Αντέχουν τα crypto κόντρα στην «κατάρα» του Σεπτεμβρίου – Στα $78.000 το Bitcoin

Το Bitcoin βρίσκεται ήδη πάνω από τα μισά του ιστορικά πιο αδύναμου μήνα του, ωστόσο το συνηθισμένο sell-off του Σεπτεμβρίου παραμένει μέχρι στιγμής σχετικά περιορισμένο, παρά τη σωρεία πρόσφατων πιέσεων από το μέτωπο της πολιτικής και της μακροοικονομίας.

Παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι η ανθεκτικότητα αυτή αποτελεί ένδειξη ανοδικών τάσεων που παραμένουν στο παρασκήνιο.

Μετά το ράλι του Bitcoin κατά 25% τον Αύγουστο, όταν η τιμή του έφτασε περίπου στα 81.000 δολάρια, οι προσδοκίες ήταν ότι θα έχανε σημαντικό μέρος αυτών των κερδών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος καταγράφει από το 2013 μέση μηνιαία απώλεια περίπου 3%.

Αντίθετα, το Bitcoin υποχωρεί μόλις κατά 1,5% από τις αρχές του μήνα. Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν, ενισχύεται περίπου 32% στο τρίμηνο, γεγονός που το θέτει σε τροχιά για το πρώτο θετικό τριμηνιαίο κλείσιμο από το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης «παίζει» στα 78.200 δολάρια με ημερήσια κέρδη 2,42%, ενώ σε επίπεδο επταημέρου κερδίζει 1,26%. Σε κυλιόμενο διάστημα 30 ημερών, δε, καταγράφει κέρδη της τάξης του 12,83%.

Η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,57 τρισ. ευρώ, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά πέριξ του 56,4%.

Η τιμή του Bitcoin παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα οποία βρισκόταν και πριν από την απόφαση της Fed για τη νομισματική πολιτική – μία απόφαση που θεωρείτο πως θα επηρέαζε αρνητικά την αγορά. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, όπως επίσης και αρκετοί ακόμη λόγοι δεν στάθηκαν ικανοί για να πτοήσουν τους traders.

Ένας από τους παράγοντες αυτούς ήταν το Clarity Act που την Τρίτη «κόλλησε» στη Γερουσία, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τις 60 ψήφους που απαιτούνταν για να προχωρήσει, συγκεντρώνοντας μόλις 49 ψήφους υπέρ.

Το Bitcoin υποχώρησε προσωρινά κάτω από τα 74.887 δολάρια την Τρίτη, για να σταθεροποιηθεί γρήγορα στη συνέχεια. Η σχετικά περιορισμένη πτώση έδειξε ότι οι traders είχαν ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος του κινδύνου που συνδεόταν με την αποτυχία του νομοσχεδίου.

«Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το Bitcoin σχεδόν δεν αντέδρασε καθόλου σε δύο αντικειμενικά κακές ειδήσεις. Μια αύξηση 25 μονάδων βάσης και η αποτυχία ψήφισης του CLARITY Act είναι δύο τίτλοι ειδήσεων που, σε διαφορετικό περιβάλλον αγοράς, θα είχαν οδηγήσει την τιμή σημαντικά χαμηλότερα. Αντί γι’ αυτό, ουσιαστικά δεν είδαμε τίποτα», δήλωσε ο Μίτσελ Άσκεου, επικεφαλής της Blockware Intelligence στην Blockware.

Κόπωση των πωλητών

Όπως εξήγησε ο ίδιος, όταν οι αρνητικές ειδήσεις παύουν να επηρεάζουν την τιμή, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι πωλητές εξαντλούνται.

«Όποιος επρόκειτο να πουλήσει Bitcoin με βάση γεγονότα όπως αυτά, έχει ήδη πουλήσει. Δεν διαθέτει πλέον νομίσματα για να πουλήσει. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό σημάδι για τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και είναι ακριβώς αυτό που συνήθως παρατηρείται στα τελευταία στάδια μιας διαδικασίας σχηματισμού πυθμένα», σημείωσε.

Οι αγορές ενέργειας ενίσχυσαν επίσης τις πιέσεις στις αρχές της εβδομάδας, καθώς το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε την Τρίτη τα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό πέντε μηνών, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή παρέμεναν.

