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«Κόλλησε» ξανά στα $86.000 το Bitcoin - Νέο ιστορικό υψηλό κοντά στα $100 για Hype
Νομίσματα
14:15 - 23 Σεπ 2026

«Κόλλησε» ξανά στα $86.000 το Bitcoin - Νέο ιστορικό υψηλό κοντά στα $100 για Hype

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του Bitcoin ξεπέρασε ξανά τα 87.000 δολάρια την Τετάρτη 23/9, ωστόσο οι πωλητές άσκησαν ισχυρότερες πιέσεις, οδηγώντας το κρυπτονόμισμα λίγο κάτω από τα 86.000 δολάρια.

Μετά την αποτυχημένη ψηφοφορία προώθησης του CLARITY Act την περασμένη εβδομάδα και την επακόλουθη αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για το κατά πόσο το Bitcoin μπορεί να διατηρήσει την ανοδική του πορεία που ξεκίνησε τον Αύγουστο.

Το κρυπτονόμισμα είχε προηγουμένως αποτύχει αρκετές φορές να διασπάσει ανοδικά τις 80.000 δολάρια, ενώ οι δύο αυτές εξελίξεις το οδήγησαν σε χαμηλό τριών εβδομάδων, στα 75.000 δολάρια.

Ωστόσο, το Bitcoin ανέκαμψε γρήγορα και μέχρι το πρωί της Παρασκευής είχε επιστρέψει πάνω από τα 78.000 δολάρια. Αργότερα την ίδια ημέρα, οι αγοραστές ενίσχυσαν τις τοποθετήσεις τους, οδηγώντας την τιμή πάνω από τα 80.000 δολάρια.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά το BTC συνέχισε την ανοδική του πορεία και το Σάββατο κινήθηκε προς τα 82.000 δολάρια.

Η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανέκοψαν την άνοδο, με το Bitcoin να υποχωρεί στα 80.300 δολάρια. Ωστόσο, δεν έπεσε κάτω από το όριο των 80.000 δολαρίων.

Αντίθετα, τη Δευτέρα σημείωσε ισχυρή άνοδο, προσθέτοντας περίπου 7.000 δολάρια στην αξία του και ξεπερνώντας τα 87.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η άνοδος, ωστόσο, ανακόπηκε σε αυτό το επίπεδο. Το Bitcoin υποχώρησε στα 85.000 δολάρια και επιχείρησε εκ νέου να κινηθεί υψηλότερα, με το ίδιο σκηνικό να επαναλαμβάνεται.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, το BTC κινείται κοντά στα 86.000 δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται στο 59%. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του παραμένει πάνω από τα 1,730 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

HYPE, BCH και UNI καταγράφουν ισχυρά κέρδη

Αρκετά altcoins κατέγραψαν σημαντικά κέρδη το τελευταίο 24ωρο, με το XRP της Ripple να ξεπερνά τα 1,60 δολάρια, ενώ το HYPE της Hyperliquid σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, κοντά στα 100 δολάρια.

Τα ETH, BNB, SOL, DOGE και ADA παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη ημέρα.

Το HYPE κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα 98 δολάρια, ενώ το XRP της Ripple ανέκτησε το σημαντικό επίπεδο αντίστασης των 1,60 δολαρίων.

Το ZEC σημείωσε άνοδο περίπου 7% σε ημερήσια βάση, ξεπερνώντας τα 1.600 δολάρια.

Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Bitcoin Cash (BCH) και Uniswap (UNI), τα οποία ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση του CME. Το BCH σημειώνει πλέον άνοδο άνω του 33%, ενώ το UNI ενισχύεται κατά περίπου 16%.

Το BTW καταγράφει επίσης διψήφια άνοδο, ενώ σημαντικά κέρδη σημειώνουν και τα AAVE και MNT.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 50 δισ. δολάρια σε ημερήσια βάση και ανέρχεται πλέον στα 2,950 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 14:40
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