Bitcoin: Οι 28 ημέρες που μπορούν να αλλάξουν το σκηνικό στην αγορά

Οι επόμενες περίπου 28 ημέρες είναι γεμάτες με σημαντικούς μακροοικονομικούς καταλύτες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις προσδοκίες για τα επιτόκια και να πυροδοτήσουν νέα μεταβλητότητα στο Bitcoin και την ευρύτερη αγορά crypto.

Μετά τα στοιχεία για τον PCE και την απασχόληση που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, το ενδιαφέρον στρέφεται και πάλι στη Federal Reserve. Ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της FOMC στα τέλη του μήνα, η Fed έχει ακόμη αρκετά νέα δεδομένα να αξιολογήσει, μεταξύ των οποίων και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό CPI, όπως σημειώνει το cryptopotato.

Ο πληθωρισμός ξανά στο επίκεντρο

Η πρώτη σημαντική ημερομηνία είναι η 7η Οκτωβρίου, όταν η κεντρική τράπεζα θα δημοσιοποιήσει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης της FOMC, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Τότε η Fed αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Τα πρακτικά αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για το σκεπτικό των αξιωματούχων και, ίσως ακόμη σημαντικότερο, για το πώς βλέπουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.

Στη συνέχεια, στις 14 Οκτωβρίου, θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον CPI του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις για τα assets υψηλότερου ρίσκου. Μια υψηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, ενώ μια χαμηλότερη ένδειξη θα μπορούσε να λειτουργήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Μία ημέρα αργότερα, στις 15 Οκτωβρίου, ακολουθεί ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για τον πληθωρισμό: ο PPI του Σεπτεμβρίου. Ο δείκτης καταγράφει τις μεταβολές στις τιμές από την πλευρά των εγχώριων παραγωγών και μπορεί να προσφέρει επιπλέον ενδείξεις για τις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Την ίδια ημέρα αναμένονται και τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Σεπτεμβρίου, γεγονός που καθιστά την ημερομηνία ιδιαίτερα σημαντική. Ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εικόνα μιας ανθεκτικής αμερικανικής οικονομίας, παρά τα περιοριστικά επιτόκια, και το αντίστροφο.

Η Fed ξανά στο επίκεντρο

Το σημαντικότερο γεγονός του μήνα έρχεται στις 28 Οκτωβρίου, όταν η Federal Reserve θα ολοκληρώσει τη διήμερη συνεδρίαση της FOMC. Η ανακοίνωση της νομισματικής πολιτικής είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, ενώ μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Kevin Warsh.

Ο συνδυασμός των δύο εξελίξεων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε assets υψηλού ρίσκου, όπως το Bitcoin. Πέρα από την ίδια την απόφαση για τα επιτόκια, η οποία μέχρι τότε ενδέχεται να έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές, το ενδιαφέρον θα στραφεί κυρίως στις δηλώσεις του Warsh και σε τυχόν ενδείξεις για το αν η κεντρική τράπεζα θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση της Fed, οι επενδυτές θα πρέπει να διαχειριστούν δύο ακόμη ιδιαίτερα σημαντικές ανακοινώσεις: την προκαταρκτική εκτίμηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο και τα στοιχεία για το Προσωπικό Εισόδημα και τις Καταναλωτικές Δαπάνες του Σεπτεμβρίου, τα οποία περιλαμβάνουν και τον δείκτη PCE για τον πληθωρισμό — τον προτιμώμενο δείκτη της Fed.

Η συγκυρία αυτή καθιστά την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου ιδιαίτερα κρίσιμη. Τα στοιχεία για τον PCE του Σεπτεμβρίου θα δημοσιοποιηθούν πολύ αργά για να επηρεάσουν την απόφαση της Fed τον Οκτώβριο, μπορούν όμως να αλλάξουν άμεσα τις προσδοκίες της αγοράς ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας για τη φετινή χρονιά.

Ξεχωριστά, ο Οκτώβριος είναι ιστορικά ο πιο «πράσινος» μήνας για το Bitcoin, γεγονός που θα μπορούσε να προσθέσει ακόμη περισσότερη μεταβλητότητα στην αγορά και ενδεχομένως να ευνοήσει την άνοδο. Όπως γνωρίζουμε, όμως, η ιστορική συμπεριφορά δεν αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική πορεία των τιμών.