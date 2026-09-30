Καθοδικές τάσεις στα crypto – Στα $82.000 το κρίσιμο «τεστ» για το Bitcoin

Το Bitcoin κινείται σταθεροποιητικά κοντά στα 83.700 δολάρια, έχοντας ανακόψει την πρόσφατη ανοδική του πορεία, ενώ οι αγορές αναμένουν τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τις ενδείξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Η βασική μακροοικονομική ανακοίνωση της Τετάρτης είναι τα στοιχεία για τον δείκτη Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Federal Reserve. Ο δομικός PCE, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 3,3% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,5% σε τριμηνιαία βάση.

Οι αγορές αποτιμούν αυτή τη στιγμή σε 57% την πιθανότητα η Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, μια μέτρηση του πληθωρισμού υψηλότερη των προβλέψεων θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν ήδη κινηθεί έντονα ανοδικά.

Στο επίκεντρο τα 82.000 δολάρια για το Bitcoin

Το Bitcoin , το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, είχε καταγράψει υψηλό άνω των 87.400 δολαρίων στις 21 Σεπτεμβρίου, αλλά έκτοτε υποχώρησε και δοκιμάζει τη ζώνη των 82.000-83.000 δολαρίων. Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται κρίσιμη από τους αναλυτές, καθώς εκεί είχε διαμορφωθεί η κορυφή του Bitcoin τον Μάιο, πριν η τιμή υποχωρήσει περίπου στα 57.000 δολάρια τον Ιούνιο.

Τα 82.000 δολάρια αποτελούν πλέον βασικό επίπεδο στήριξης. Πρόκειται για μια περιοχή όπου, με βάση την τεχνική ανάλυση, αναμένεται να ενισχυθεί η αγοραστική ζήτηση έναντι των πωλήσεων. Το Bitcoin είχε δυσκολευτεί να ξεπεράσει το συγκεκριμένο επίπεδο τον Μάιο και ξανά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Μετά την ανοδική διάσπασή του, τα 82.000 δολάρια μετατράπηκαν σε επίπεδο που οι αγοραστές καλούνται πλέον να υπερασπιστούν.

«Το επίπεδο που πρέπει να παρακολουθούμε είναι τα 82.000 δολάρια», δήλωσε ο Τζεφ Άντερσον, επικεφαλής στην εταιρεία διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων STS Digital. Ο ίδιος εντόπισε έναν διπλό σχηματισμό κορυφής γύρω από το συγκεκριμένο επίπεδο, δηλαδή ένα μοτίβο που σχηματίζεται όταν η τιμή προσεγγίζει δύο φορές την ίδια κορυφή και αποτυγχάνει να κινηθεί υψηλότερα.

Σύμφωνα με τον Άντερσον, μια καθοδική διάσπαση των 82.000 δολαρίων θα μπορούσε να οδηγήσει το Bitcoin προς τα υψηλά επίπεδα των 70.000 δολαρίων. Ωστόσο, δεν θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε απαραίτητα το τέλος της ανοδικής τάσης. Όπως υποστηρίζει, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ και η μειωμένη εμπιστοσύνη στο αμερικανικό κρατικό χρέος είναι παράγοντες που σε βάθος χρόνου μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για το Bitcoin.

Ο Άντερσον αποδίδει την πρόσφατη αδυναμία περισσότερο στις εξελίξεις στην αγορά ομολόγων παρά σε θεμελιώδη μεταβολή της εικόνας του Bitcoin. Οι τιμές των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να αυξάνονται, γεγονός που μπορεί να καθιστά λιγότερο ελκυστικά τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα κρυπτονομίσματα.

«Η τρέχουσα αδυναμία αυτή την εβδομάδα είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποσταθεροποίησης στις αγορές αποδόσεων και της εκτίναξης της μεταβλητότητας στην αγορά σταθερού εισοδήματος», ανέφερε ο Άντερσον, προσθέτοντας ότι με τον τρέχοντα ρυθμό τα κρατικά ομόλογα ενδέχεται να συνεχίσουν να δέχονται πιέσεις έως ότου υποχωρήσουν και οι μετοχές.

