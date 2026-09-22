«Έσπασε» το ταβάνι των $3 τρισ. η αγορά crypto – Τα ρίσκα πίσω από το ράλι

Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 3 δισ. δολαρίων επέστρεψε η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, με τον «βασιλιάς» των ψηφιακών νομισμάτων να οδηγεί το νέο ράλι και τα θεσμικά κεφάλαια να επιστρέφουν δυναμικά στα spot ETFs.

Παρ’ όλα αυτά, η ταχεία αύξηση της μόχλευσης στις αγορές παραγώγων προβληματίζει τους traders, γιατί μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως θετικός, όσο και ως αρνητικός καταλύτης – δηλαδή να επιταχύνει μία νέα άνοδο ή και μία απότομη διόρθωση.

Πάντως, τον τελευταίο μήνα η αγορά έχει προσθέσει περισσότερα από 740 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση. Συγκεκριμένα, από όταν το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, μία κίνηση που οδήγησε σε απότομη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των Treasuries και βελτίωσε τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Τώρα, το Bitcoin βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ανοδικού κύκλου, αφού τη Δευτέρα (21/9) ενισχύθηκε σχεδόν 8% αγγίζοντας τα 87.381 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά

Σήμερα, Τρίτη (22/9), περιορίζει ελαφρώς τα κέρδη του, υποχωρώντας προς τα 85.930 δολάρια περίπου με οριακές απώλειες της τάξης του 0,3% την τελευταία μία ώρα. Ωστόσο, σε επίπεδο 24ώρου παραμένει στα «πράσινα» με άνοδο 1,5% και σε επίπεδο 7ημέρου ενισχύεται κατά 11,6%. Η κεφαλαιοποίησή του «παίζει» στα 1,727 δολάρια σχεδόν και η κυριαρχία του στην αγορά πέριξ του 57,23%.

Ωστόσο, το γενικά καλό κλίμα έχει συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα, με το δεύτερο κατά σειρά, το Ethereum, να κυμαίνεται στα 2.740 δολάρια με ημερήσια άνοδο 0,8% και κέρδη σε επίπεδο 7ημέρου 10,8%.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πλατφόρμα CoinGecko, το Solana κινείται στα 116,97 δολάρια με 24ωρη άνοδο 0,9%, το XRP στο 1,53 δολάριο (+4,1%), το ΒΝΒ στα 785,83 δολάρια (+0,4%), το Dogecoin στο 0,09772 δολάριο με «άλμα» +6,3%, το Cardano στο 0,2449 δολάριο με ημερήσια κέρδη 3,5%, αλλά ωριαίες απώλειες 1%, και το Monero παραμένει αμετάβλητο στα 568,76 δολάρια.

Τέλος, το Shiba Inu εμφανίζει ημερήσια κέρδη της τάξης του 5,2% και απώλειες κοντά στο 1,3% την τελευταία ώρα, με αποτέλεσμα να κινείται στο 0,000005915 δολάριο, ενώ το Cronos κερδίζει σε 24ωρη βάση 3,8% (χάνει σε ωριαία 0,9%) στο 0,065 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 3,028 τρισ. δολάρια με ημερήσια άνοδο 2,4%.

Σχεδόν 160 δισ. δολάρια σε Open Interest

Αυτό που διαφοροποιεί το σημερινό ράλι στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και ταυτόχρονα ενισχύει το επίπεδο του κινδύνου είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά παραγώγων. Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass που επικαλείται το Bloomberg, τα ανοιχτά συμβόλαια στα λεγόμενα perpetual futures έχουν αυξηθεί σχεδόν στα 160 δισ. δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

Τα perpetual futures είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τα οποία δεν διαθέτουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης και αποτελούν, σε όρους συναλλακτικού όγκου, το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς παραγώγων κρυπτονομισμάτων. Δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αναλαμβάνουν μεγάλες θέσεις μέσω μόχλευσης, αυξάνοντας αντίστοιχα τόσο το ενδεχόμενο κέρδους όσο και το μέγεθος των πιθανών απωλειών.

Αυτό που συγκεντρώνει πλέον την προσοχή των αναλυτών είναι ότι το open interest εξακολουθεί να αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός short θέσεων έχει ήδη κλείσει αναγκαστικά εξαιτίας της ανόδου των τιμών.

Μόνο κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, περισσότερα από 920 εκατ. δολάρια σε πτωτικές θέσεις ρευστοποιήθηκαν, καθώς οι traders που είχαν τοποθετηθεί στην υποχώρηση των τιμών βρέθηκαν αντιμέτωποι με το απότομο ανοδικό κύμα.

