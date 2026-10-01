Bitcoin: Έντονες διακυμάνσεις μετά τα στοιχεία PCE – Προσπάθεια σταθεροποίησης στα €84.000

Το Bitcoin την Πέμπτη 1/10 καταγράφει έντονες διακυμάνσεις μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ την Τετάρτη, εκτινασσόμενο έως τα 85.600 δολάρια, προτού συναντήσει ισχυρές πιέσεις και υποχωρήσει κατά 2.500 δολάρια.

Το Bitcoin εκτινάχθηκε την περασμένη Δευτέρα πάνω από τα 87.000 δολάρια, επίπεδο που αποτέλεσε το υψηλότερο από τα τέλη Ιανουαρίου. Η τιμή του συνάντησε αντίσταση δύο φορές μέσα σε διάστημα 36 ωρών, με τη δεύτερη απόρριψη να είναι ιδιαίτερα έντονη.

Στη συνέχεια, το BTC υποχώρησε κάτω από τα 83.000 δολάρια μέσα σε μία ημέρα, αφού είχε καταγράψει για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο επίπεδα άνω των 87.000 δολαρίων.

Οι επόμενες ημέρες ήταν σαφώς πιο ήρεμες. Το Bitcoin κινήθηκε σε ένα σχετικά καθορισμένο εύρος μεταξύ 83.000 και 85.000 δολαρίων, με το κάτω όριο να δοκιμάζεται αρκετές φορές περισσότερο από το άνω. Το BTC υποχώρησε μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από τα 83.000 δολάρια, καταφέρνοντας ωστόσο να διατηρηθεί πάνω από την περιοχή αυτή.

Ακολούθησαν νέες διακυμάνσεις μεταξύ των δύο ορίων, προτού το ενδιαφέρον των αγορών στραφεί στα στοιχεία PCE της 30ής Σεπτεμβρίου.

Καθώς τα τελικά στοιχεία διαμορφώθηκαν καλύτερα από τις προσδοκίες, το Bitcoin εκτινάχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τα 83.000 στα 85.600 δολάρια. Ωστόσο, η επόμενη κίνησή του ήταν εξίσου απότομη, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ως εκ τούτου, το BTC είχε επιστρέψει στα 83.600 δολάρια κατά τον χρόνο δημοσίευσης, καθώς δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη θετική αντίδραση των αγορών στα στοιχεία PCE.

Το Bitcoin εισέρχεται στον ιστορικά ισχυρότερο μήνα του, με τη συνολική κεφαλαιοποίησή του να διαμορφώνεται στα 1,680 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins παραμένει σταθερή στο 58,6%, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

NIGHT, BTW και STX σε ανοδική τροχιά

Την ίδια ώρα, το BTW συνεχίζει να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, σημειώνοντας σήμερα άνοδο 35%. Διψήφια κέρδη καταγράφουν επίσης τα NIGHT και STX.

Το Ethereum συνεχίζει να δοκιμάζει την αντίσταση των 2.700 δολαρίων, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει ακόμη να κινηθεί πάνω από αυτήν.

Το BNB διαπραγματεύεται πάνω από τα 765 δολάρια, ενώ το XRP υποχώρησε ελαφρώς κάτω από το επίπεδο του 1,50 δολαρίου. SOL, TRX, LINK, RAIN, XLM και BCH κατέγραψαν μικρές απώλειες το τελευταίο 24ωρο.

Στον αντίποδα, το HYPE πλησίασε εκ νέου τα 90 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 3%. Το QNT διαμορφώνεται πάνω από τα 290 δολάρια, μετά από αντίστοιχη ημερήσια άνοδο.

Το BTW ξεχώρισε για ακόμη μία φορά, καταγράφοντας άλμα 35% στα 1,41 δολάρια.

Το NIGHT ενισχύθηκε κατά 26% και διαπραγματεύεται πλέον αρκετά πάνω από τα 0,04 δολάρια, ενώ το STX πλησιάζει τα 0,40 δολάρια, μετά την ημερήσια άνοδο κατά 22%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ενισχύθηκε κατά λίγο περισσότερο από 1% σε σχέση με την ίδια ώρα της προηγούμενης ημέρας και διαμορφώνεται στα 2,890 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.