Bitcoin: Αντέχει την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed μετά από τρία χρόνια – Διχασμένοι οι αναλυτές

Η αναμενόμενη έντονη μεταβλητότητα του Bitcoin πριν και μετά τη συνεδρίαση της Fed επιβεβαιώθηκε, με το κρυπτονόμισμα να καταγράφει σημαντικές διακυμάνσεις. Ωστόσο, συνολικά φαίνεται να «αντέχει» την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed εδώ και τρία χρόνια, καθώς κινείται πλέον πάνω από τα 76.000 δολάρια.

Η τρέχουσα εβδομάδα αναμενόταν ιδιαίτερα σημαντική για την αγορά κρυπτονομισμάτων και μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις, αν και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Fed διαμόρφωσε το εύρος του βασικού επιτοκίου στο 3,75%-4%. Η κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τις αγορές, ωστόσο το Bitcoin υποχώρησε για λίγο κάτω από τα 75.000 δολάρια, πριν ανακάμψει και κινηθεί κοντά στα 76.400 δολάρια.

Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι σχετικά με την επόμενη κατεύθυνση της αγοράς.

Ο αναλυτής Doctor Profit υποβάθμισε τη σημασία της πτωτικής αντίδρασης, εκτιμώντας ότι το χαμηλό του Bitcoin έχει ήδη καταγραφεί στα 57.000 δολάρια.

Όπως ανέφερε, εξακολουθεί να διατηρεί τα Bitcoin που αγόρασε στην περιοχή των 60.000-64.000 δολαρίων και δεν σχεδιάζει να τα πουλήσει. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τα 71.000 δολάρια ως το επίπεδο «μέγιστου πόνου» (max pain) για την αγορά, διατηρώντας παράλληλα ανοδική εκτίμηση με στόχο τα 88.000 δολάρια.

Από την πλευρά του, ο Ali Martinez εμφανίζεται προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο νέας πτώσης. Εντόπισε την τιμή πραγματοποίησης των βραχυπρόθεσμων κατόχων (Short-Term Holder Realized Price) κοντά στα 71.200 δολάρια ως ένα σημαντικό επίπεδο προς παρακολούθηση. Σε περίπτωση περαιτέρω υποχώρησης του Bitcoin, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει ζώνη συσσώρευσης.

Η Santiment, meanwhile, κατέγραψε απότομη αύξηση των συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την FOMC, τα επιτόκια και την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς πλησίαζε η συνεδρίαση της Fed.

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, το Bitcoin υποχώρησε στα 76.000 δολάρια μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), προτού πραγματοποιήσει απότομη άνοδο σχεδόν έως τα 80.000 δολάρια. Εκεί, όμως, συνάντησε ισχυρές πιέσεις και υποχώρησε εκ νέου προς τα 77.000 δολάρια, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τη Δευτέρα έφτασε ξανά έως τα 76.500 δολάρια.

Στη συνέχεια, οι αγοραστές ανέλαβαν εκ νέου δράση, οδηγώντας το Bitcoin στα 79.500 δολάρια. Ακολούθησε νέα υποχώρηση, καθώς η αγορά προετοιμαζόταν για την κρίσιμη ψηφοφορία στη Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με το CLARITY Act.

Η ψηφοφορία τελικά δεν προχώρησε και το Bitcoin υποχώρησε μέσα σε λίγα λεπτά από τα 77.250 δολάρια στα 75.000 δολάρια, που αποτέλεσε το χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και έναν μήνα.

Την Τετάρτη, αρχικά, το Bitcoin υποχώρησε προς τα 75.000 δολάρια, πριν πραγματοποιήσει άνοδο περίπου 1.500 δολαρίων. Ωστόσο, δεν κατάφερε να διατηρήσει τα υψηλότερα επίπεδα, υποχωρώντας κατά περίπου 1.000 δολάρια, προτού ανακάμψει εκ νέου.

