Ανοδικό ράλι στα crypto με «καύσιμο» τα παράγωγα – Στα $86.000 το Bitcoin

Σε ανοδική τροχιά κινείται η αγορά κρυπτονομισμάτων την Παρασκευή (2/10), ενόψει της κρίσιμης έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ, με το Bitcoin να ξεπερνά τα 86.000 δολάρια και τη δραστηριότητα στην αγορά παραγώγων να ενισχύεται αισθητά, καθώς οι traders αυξάνουν τις θέσεις τους και ενισχύουν την έκθεσή τους στην αγορά.

Έτσι, ο «βασιλιάς» των crypto κινείται σήμερα στα 86.323 δολάρια με ημερήσια κέρδη 3%, ενώ σε επίπεδο 7ημέρου ενισχύεται κατά 2%. Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,735 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά πέριξ του 57%.

Μερικά από τα alts που ξεχωρίζουν είναι το Ethereum, το XRP, το Solana και το BNB, χωρίς ωστόσο να ακολουθούν τον ρυθμό του Bitcoin. Ισχυρότερες μεταβολές καταγράφονται σε μικρότερα κρυπτονομίσματα, με τα SKY, AAVE και APT να ενισχύονται κατά 7%-10% και να σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των 100 μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων βάσει κεφαλαιοποίησης.

Στους μεγάλους κερδισμένους περιλαμβάνονται, επίσης, τα LayerZero (ZRO) και Aave (AAVE), με άνοδο περίπου 11% και 9% αντίστοιχα σε διάστημα 24 ωρών.

Πιο συγκεκριμένα, το Ethereum καταγράφει ημερήσια άνοδο της τάξης του 2% (εβδομαδιαία στο +1,5%) στα 2.743,63 δολάρια, το Solana κερδίζει 3,6% στα 122 δολάρια, το XRP «παίζει» στο 1,54 δολάριο με +3,4% και το ΒΝΒ κερδίζει 1% στα 776,02 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το HYPE ενισχύεται κατά 2,1% στα 90,84 δολάρια, το Monero χάνει 0,4% στα 546,05 δολάρια και το Dogecoin κερδίζει 2,4% στο 0,09661 δολάριο, ενώ το Cardano σημειώνει άνοδο 3,9% στο 0,2559 δολάριο και το Shiba Inu κερδίζει 2,7% στο 0,000005895 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενισχύεται σε 24ωρη βάση κατά 2,2% στα 3,3034 τρισ. δολάρια.

Αυξάνεται το ανοιχτό ενδιαφέρον

Η άνοδος του Bitcoin συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της δραστηριότητας στα παράγωγα. Το ανοιχτό ενδιαφέρον ανήλθε σε περίπου 653.000 BTC, αξίας 56,2 δισ. δολαρίων, από 626.000 BTC στις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για αύξηση κατά 27.000 BTC ή περίπου 4,3%, που αντιστοιχεί σε επιπλέον έκθεση ύψους περίπου 2,3 δισ. δολαρίων.

Το ανοιχτό ενδιαφέρον αποτυπώνει τη συνολική αξία των εκκρεμών συμβολαίων futures και perpetuals που δεν έχουν ακόμη κλείσει ή διακανονιστεί. Η άνοδος του δείκτη δείχνει ότι οι traders προσθέτουν νέες θέσεις, χωρίς όμως να αποκαλύπτει από μόνη της εάν αυτές αφορούν στοιχήματα υπέρ της ανόδου ή της πτώσης.

Η ταυτόχρονη άνοδος της τιμής του Bitcoin και του ανοιχτού ενδιαφέροντος υποδηλώνει, πάντως, ότι η εισροή νέων θέσεων συμβάλλει στη στήριξη του ράλι.

Την ίδια ώρα, το επιτόκιο χρηματοδότησης των perpetual συμβολαίων αυξήθηκε από περίπου 3% σε 10%. Το funding αποτελεί περιοδική πληρωμή μεταξύ traders που διατηρούν long και short θέσεις, με στόχο να διατηρούνται οι τιμές των perpetual futures κοντά στην τιμή spot. Όταν το funding είναι θετικό, οι traders που ποντάρουν στην άνοδο πληρώνουν εκείνους που έχουν short θέσεις.

Η άνοδος του funding υποδηλώνει αυξημένη ζήτηση για ανοδική έκθεση, καθώς οι traders εμφανίζονται διατεθειμένοι να καταβάλουν υψηλότερο κόστος προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις τους ενόψει των στοιχείων για την απασχόληση.

Ωστόσο, το ανοιχτό ενδιαφέρον στα τέλη Σεπτεμβρίου, περίπου στις 625.000 BTC, βρισκόταν κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών. Ως εκ τούτου, παρά την ανάκαμψη της κερδοσκοπικής δραστηριότητας, η πρόσφατη αύξηση ξεκινά από σχετικά χαμηλή βάση. Το υψηλότερο funding ενισχύει την ανοδική εικόνα, αυξάνει όμως ταυτόχρονα το κόστος διακράτησης long θέσεων και καθιστά τους μοχλευμένους traders περισσότερο εκτεθειμένους σε μια απότομη αντιστροφή των τιμών.

