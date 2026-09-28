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Υποχωρεί η αγορά κρυπτονομισμάτων – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της
Νομίσματα
14:05 - 28 Σεπ 2026

Υποχωρεί η αγορά κρυπτονομισμάτων – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της

Reporter.gr Newsroom

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Μια ακόμη γεμάτη εβδομάδα για το αμερικανικό οικονομικό ημερολόγιο βρίσκεται μπροστά μας, με αρκετές ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα μεταβλητότητα στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων. Παράλληλα, η εβδομάδα έκανε πρεμιέρα στα «κόκκινα», με το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα να υποχωρεί πάνω από 2%, συμπαρασύροντας και τα περισσότερα alts.   

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατάφεραν τελικά να επιβαρύνουν την τιμή του Bιtcoin, καθώς το asset απορρίφθηκε στα επίπεδα των 85.000 δολαρίων και υποχώρησε κατά περισσότερα από 2.000 δολάρια το πρωί της Δευτέρας, πέφτοντας αρκετά κάτω από τα 83.000 δολάρια.

Έτσι, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η αφορμή για την υποχώρηση εντοπίζεται στην αγορά πετρελαίου και όχι στην ίδια την αγορά κρυπτονομισμάτων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τους τελευταίους όρους του Ιράν για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ. Οι όροι περιλάμβαναν την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Πέρα από το πετρέλαιο, οι παραδοσιακές αγορές καταγράφουν επίσης απώλειες μαζί με τα κρυπτονομίσματα. Ο χρυσός υποχωρεί πάνω από 3% στα $4.144, το ασήμι σημειώνει πτώση πάνω απο 5% στα $61, ενώ τα futures των αμερικανικών μετοχών κινούνται χαμηλότερα, με τα συμβόλαια του S&P 500 να υποχωρούν 0,44% και εκείνα του Nasdaq 100 κατά 0,95%. Ο δείκτης του δολαρίου ενισχύεται κατά 0,06% στις 101,09 μονάδες.

Τα altcoins ακολούθησαν την ίδια πορεία, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να χάνει περισσότερα από 70 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα.

Συνοπτικά, στην αγορά crypto, ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 70% στα $172 δισ. σε διάστημα 24 ωρών, ενώ το ανοιχτό ενδιαφέρον (OI) μειώθηκε κατά 3% στα $150 δισ. Η άνοδος του όγκου συναλλαγών σε συνδυασμό με την πτώση του OI υποδηλώνει ότι οι θέσεις κλείνουν και δεν ανοίγουν νέες.

Πληθωρισμός και ΑΕΠ

Ως προς τις ανακοινώσεις και τα σημαντικά μάκρο, με εξαίρεση τη σημερινή μέρα, η οποία αναμένεται σχετικά «ήρεμη», οι υπόλοιπες τέσσερις ημέρες της εβδομάδας περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, την αγορά εργασίας και τη μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς και πληθώρα τοποθετήσεων αξιωματούχων της Federal Reserve.

Η Τρίτη (29/9) ανοίγει την εβδομάδα με τη δημοσίευση της έκθεσης JOLTS για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, ενώ παράλληλα θα ανακοινωθεί και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία JOLTS θα προσφέρουν μια ακόμη εικόνα για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού, ενόψει της πολύ σημαντικότερης έκθεσης για την αγορά εργασίας που αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας. Το αμερικανικό Bureau of Labor Statistics έχει επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία JOLTS θα δημοσιευθούν στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Τετάρτη (30/9) ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη πιο σημαντική για την αγορά crypto, καθώς το Bureau of Economic Analysis θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για το προσωπικό εισόδημα και τις καταναλωτικές δαπάνες του Αυγούστου. Η έκθεση περιλαμβάνει και τον δείκτη τιμών PCE, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Federal Reserve. Την ίδια ημέρα θα δημοσιευθεί επίσης η τρίτη και τελική εκτίμηση για το αμερικανικό ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποτελέσει το στοιχείο με τη μεγαλύτερη επίδραση στο Bitcoin και τα altcoins. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια νωρίτερα αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, και μια υψηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων. Αντίθετα, μια χαμηλότερη του αναμενομένου ένδειξη πληθωρισμού θα μπορούσε να περιορίσει την αντίληψη ότι απαιτείται περαιτέρω νομισματική σύσφιξη.

Η έκθεση για την αγορά εργασίας την Παρασκευή (2/10)

Η προηγούμενη έκθεση για την αγορά εργασίας, η οποία ήταν σημαντικά ισχυρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, προκάλεσε έντονες κινήσεις στην αγορά crypto, με το Bitcoin και τα altcoins να υποχωρούν αμέσως μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Η επόμενη έκθεση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 8:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (ET) και θα περιλαμβάνει νέα στοιχεία για την αύξηση των θέσεων εργασίας, το ποσοστό ανεργίας και τους μισθούς.

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει άμεση σχέση με τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed. Μια ακόμη ισχυρή έκθεση θα μπορούσε να δώσει στην κεντρική τράπεζα μεγαλύτερο περιθώριο για νέες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ ενδείξεις επιβράδυνσης της απασχόλησης θα μπορούσαν να μετατοπίσουν τις προσδοκίες προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Πριν από την έκθεση της Παρασκευής, την Πέμπτη (1/10) θα δημοσιευθεί ο δείκτης ISM Manufacturing PMI για τον Σεπτέμβριο. Η αντίστοιχη μέτρηση του Αυγούστου είχε διαμορφωθεί στο 54,6, καταγράφοντας τον όγδοο συνεχόμενο μήνα επέκτασης της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναλυτή του Kobeissi Letter, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed μέσα στην εβδομάδα. Οι δηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να προσθέσουν ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στις αγορές.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) το Bitcoin υποχωρεί κατά 2,14%, στα 83.038,73 δολάρια, η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,667 δισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κοντά στο 57%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum χάνει 1,86%, στα 2.658,51 δολάρια, ενώ το BNB σημειώνει απώλειες 2,11%, στα 761,94 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP βυθίζεται κατά 3,03%, στα 1,49 δολάρια, το Solana σημειώνει πτώση 4,32%, στα 69,33 δολάρια, ενώ το HYPE καταγράφει απώλειες 3,53%, στα 89,82 δολάρια.

Παράλληλα, το XMR κινείται πτωτικά κατά 4,83%, στα 529,81 δολάρια, το LEO Token σημειώνει οριακές απώλειες 0,17%, στα 9 δολάρια, ενώ και το Litecoin υποχωρεί επίσης ελαφρώς κατά 0,01%, στα 71,58 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP καταγράφει ισχυρές απώλειες 6,32%, στα 2 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 2,912 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες 2,5%.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 14:23
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