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Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη €8 εκατ. μέσω «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα
Νομίσματα
13:05 - 02 Οκτ 2026

Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη €8 εκατ. μέσω «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα

Reporter.gr Newsroom

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Πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών Αρχών της Κατερίνης αποκάλυψε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπατούσε χιλιάδες επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ, μέσω δήθεν επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και στρατιωτικοί, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προσέγγιζαν πολίτες, προκειμένου να τους πείσουν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα, προβάλλοντας ως κίνητρο τις υποσχόμενες υψηλές αποδόσεις.

Η δράση της ομάδας φέρεται, παράλληλα, να είχε χαρακτηριστικά «πυραμίδας», καθώς οι συμμετέχοντες καλούνταν να προσελκύσουν με τη σειρά τους νέα άτομα στο επενδυτικό σχήμα, με την προοπτική να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, καθώς και άλλα αντικείμενα και στοιχεία που φέρεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

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