά» στον τουρισμό – Μειώνονται οι αφίξεις στις δημοφιλείς παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/09/2026 - 16:39

Η Πειραιώς χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική

Ειδήσεις
15/09/2026 - 16:36

Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» στην άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινόπουλου

Πολιτική
15/09/2026 - 16:29

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα

Ειδήσεις
15/09/2026 - 16:20

EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/09/2026 - 16:08

Αποκαλυπτικοί Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας

Οικονομία
15/09/2026 - 16:05

Παπαθανάσης: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα είναι πραγματικά βιώσιμη όταν κανένας πολίτης δε μένει πίσω

Πολιτική
15/09/2026 - 16:02

Τσίπρας: Αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 15:47

Οι αγορές κόντρα στις εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών για την αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
15/09/2026 - 15:39

Κάλεσμα Κάρνεϊ σε Ελλάδα και 9 ακόμη χώρες της ΕΕ να επικυρώσουν εμπορική συμφωνία με τον Καναδά

Νομίσματα
15/09/2026 - 15:19

«Ξεφουσκώνει» το ράλι στα crypto – Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
15/09/2026 - 15:18

Βρυξέλλες: Ανοίγει την Πέμπτη (17/9) η συζήτηση για θέσπιση παγκόσμιων κανόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ανεμοδείκτης
15/09/2026 - 14:59

Η μοιραία απόφαση Μητσοτάκη να καταργήσει τους «Ράμπο της Υγείας»

Ειδήσεις
15/09/2026 - 14:54

Λαβρόφ: Δε θα διακόψουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/09/2026 - 14:47

Νέα γκάμα Geely E5: Με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh, αυτονομία 475 χλμ. και τιμή από €29.990

Ειδήσεις
15/09/2026 - 14:45

Ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονέτσκ με στόχο την ανακοπή της ρωσικής προέλασης

Πολιτική
15/09/2026 - 14:35

Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της για το επίδομα ανεργίας

Πολιτική
15/09/2026 - 14:24

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα κυβερνήσει με όποιον (εκτός ΝΔ) δύναται να προσαρμοστεί στο πολιτικό του πρόγραμμα

Πολιτική
15/09/2026 - 14:08

Γεωργιάδης για Μαρινάκη: Είχε κάθε δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του - Η συζήτηση αυτή είναι σύνθετη

Ομόλογα
15/09/2026 - 14:06

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου

Ειδήσεις
15/09/2026 - 14:06

Στον ανακριτή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ακίνητα
15/09/2026 - 13:57

H περιφέρεια παίρνει τη σκυτάλη από Αθήνα, Θεσσαλονίκη - Ράλι 5,5% στις τιμές διαμερισμάτων το β' τρίμηνο

Ανεμοδείκτης
15/09/2026 - 13:56

Από το 1993 στο 2026: Ποιος φοβάται τον Αντώνη;

Τεχνολογία
15/09/2026 - 13:48

Η Gen Z βρήκε έναν νέο «φίλο» στην AI και τον αναζητά καθημερινά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/09/2026 - 13:42

«Πράξη Πρώτη»: Νέα πρωτοβουλία της Πειραιώς για ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας

Ειδήσεις
15/09/2026 - 13:39

Alpha Bank και ΔΕΗ στα 43 ευρωπαϊκά top picks της Morgan Stanley

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/09/2026 - 13:38

Η άνοδος του πετρελαίου αναδεικνύει την κομβική θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
15/09/2026 - 13:36

Tην πρόσβαση διεθνών ειδικών στη Γάζα για διερεύνηση ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου ζητά ο ΟΗΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