Το βλέμμα στην αγορά εργασίας και τη Fed

Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα αναμένεται στις 08:30 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις της FactSet κάνουν λόγο για δημιουργία 90.000 νέων θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο, έναντι 162.000 τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο 4,1%.

Για το Bitcoin, ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει η αντίδραση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και ειδικότερα των αποδόσεων σε πραγματικούς όρους, δηλαδή μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό. Οι αναλυτές παρακολουθούν για τον ίδιο λόγο τόσο τα στοιχεία για την απασχόληση όσο και την επόμενη ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή, στις 14 Οκτωβρίου.

«Παρακολουθώ τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής και τον δείκτη τιμών καταναλωτή της 14ης Οκτωβρίου κυρίως για την επίδρασή τους στις αποδόσεις των ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας», δήλωσε ο Oliver Carding, επικεφαλής μάρκετινγκ της Tesseract Group, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 500 εκατ. δολαρίων.

Ο ίδιος χρησιμοποιεί ως επίπεδο παρακολούθησης μια πραγματική απόδοση 10ετούς αμερικανικού ομολόγου περίπου στο 3% και εκτιμά ότι μια παρατεταμένη κίνηση πάνω από αυτό το επίπεδο θα καθιστούσε πιθανότερη μια υποχώρηση του Bitcoin προς τα 80.000-82.000 δολάρια, αντί μιας κίνησης προς τα 90.000 δολάρια.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 30% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο, από 70% προηγουμένως, μετά τις πιο ήπιες δηλώσεις του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης, John Williams, και του αντιπροέδρου της Fed, Philip Jefferson. Η μείωση των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων τείνει να λειτουργεί υποστηρικτικά για περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως το Bitcoin.

Ωστόσο, ένα πολύ ισχυρότερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα στις θέσεις εργασίας θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων και να ασκήσει πιέσεις στο κρυπτονόμισμα.

Ενδείξεις για αυξημένη ανάληψη κινδύνου

Η εικόνα στην ευρύτερη αγορά ενισχύει την ένδειξη ότι οι επενδυτές εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να αναλάβουν κίνδυνο. Η κυριαρχία του Bitcoin, δηλαδή το μερίδιό του στη συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων, πλησιάζει το 60%, ενώ το μερίδιο του USDT, του μεγαλύτερου stablecoin που είναι συνδεδεμένο με το δολάριο, έχει υποχωρήσει περίπου στο 6,3%.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μετακίνηση κεφαλαίων από τα stablecoins και τα μετρητά προς tokens, εξέλιξη που συνάδει με αυξημένη διάθεση για ανάληψη κινδύνου.

Παράλληλα, οι ρευστοποιήσεις σε μοχλευμένες θέσεις ανήλθαν σε 344 εκατ. δολάρια το τελευταίο 24ωρο, από 100 εκατ. δολάρια την προηγούμενη ημέρα. Οι long θέσεις αντιστοιχούσαν στο 28% και οι short στο 72% των ρευστοποιήσεων. Το BTC, με 132 εκατ. δολάρια, και το ETH, με 70 εκατ. δολάρια, κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ονομαστικές ρευστοποιήσεις.

Στην αγορά options, οι συναλλαγές παραμένουν επίσης προσανατολισμένες προς τα calls. Ο δείκτης put/call 24 ωρών διαμορφώθηκε στο 88% υπέρ των calls, έναντι 83% προηγουμένως, ενώ το skew μίας εβδομάδας για delta 25 υποχώρησε περίπου στο 1,5%, από περίπου 4%.

Οι μετοχές των εταιρειών crypto

Η ανοδική κίνηση επεκτάθηκε και στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την αγορά κρυπτονομισμάτων. Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, η Strategy (MSTR), ο μεγαλύτερος εταιρικός κάτοχος Bitcoin, και η Strive (ASST) ενισχύθηκαν περίπου 3% η καθεμία.

Η Coinbase (COIN) και η Robinhood (HOOD) κατέγραψαν αντίστοιχα άνοδο περίπου 2%.

Στο μεταξύ, στην αγορά των tokens, το Quant (QNT) υποχώρησε περίπου 15% σε διάστημα 24 ωρών, στα περίπου 250 δολάρια, μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών. Το Ethena (ENA) και το Near Protocol (NEAR), που είχαν βρεθεί μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων την προηγούμενη ημέρα, υποχώρησαν περίπου 9% και 8,6% αντίστοιχα.

Αντίθετα, το dogwifhat (WIF) ενισχύθηκε 6,2%, στα περίπου 0,26 δολάρια, ενώ το PUMP της pump.fun σημείωσε άνοδο σχεδόν 4%. Τα Stacks (STX) και Midnight (NIGHT) υποχώρησαν περίπου 5% και 5,6% αντίστοιχα, ανακόπτοντας τα πολυήμερα ράλι τους.

Η βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση του Bitcoin παραμένει, επομένως, στενά συνδεδεμένη με τα νέα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και την αντίδραση των αγορών ομολόγων και επιτοκίων. Την ίδια ώρα, η αύξηση του ανοιχτού ενδιαφέροντος και του funding δείχνει ότι οι traders έχουν αρχίσει να τοποθετούνται εκ νέου πιο επιθετικά, αυξάνοντας όμως παράλληλα την ευαισθησία της αγοράς σε μια πιθανή απότομη μεταβολή των τιμών.