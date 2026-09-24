Αιμορραγεί η αγορά crypto – Το Litecoin κόντρα στο ρεύμα

Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα της εβδομάδας, κατά το οποίο το Bitcoin κέρδισε περίπου $7.000 μέσα σε μόλις 12 ώρες, το κρυπτονόμισμα ήταν πλέον ώριμο για μια διόρθωση.

Η διόρθωση ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης και κορυφώνεται σήμερα (24/9), με το Bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα $84.000.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την ίδια πορεία, όπως συμβαίνει συνήθως σε αντίστοιχες κινήσεις της αγοράς. Ανάμεσα στις λίγες εξαιρέσεις βρίσκεται το Litecoin (LTC), το οποίο κινήθηκε ανοδικά.

Το Bitcoin χάνει τα $84.000

Μετά από μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις – μεταξύ άλλων, την καταψήφιση του CLARITY Act και την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στις ΗΠΑ –το Bitcoin είχε υποχωρήσει την περασμένη Τετάρτη έως τα $75.000, με το κλίμα στην αγορά να επιδεινώνεται.

Ωστόσο, το Bitcoin ολοκλήρωσε την εβδομάδα με δυναμικό τρόπο, ξεπερνώντας τα $80.000 την Παρασκευή, εξέλιξη που εξέπληξε αρκετούς επενδυτές.

Το Σάββατο έφτασε έως τα $82.000, επίπεδο στο οποίο συνάντησε αντίσταση, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε περίπου στα $80.300, μετά τις νέες κλιμακώσεις στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα.

Ισχυρό ράλι στην αρχή της εβδομάδας

Τη Δευτέρα, όμως, οι αγοραστές επέστρεψαν δυναμικά.

Μέσα σε περίπου 12 ώρες, το Bitcoin διέσπασε αρκετά σημαντικά επίπεδα αντίστασης και εκτοξεύτηκε πάνω από τα $87.000, καταγράφοντας υψηλό οκτώ μηνών.

Την Τρίτη υποχώρησε προς τα $85.000, αλλά το πρωί της Τετάρτης επιχείρησε νέα ανοδική κίνηση, ξεπερνώντας για δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες τα $87.000.

Η νέα απόρριψη, ωστόσο, οδήγησε σε απότομη διόρθωση, με την τιμή να υποχωρεί κάτω από τα $84.000, όπου και παραμένει υπό πίεση.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν πρόκειται απλώς για μια υγιή διόρθωση μετά το ισχυρό ράλι ή αν η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια βαθύτερη πτωτική κίνηση.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου στα $1,680 τρισ., σύμφωνα με το CoinMarketCap, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins παραμένει κοντά στο 59%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει σχεδόν 3% μέσα σε 24 ώρες, φτάνοντας περίπου στα $2,850 τρισ.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9), το Bitcoin υποχωρεί κατά 3,08% στα 83.176,17 δολάρια, το Ethereum χάνει 3,39% στα 2.640,31 δολάρια και το BNB χάνει 2,14% στα 765,87 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP αιμορραγεί, καθώς σημειώνει βουτιά 8,43% στα 1,46 δολάρια, το Solana χάνει 3,68% στα 113,11 δολάρια και το HYPE βρίσκεται σε φάση διόρθωσης, με απώλειες 5,40% στα 90,48 δολάρια.

Παράλληλα, το XMR χάνει 3,24% στα 549,39 δολάρια, το LEO Token υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,63% στα 6,95 δολάρια και το Polkadot σημειώνει απώλειες 5,16% στα 1,11 δολάρια.

Τέλος, φωτεινή εξαίρεση σε αυτή την κατρακύλα αποτελεί το Litecoin, το οποίο σημειώνει άλμα 6,14% στα 66,77 δολάρια.