Bitcoin: Πιέσεις μετά το «μπλόκο» στο Clarity Act – Εκροές $450 εκατ. από τα ETFs

Η αποτυχία του Clarity Act στη Γερουσία των ΗΠΑ εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά των crypto, ενώ οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Fed και στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Νέες αντιδράσεις από παράγοντες της αγοράς κρυπτονομισμάτων προκαλεί η αποτυχία του Clarity Act να περάσει την κρίσιμη διαδικαστική ψηφοφορία στη Γερουσία των ΗΠΑ, εξέλιξη που έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Βitcoin εμφανίζει αυξημένη μεταβλητότητα και απομακρύνεται από τις παραδοσιακές συσχετίσεις του με τις αμερικανικές μετοχές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Galaxy Digital, Mike Novogratz, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα προβληματική, υποστηρίζοντας ότι έπειτα από 18 μήνες συνεργασίας μεταξύ του κλάδου των crypto, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, η νομοθετική προσπάθεια κατέρρευσε λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της.

Όπως ανέφερε, οι Ρεπουμπλικάνοι φοβήθηκαν να επιβάλουν αυστηρούς περιορισμούς στη δυνατότητα ενός προέδρου να αποκομίζει κέρδη από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι Δημοκρατικοί επέλεξαν τον συγκεκριμένο κλάδο ως πεδίο αντιπαράθεσης για ζητήματα διαφθοράς. Παράλληλα, ο Novogratz εκτίμησε ότι η SEC και η CFTC μπορούν να συνεχίσουν να διαμορφώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά assets, ακόμη και χωρίς άμεση νομοθετική παρέμβαση του Κογκρέσου.

«Η πρόοδος δεν χρειάζεται να περιμένει το Κογκρέσο»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Strategy, Michael Saylor, υποστήριξε ότι η καθυστέρηση του Clarity Act δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα σταματήσουν οι εξελίξεις στον κλάδο.

Όπως σημείωσε, η SEC, η CFTC και το υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσαν να προχωρήσουν στη θέσπιση κανόνων βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επεκτείνουν τις υπηρεσίες θεματοφυλακής Βitcoin και τη χορήγηση δανείων με εγγύηση Βitcoin, ενώ αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον κεφαλαίων για το Βitcoin και την ψηφιακή πίστη.

Από την πλευρά της Coinbase, η Kara Calvert υποστήριξε ότι οι τράπεζες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αποτυχία του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρότερες τράπεζες κινήθηκαν από κοινού ενάντια στο Clarity Act, με αποτέλεσμα να περιοριστούν, όπως ανέφερε, οι προοπτικές για μεγαλύτερο ανταγωνισμό και χρηματοοικονομική καινοτομία.

Bitcoin ETFs: Εκροές 450,4 εκατ. δολαρίων

Η αρνητική αντίδραση έγινε αισθητή και στην αγορά των spot bitcoin ETFs στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (15/9) καταγράφηκαν συνολικές εκροές ύψους 450,4 εκατ. δολαρίων, οι μεγαλύτερες ημερήσιες εκροές από τις 25 Ιουνίου. Από αυτές, τα 161,7 εκατ. δολάρια αφορούσαν το IBIT της BlackRock.

Οι εκροές συνέπεσαν χρονικά με την αποτυχία του Clarity Act στη Γερουσία και την υποχώρηση της τιμής του Βitcoin κάτω από το επίπεδο των 75.000 δολαρίων.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9), το Bitcoin κινείται στα 75.909 δολάρια με απώλειες 1,33% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,52 τρισ. δολάρια.

Το Ethereum «παίζει» στα 2.405,32 δολάρια με χασούρα 2,95% και το Solana στα 97,42 δολάρια με απώλειες 3,47%. Τo XRP κινείται στο 1,28% κατρακυλώντας κατά 9,5%, το HYPE υποχωρεί κατά 1,23% στα 78,55 δολάρια, το Dogecoin κάνει «βουτιά» της τάξης του 4,14% στο 0,7939 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 6,05% στο 0,1929 δολάριο.

Μικρότερες απώλειες σημειώνει το Monero στα 503,62 δολάρια (-2,96%), ενώ το Litecoin υποχωρεί κατά 3,8% στα 50,59 δολάρια και το Shiba Inu κατά 6,94% στο 0,000004824 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχωρεί σε 24ωρη βάση κατά 2,5% στα 2,656 τρισ. δολάρια.

Στο επίκεντρο πλέον η Fed

Μετά την αποτυχία του Clarity Act, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη Federal Reserve και στην απόφασή της για τα επιτόκια.

Μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται ήδη προεξοφλημένη από την αγορά, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι μεγαλύτερη σημασία θα έχει το μήνυμα της Fed για την πορεία της νομισματικής πολιτικής και, κυρίως, η αντίδραση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Αναλυτές της Bitunix επισημαίνουν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα τις αποδόσεις των ομολόγων μεγάλης διάρκειας μετά την απόφαση της Fed. Εάν αυτές παραμείνουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα παρά την αυστηρότερη βραχυπρόθεσμη πολιτική, θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι αγορές αποτιμούν ξεχωριστά τους κινδύνους που συνδέονται με τον πληθωρισμό και τα αμερικανικά δημοσιονομικά από τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Έτσι, η αγορά του bitcoin βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με δύο διαφορετικούς καταλύτες: από τη μία πλευρά, την αβεβαιότητα γύρω από το αμερικανικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα crypto και, από την άλλη, τη νομισματική πολιτική της Fed. Η αντίδραση του bitcoin στους δύο αυτούς παράγοντες αναμένεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση της αγοράς το επόμενο διάστημα.