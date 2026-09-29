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Bitcoin: Πάνω από τα 84.000 δολάρια ξανά – Άλμα 11% για το Chainlink
Νομίσματα
14:11 - 29 Σεπ 2026

Bitcoin: Πάνω από τα 84.000 δολάρια ξανά – Άλμα 11% για το Chainlink

Reporter.gr Newsroom

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Το Bitcoin συνεχίζει να κινείται σε ένα σαφώς καθορισμένο εύρος, με το κάτω όριο να βρίσκεται στα 83.000 δολάρια και το άνω στα 85.000 δολάρια, ενώ αυτή τη στιγμή κινείται περίπου στο μέσο του εύρους.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημείωσε ένα έντονο ράλι την περασμένη Δευτέρα, μετά την ανάκαμψή του από την υποχώρηση στα 80.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μέσα σε περίπου 12 ώρες, το Bitcoin ενισχύθηκε κατά περισσότερα από 7.000 δολάρια, ξεπερνώντας τα 87.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η πρώτη υποχώρηση έφερε την τιμή στα 85.000 δολάρια, προτού οι αγοραστές επιχειρήσουν εκ νέου να διασπάσουν το επίπεδο των 87.000 δολαρίων.

Η δεύτερη απόρριψη ήταν πιο έντονη, οδηγώντας το BTC κάτω από τα 84.000 δολάρια μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε έως τα 82.800 δολάρια. Ακολούθησε ανάκαμψη, η οποία όμως ανακόπηκε ξανά στα 85.000 δολάρια.

Έκτοτε, το Bitcoin κινείται λίγο-πολύ στο προαναφερθέν εύρος. Επιχείρησε να το διασπάσει ανοδικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά σταμάτησε στα 85.000 δολάρια.

Στη συνέχεια, οι πωλητές επιχείρησαν να πιέσουν σημαντικά χαμηλότερα την τιμή, χωρίς όμως να καταφέρουν να διασπάσουν το επίπεδο των 82.500 δολαρίων. Αυτή τη στιγμή, το BTC έχει ανακάμψει και κινείται λίγο πάνω από τα 84.000 δολάρια σημειώνοντας άνοδο 1,09%.

Η χρηματιστηριακή αξία του Bitcoin έχει αυξηθεί στα 1,680 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap (CMC), ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο 58,6%.

Άλμα για LINK, XLM και HBAR

Το Ethereum έχει ξεπεράσει εκ νέου τα 2.700 δολάρια, ενώ τα LINK και XLM ξεχωρίζουν μεταξύ των μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων, καταγράφοντας διψήφια άνοδο.

Το Ethereum έχει ενισχυθεί περισσότερο από 3% το τελευταίο 24ωρο, ξεπερνώντας εκ νέου τα 2.700 δολάρια.

Το XRP κινείται πάνω από τα 1,50 δολάρια, μετά από άνοδο 2,3%, ενώ τα SOL, BNB, TRX και DOGE καταγράφουν επίσης μικρά κέρδη. Το ADA βρίσκεται πάνω από τα 0,25 δολάρια, μετά από πιο ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η άνοδος του Chainlink (LINK), το οποίο έχει ενισχυθεί περισσότερο από 11% μέσα σε μία ημέρα και πλέον διαπραγματεύεται πάνω από τα 15 δολάρια.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το XLM, με άνοδο αντίστοιχου μεγέθους, καθώς κινείται γύρω από τα 0,23 δολάρια.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος του HBAR, που ενισχύεται κατά περίπου 20% και διαπραγματεύεται κοντά στα 0,12 δολάρια.

Στον αντίποδα, τα ZEC και NEAR καταγράφουν απώλειες έως και 9%. Μεταξύ των μεγαλύτερων altcoins, αξιόλογη άνοδο σημειώνουν επίσης τα CRO, AAVE και ICP.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα και διαμορφώνεται στα 2,860 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

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