Υπό κανονικές συνθήκες, ένα τόσο μεγάλο short squeeze θα αναμενόταν να οδηγήσει σε αισθητή υποχώρηση των ανοιχτών θέσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, οι αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg επισημαίνουν ότι οι θέσεις που κλείνουν φαίνεται να αντικαθίστανται σχεδόν αμέσως από νέα στοιχήματα. Η Ρέιτσελ Λούκας, αναλύτρια της BTC Markets, εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει πως οι traders δεν περιορίζουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο, αλλά αντίθετα ακολουθούν την ανοδική κίνηση.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ακόμη και μια μεταβολή της τάξης του 5% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση να πραγματοποιηθεί πολύ ταχύτερα σε σχέση με αυτό που θα ανέμενε η αγορά.

Ο κίνδυνος να αντιστραφεί το short squeeze

Το ανοδικό σενάριο είναι σχετικά ξεκάθαρο: εάν οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται υψηλότερα, οι εναπομείνασες short θέσεις ενδέχεται να οδηγηθούν σε νέο κύμα αναγκαστικών κλεισιμάτων. Για να κλείσει μια short θέση, ο trader πρέπει να αγοράσει εκ νέου το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, δημιουργώντας πρόσθετη ζήτηση και ενισχύοντας περαιτέρω την ανοδική πίεση στις τιμές.

Η ίδια ακριβώς δυναμική, όμως, μπορεί να λειτουργήσει και προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Κέιλεμπ Λιν, senior sales trader της QCP Group, επισημαίνει μέσω Bloomberg ότι το κρίσιμο στοιχείο που θα πρέπει να παρακολουθεί η αγορά είναι εάν η μόχλευση αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από την πραγματική ζήτηση στη spot αγορά.

Όταν η αύξηση του open interest συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση των αγορών Bitcoin στη spot αγορά, η εικόνα θεωρείται πιο ισορροπημένη. Αντίθετα, εάν τα μοχλευμένα στοιχήματα αυξάνονται ταχύτερα από την πραγματική ζήτηση, ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη πτώση των τιμών μπορεί να πυροδοτήσει μαζικές ρευστοποιήσεις long θέσεων.

Οι αναγκαστικές αυτές πωλήσεις ασκούν περαιτέρω πιέσεις στις τιμές, προκαλούν νέες ρευστοποιήσεις και μπορούν να μετατρέψουν την αρχική υποχώρηση σε ένα αυτοτροφοδοτούμενο κύμα απομόχλευσης.

Πρόκειται ουσιαστικά για τον ίδιο μηχανισμό που συνέβαλε στην άνοδο του Bitcoin πάνω από τα 83.000 δολάρια, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση. Αντί δηλαδή για short θέσεις που υποχρεώνονται να αγοράσουν για να κλείσουν, στο αρνητικό σενάριο θα μπορούσαν να βρεθούν μοχλευμένοι long επενδυτές που αναγκάζονται να πουλήσουν.

Σχεδόν 1 δισ. δολάρια εισροές στα Bitcoin ETFs

Απέναντι στον αυξημένο κερδοσκοπικό κίνδυνο που δημιουργεί η μόχλευση, ένα σημαντικό αντίβαρο αποτελεί η επιστροφή της θεσμικής ζήτησης.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν τη Δευτέρα καθαρές εισροές ύψους 999 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια εισροή από τις 6 Οκτωβρίου, όταν το Bitcoin είχε βρεθεί στο ιστορικό υψηλό του, πάνω από τα 126.000 δολάρια.

Η αλλαγή του κλίματος είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας τα ίδια ETFs είχαν καταγράψει σημαντικές εκροές. Ωστόσο, έως την Πέμπτη και την Παρασκευή η εικόνα είχε ήδη αντιστραφεί, με τις συνολικές εισροές να ανέρχονται σε 593 εκατ. δολάρια.

Η αυξημένη ζήτηση μέσω των ETFs έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά αγορές του ίδιου του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και όχι αποκλειστικά μοχλευμένες τοποθετήσεις στην αγορά παραγώγων.

Το κρίσιμο τεστ για το ράλι

Το βασικό ερώτημα για τις επόμενες ημέρες είναι κατά πόσο η πραγματική ζήτηση στη spot αγορά θα μπορέσει να διατηρήσει την ανοδική κίνηση, αντικαθιστώντας την ώθηση που έχει προκύψει από το κλείσιμο των short θέσεων.

Όπως επισημαίνει η Λούκας στο Bloomberg, τα short squeezes μπορούν να οδηγήσουν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα, δεν δημιουργού