Η Λέισι Ζανγκ, αναλύτρια έρευνας στην Bitget Wallet, τοποθετεί την κρίσιμη ζώνη μεταξύ 81.500 και 83.000 δολαρίων. Όπως σημείωσε, η διατήρηση αυτής της περιοχής θα διατηρούσε τη δομή της αγοράς σε θετική κατεύθυνση.

Η ίδια παρακολουθεί τρεις βασικές ενδείξεις κινδύνου:

παρατεταμένες αρνητικές ροές κεφαλαίων προς τα ETF Bitcoin,

περαιτέρω άνοδο της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου και

διάσπαση της στήριξης κάτω από τα 82.000 δολάρια.

Οι σταθερές εκροές από τα ETF θα αποτελούσαν ένδειξη περιορισμού της έκθεσης των μεγάλων επενδυτών στο κρυπτονόμισμα.

Από την πλευρά του, ο Ίλια Κάλτσεφ, αναλυτής της Nexo Dispatch, τοποθετεί το κρίσιμο όριο λίγο χαμηλότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια παρατεταμένη διάσπαση κάτω από τα 80.000 δολάρια θα έδειχνε ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη να κινηθεί υψηλότερα για κάποιο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, μια ισχυρή ανοδική αντίδραση από τα σημερινά επίπεδα θα μπορούσε να οδηγήσει το Bitcoin αρκετά πάνω από τα 90.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin «παίζει» λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος) κοντά στα 83.820 δολάρια με ημερήσιες απώλειες 0,4% ενώ σε επίπεδο 7ημέρου χάνει 2,3%. Η κεφαλαιακή του αξία κυμαίνεται στα 1,685 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του κοντά στο 57%.

Το Ethereum υποχωρεί κατά 0,8% στα 2.693,24 δολάρια, ενώ στον αντίποδα το XRP σημειώνει ήπια κέρδη (+0,1%) στο 1,51 δολάριο και το Solana κινείται στα 119,53 δολάρια μένοντας σχεδόν αμετάβλητο.

Κέρδη (+0,7%) καταγράφει και το ΒΝΒ στα 768,80 δολάρια, ενώ το HYPE χάνει 2% σε επίπεδο 24ώρου και 9,3% σε επίπεδο 7ημέρου στα 86,84 δολάρια.

Το Dogecoin υποχωρεί κατά 0,2% στο 0,09532 δολάριο και το Cardano κάνει μίνι «βουτιά» της τάξης του 2,1% στο 0,2479 δολάριο, ενώ το Monero υποχωρεί κατά 0,6% στα 541,3 δολάρια και το Shiba Inu κερδίζει 0,3% στο 0,000005833 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,966 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες γύρω στο 0,5%.

Standard Chartered: Στα 2 δολάρια το ENA έως το 2028

Στις εξελίξεις της ημέρας, η Standard Chartered ξεκίνησε την κάλυψη του token ENA της Ethena, θέτοντας τιμή-στόχο στα 2 δολάρια έως το τέλος του 2028, έναντι περίπου 26 σεντς σήμερα, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν 670%.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η Ethena επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για stablecoins που προσφέρουν απόδοση, αλλά και από την επέκταση των tokenized assets τόσο στην αποκεντρωμένη όσο και στην παραδοσιακή χρηματοδότηση.Παράλληλα, επισημαίνει την ταχεία ανάπτυξη του stablecoin USDe, η κεφαλαιοποίηση του οποίου έφτασε τα 10 δισ. δολάρια μέσα στους πρώτους εννέα μήνες. Η Standard Chartered αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα buyback-and-burn της Ethena και εκτίμησε ότι η προσφορά του USDe θα μπορούσε να αυξηθεί στα 40 δισ. δολάρια έως το 2028.

Ως βασικούς κινδύνους για το σενάριο αυτό η τράπεζα ανέφερε την πιο αργή υιοθέτηση της πλατφόρμας και την ασθενέστερη ανάπτυξη των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.