Το Bitcoin κινείται το μεσημέρι της Πέμπτης λίγο πάνω από τα 76.000 δολάρια, στα 76.140$. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει ανακάμψει στα 1,530 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap, ενώ η κυριαρχία του επί των altcoins έχει υποχωρήσει ελαφρώς στο 58,7%.

«Εκρηξη» άνω του 14% για το Zcash

Στην αγορά των altcoins, το Ethereum ενισχύεται κατά λίγο περισσότερο από 1,5% σε ημερήσια βάση και διαπραγματεύεται κοντά στα 2.450 δολάρια.

Ανάλογη είναι η εικόνα για το BNB, το οποίο κινείται στα 725 δολάρια. Το Solana πλησιάζει τα 100 δολάρια, ενώ ανοδικά κινούνται επίσης τα XRP, TRX, HYPE, DOGE και LINK.

Το Zcash ξεχωρίζει για ακόμη μία φορά, καθώς το privacy token καταγράφει άνοδο άνω του 14% και διαπραγματεύεται πλέον πάνω από τα 1.350 δολάρια.

Στον αντίποδα, το RAIN υποχωρεί σχεδόν 8%.

Μεταξύ των μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση altcoins, σημαντικά κέρδη καταγράφουν επίσης τα NEAR, CRO, PUMP, UNI, CC, DOT, ENA και ONDO, με το NEAR να σημειώνει άνοδο έως 14,6%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ενισχύεται κατά περισσότερο από 1% σε ημερήσια βάση και ανέρχεται πλέον στα 2,610 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Το Bitcoin βρισκόταν ήδη αντιμέτωπο με αρκετές πιέσεις πριν από την απόφαση για τα επιτόκια.

Η τιμή του υποχώρησε μετά την αρνητική εξέλιξη της προηγούμενης ημέρας σχετικά με το CLARITY Act, ενώ οι εκροές από ETFs, η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και οι ρευστοποιήσεις είχαν επίσης επιβαρύνει την αγορά.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν η συγκεκριμένη αύξηση επιτοκίων θα παραμείνει μια μεμονωμένη κίνηση ή θα αποτελέσει την αρχή ενός νέου κύκλου νομισματικής σύσφιξης. Οι τελευταίες προβλέψεις της Fed δείχνουν ότι είναι πιθανή τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση μέσα στο 2026, διατηρώντας τις μελλοντικές αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των traders κρυπτονομισμάτων.

Στο επίκεντρο μία ακόμη αύξηση επιτοκίων

Η Santiment επισήμανε ότι οι traders είχαν το τελευταίο διάστημα εξετάσει ακόμη πιο επιθετικά σενάρια αυξήσεων επιτοκίων.

Οι τελευταίες προβλέψεις της Fed διαμορφώνουν ένα λιγότερο επιθετικό βασικό σενάριο, με μια ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης να βρίσκεται ουσιαστικά στο επίκεντρο των τρεχουσών εκτιμήσεων.

Για το Bitcoin, η επόμενη φάση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες σχετικά με τη μελλοντική νομισματική πολιτική της Fed.

Μια υποχώρηση του πληθωρισμού, χαμηλότερες τιμές ενέργειας ή πιο αδύναμα οικονομικά στοιχεία θα μπορούσαν να μεταβάλουν αυτές τις προσδοκίες. Αντίθετα, η επιμονή του πληθωρισμού θα μπορούσε να ενισχύσει τα σενάρια για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

«Το ανοδικό σενάριο είναι ότι οι traders είχαν ήδη προεξοφλήσει μια πολύ πιο δύσκολη πορεία, η πρώτη αύξηση έχει πλέον πραγματοποιηθεί και μία ακόμη κίνηση μπορεί να είναι διαχειρίσιμη, εφόσον ο πληθωρισμός αρχίσει τελικά να υποχωρεί. Για τα κρυπτονομίσματα, η κατεύθυνση των προσδοκιών από εδώ και πέρα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τις 25 μονάδες βάσης που μόλις προστέθηκαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.