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Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες
Νομίσματα
14:57 - 25 Σεπ 2026

Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες

Reporter.gr Newsroom
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Ανατροπή στην εικόνα των αμερικανικών spot ETF του Bitcoin καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επενδυτές έχουν επιστρέψει δυναμικά στην αγορά, αντιστρέφοντας τις μεγάλες εκροές που είχαν σημειωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της SoSoValue, τα spot ETF του Bitcoin που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ εμφανίζουν πλέον καθαρές εισροές σχεδόν 800 εκατ. δολαρίων από τις αρχές του 2026. Η εξέλιξη σηματοδοτεί μια θεαματική αλλαγή σε σχέση με την εικόνα που είχε διαμορφωθεί το καλοκαίρι, όταν οι εκροές είχαν φτάσει σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Στις 13 Ιουλίου, οι καθαρές εκροές των συγκεκριμένων ETF από την αρχή του έτους είχαν ανέλθει στα 5,8 δισ. δολάρια, επίπεδο που αποτέλεσε το χαμηλότερο σημείο της χρονιάς, σύμφωνα με την ανάλυση του CoinDesk.

Η αλλαγή κλίματος συμπίπτει με την ανάκαμψη της τιμής του Bitcoin, η οποία ανέβηκε στα 85.000 δολάρια, από επίπεδα κάτω των 58.000 δολαρίων στις αρχές Ιουνίου. Η άνοδος της τιμής, σε συνδυασμό με την επιστροφή κεφαλαίων στα ETF, έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές στην εκτίμηση ότι η αγορά ενδέχεται να βρίσκεται ήδη στην αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου.

Σχεδόν 4 δισ. δολάρια από τον Αύγουστο

Σημαντικό μέρος των νέων εισροών καταγράφηκε από τον Αύγουστο και μετά. Περίπου 4 δισ. δολάρια έχουν εισρεύσει στα συγκεκριμένα ETF από την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, για αύξηση των αγορών ομολόγων.

Η κίνηση αυτή αποτελεί εργαλείο διαχείρισης της ρευστότητας και πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είχαν εκτιναχθεί σε υψηλά πολλών ετών.

Παρά τη θεαματική αντιστροφή της τάσης, οι φετινές εισροές παραμένουν αρκετά χαμηλότερες από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Τα περίπου 800 εκατ. δολάρια καθαρών εισροών από τις αρχές του 2026 υπολείπονται σημαντικά των 35,2 δισ. δολαρίων που καταγράφηκαν το 2024 και των 21,4 δισ. δολαρίων του 2025.

Έξι συνεχόμενες ημέρες εισροών

Η πρόσφατη δυναμική ενισχύεται από ένα σερί έξι συνεχόμενων ημερών εισροών στα ETF, παρότι η άνοδος του Bitcoin έχει ουσιαστικά ανακοπεί πάνω από τα 85.000 δολάρια από την Τρίτη.

Στο συγκεκριμένο εξαήμερο, τα ETF προσέλκυσαν συνολικά 2,84 δισ. δολάρια. Πρόκειται για ισχυρή επίδοση, ωστόσο δεν αποτελεί το μεγαλύτερο εξαήμερο εισροών στην ιστορία των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η πρώτη αντίστοιχη περίοδος καταγράφηκε από τις 22 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, με εισροές 2,35 δισ. δολαρίων. Ακολούθησε το διάστημα από τις 6 έως τις 13 Νοεμβρίου 2024, όταν οι εισροές ανήλθαν στα 4,73 δισ. δολάρια, σχεδόν διπλάσιες από το ποσό που συγκεντρώθηκε στο τελευταίο εξαήμερο.

Η επιστροφή των κεφαλαίων στα spot ETF αποτελεί, επομένως, σαφή αλλαγή σε σχέση με την εικόνα που είχε διαμορφωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος, χωρίς ωστόσο οι φετινές ροές να έχουν προσεγγίσει ακόμη τα επίπεδα που καταγράφηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Ημερήσιες τάσεις

To Bitcoin διαπραγματεύεται στα 84.716,15 δολάρια με ημερήσια κέρδη 1,8%, ενώ σε επίπεδο 7ημέρου ενισχύεται κατά 8,4%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 1,702 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά «παίζει» στο 57%.

Το Ethereum, από την άλλη, κινείται στα 2.721,94 δολάρια με κέρδη 2,7% και εβδομαδιαία απόδοση στο +8,2%, ενώ το Solana κυμαίνεται στα 120,92 δολάρια με +5,3% ημερήσια κέρδη και εβδομαδιαία στο +12,1%.

Το XRP είναι επίσης «πράσινο» στο 1,58 δολάριο, με άνοδο κοντά στο 7%, ενώ σε επίπεδο 7ημέρου αγγίζει το 16,8%. Το ΒΝΒ σημειώνει κέρδη 1,4% στα 779 δολάρια, το Dogecoin κινείται στο 0,09795 δολάριο με +5,3% την ημέρα και +13,1% στην εβδομάδα, ενώ το Cardano στο 0,2558 δολάριο με +7,9% και 16,9% στην εβδομάδα.

Σε θετικό έδαφος και το Monero με κέρδη 3,3% στα 567,94 δολάρια, ενώ το Shiba Inu ενισχύεται σήμερα κατά 4,8% στο 0,000005934 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 2,962 τρισ. δολάρια με ημερήσια άνοδο της τάξης του 1%.

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