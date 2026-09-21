Bitcoin: Εκτοξεύτηκε σε υψηλό 8 μηνών – Πλησιάζει τα 85.000 δολάρια

Παρά τις εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, η τιμή του Bitcoin ανέκαμψε και ξεπέρασε νωρίτερα σήμερα 21/9 τα 84.000 δολάρια, για πρώτη φορά από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ιδιαίτερα θετική για το Bitcoin, τουλάχιστον σε επίπεδο μακροοικονομικών εξελίξεων.

Την Τρίτη, η Γερουσία των ΗΠΑ καταψήφισε την προώθηση του κρίσιμου νομοσχεδίου CLARITY Act. Μία ημέρα αργότερα, η Federal Reserve προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2023. Το Bitcoin αντέδρασε και στις δύο εξελίξεις με την αναμενόμενη μεταβλητότητα, υποχωρώντας κοντά στα 75.000 δολάρια.

Ωστόσο, ανέκαμψε γρήγορα την Παρασκευή, όταν ξεπέρασε και πάλι το επίπεδο των 80.000 δολαρίων. Η άνοδος συνεχίστηκε το Σάββατο, με την τιμή να πλησιάζει τα 82.000 δολάρια.

Η ανοδική κίνηση ανακόπηκε καθώς κλιμακώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σε νέες επιθέσεις.

Η Δευτέρα, ωστόσο, εξελίσσεται εντελώς διαφορετικά. Το Bitcoin αντέδρασε από τη στήριξη των 80.000 δολαρίων, αφού είχε ανακτήσει τον κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων, και μέσα σε λίγα λεπτά εκτοξεύτηκε πάνω από τα 84.000 δολάρια, καταγράφοντας υψηλό οκτώ μηνών.

Η τιμή του αυτή την ώρα (μεσημέρι Δευτέρας) πλησιάζει τα 85.000 δολάρια σημειώνοντας αύξηση άνω του 5%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 1,670 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap. Η κυριαρχία του Bitcoin στην αγορά των altcoins παραμένει λίγο κάτω από το 59%.

Ισχυρά κέρδη για τα altcoins

Τα altcoins κινούνται επίσης ανοδικά, με το Ethereum να αγγίζει νωρίτερα τα 2.700 δολάρια και το XRP να ανακάμπτει στα 1,45 δολάρια. Τα XMR, NEAR και AVAX καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των κρυπτονομισμάτων μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Το Ethereum σημείωσε επίσης υψηλό αρκετών εβδομάδων, ξεπερνώντας τα 2.700 δολάρια.

Το XRP ανέκαμψε από τη στήριξη των 1,40 δολαρίων και πλέον κινείται αρκετά πάνω από το επόμενο σημαντικό επίπεδο των 1,45 δολαρίων.

Το Solana ενισχύθηκε στα 115 δολάρια, ενώ το BNB ανέβηκε στα 780 δολάρια. Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη καταγράφουν νομίσματα όπως τα DOGE, ADA, XLM, BCH και LINK.

Μεταξύ των altcoins μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης, τα XMR, AVAX, TAO, NEAR, SUI, BTW και MORPHO ξεχώρισαν, καταγράφοντας διψήφια ποσοστά ανόδου.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 70 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας στα 2,810 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.