Τι ακολουθεί;

Για το Bitcoin, το βασικό συμπέρασμα είναι η ανθεκτικότητά του πάνω από τα 77.000 δολάρια, παρά τις νομοθετικές αναποδιές, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής και την ενίσχυση του δολαρίου. Με άλλα λόγια, η τάση με τη μικρότερη αντίσταση φαίνεται να είναι ανοδική.

«Εάν η αγορά έχει επιδείξει τέτοια ανθεκτικότητα ενώ η ροή των ειδήσεων ήταν δύσκολη, ακόμη και μια μέτρια βελτίωση στις μακροοικονομικές, γεωπολιτικές ή ρυθμιστικές συνθήκες θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επόμενη μεγάλη ανοδική κίνηση», δήλωσε ο Τζόελ Κρούγκερ, στρατηγικός αναλυτής αγορών στην LMAX Group.

Οι προοπτικές της ρυθμιστικής πολιτικής συνεχίζουν να βελτιώνονται μετά την απόρριψη του Clarity Act από τη Γερουσία. Την Πέμπτη, ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων έλαβε μια πιο ενθαρρυντική εξέλιξη στο μέτωπο της πολιτικής, καθώς η Securities and Exchange Commission (SEC) παρουσίασε την πολυαναμενόμενη εξαίρεση για την καινοτομία στις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης tokenized τίτλων. Η ρύθμιση επιτρέπει σε πλατφόρμες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις να διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση μετοχών onchain, υπό καθορισμένους όρους.

«Η αποτυχία προώθησης της νομοθεσίας καθυστερεί τη δημιουργία ενός θεσμοθετημένου πλαισίου, αλλά δεν εμποδίζει την SEC και την CFTC να συνεχίσουν να παρέχουν κατευθύνσεις στο πλαίσιο της υφιστάμενης αρμοδιότητάς τους, αφήνοντας ανοιχτό έναν σημαντικό ρυθμιστικό δρόμο», σημείωσε ο Κρούγκερ.

Ορισμένοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed και για την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Οι αγορές προεξοφλούν τρεις ακόμη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Απρίλιο του 2027, εξέλιξη που θα έφερνε το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 4,50%-4,75%.

Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Ντόρι, αυτό δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη κίνδυνο.

«Δεν συμφωνώ πλήρως με την άποψη ότι τα επιτόκια πρέπει να υποχωρήσουν προκειμένου τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία να υπεραποδώσουν», τόνισε.

Ο μόνος παράγοντας που προκαλεί ανησυχία στους «ταύρους» είναι ότι η εποχικότητα δεν προσφέρει ιδιαίτερη στήριξη ενόψει της επόμενης εβδομάδας.

Ιστορικά, το Bitcoin έχει υποχωρήσει κατά μέσο όρο 2,5% την 38η εβδομάδα του έτους, καταγράφοντας άνοδο μόλις σε τέσσερις περιπτώσεις, σύμφωνα με την Coinglass.

Ωστόσο, οι ιστορικές επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές αποδόσεις. Επιπλέον, η ίδια εποχική τάση γίνεται θετική καθώς εισερχόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Κατά μέσο όρο, το Bitcoin ενισχύεται κατά 77% στο τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinDesk.

Ημερήσιες τάσεις στα alts

Πέρα από το Bitcoin σε θετικό έδαφος κινούνται σήμερα και τα alts, με το Ethereum στα 2.514 δολάρια (+3,3%) και το XRP στο 1,33 δολάριο (+3,05%), ενώ το Solana κάνει «άλμα» της τάξης του 6,71% στα 106,43 δολάρια και το HYPE εκτοξεύεται κατά 13,55% στα 90,47 δολάρια, διευρύνοντας τα εβδομαδιαία του κέρδη στο 14% σχεδόν.

Με αξιοσημείωτα κέρδη πορεύεται σήμερα (18/9) και το Dogecoin με «άλμα» 6,74% στο 0,08614 δολάριο, ενώ το Cardano κερδίζει 8,8% στο 0,2154 δολάριο.

Το Monero ενισχύεται κατά 7,62% στα 535,88 δολάρια, ενώ το Litecoin κερδίζει 5,55% στα 55,63 δολάρια και το Shiba Inu σημειώνει άνοδο της τάξης του 7,68% στο 0,000005405 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,782 τρισ. δολάρια με κέρδη 2,6% σε 24ωρη βάση.