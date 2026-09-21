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Το Bitcoin ξεπέρασε τα 85.000 δολάρια - Οι βασικοί λόγοι της επιστροφής σε υψηλά 8μήνου
Νομίσματα
18:50 - 21 Σεπ 2026

Το Bitcoin ξεπέρασε τα 85.000 δολάρια - Οι βασικοί λόγοι της επιστροφής σε υψηλά 8μήνου

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin ξεπέρασε τη Δευτέρα τα 85.000 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα διαπραγματευόταν το απόγευμα της Δευτέρας γύρω στα 86.000 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 6% σε σχέση με την Παρασκευή (18/9).

Μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, μεταξύ των οποίων η Coinbase Global και η Strategy, κινήθηκαν επίσης ανοδικά το πρωί της Δευτέρας, ακολουθώντας την άνοδο του Bitcoin.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι πρόσφατες εισροές κεφαλαίων τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές πιθανότατα συνέβαλαν στην άνοδο της τιμής. Η Strategy, η εταιρεία συσσώρευσης Bitcoin που ιδρύθηκε από τον Michael Saylor, αγόρασε την περασμένη εβδομάδα Bitcoin αξίας 75,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία κατέχει πλέον 846.000 Bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μια ομάδα διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων Bitcoin (ETF), που προσφέρονται από διαχειριστές κεφαλαίων όπως η BlackRock και η Fidelity Investments, κατέγραψε την Παρασκευή εισροές περίπου 433 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της JPMorgan.

Το γενικότερα θετικό κλίμα ενισχύει επίσης την αγορά, μετά τα βήματα που έκαναν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) για τη διαμόρφωση κανόνων σχετικά με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, μετά την κατάρρευση μιας σημαντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για τα κρυπτονομίσματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 18:50
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