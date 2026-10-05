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Στο χαμηλότερο επίπεδό του από το Μάιο του 2025 «κατρακύλησε» το ευρώ
Νομίσματα
10:05 - 05 Οκτ 2026

Στο χαμηλότερο επίπεδό του από το Μάιο του 2025 «κατρακύλησε» το ευρώ

Reporter.gr Newsroom

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Το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2025, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για τους πολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το κοινό νόμισμα υποχώρησε έως και 0,8%, αγγίζοντας τα 1,1161 δολάρια στις ασιατικές συναλλαγές, με τις πωλήσεις από hedge funds να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες ότι αξιωματούχοι της ισπανικής κυβέρνησης προετοιμάζονται για πρόωρες εκλογές ενίσχυσαν τις ανησυχίες που έχουν ήδη κλονίσει την αγορά γαλλικών ομολόγων. Την Παρασκευή (2/10), το ασφάλιστρο που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά ομόλογα έναντι αντίστοιχων γερμανικών κρατικών ομολόγων (Bunds) έφτασε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2011.

Τα fast-money funds στην Ασία πούλησαν ευρώ έναντι δολαρίων στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot), σύμφωνα με traders που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να μιλούν δημοσίως. Αυτό οδήγησε τις τιμές σε επίπεδα που ενεργοποίησαν πρόσθετες πωλήσεις που συνδέονται με την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options), ανέφεραν οι ίδιοι. Οι traders βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για οποιαδήποτε ένδειξη βαθύτερης κρίσης στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης, η οποία θα μπορούσε να μεταδοθεί και να προκαλέσει αποδυνάμωση του κοινού νομίσματος, όπως συνέβη πριν από περίπου μιάμιση δεκαετία. Το υψηλό χρέος βασικών χωρών της Ευρωζώνης, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο, αποτελεί ιδιαίτερη ευπάθεια σε έναν κόσμο αυξανόμενου κόστους δανεισμού.

Ανησυχία των επενδυτών για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν τη Δευτέρα (5/10), ενώ τα αντίστοιχα γερμανικά κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά.

«Οι αγορές ομολόγων και συναλλάγματος σηματοδοτούν σαφώς την ανησυχία των επενδυτών για την αυξανόμενη αστάθεια της γαλλικής κυβέρνησης και τη διάβρωση του δημοσιονομικού σημείου αναφοράς της χώρας ενόψει των εκλογών του 2027», δήλωσε ο Χόμιν Λι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομίας στη Lombard Odier Singapore Ltd.

Οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται ελάχιστα διατεθειμένα να συμβιβαστούν με την απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο αντίπαλός της από την άκρα αριστερά Ζαν-Λικ Μελανσόν αναμένεται να περάσουν στον δεύτερο γύρο των εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Εντ Γιέρντενι, πρόεδρος και επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Yardeni Research Inc., έγραψε σε σημείωμά του στις 4 Οκτωβρίου ότι η Γαλλία ενδέχεται να βρίσκεται στα πρόθυρα μιας πλήρους κλίμακας κρίσης χρέους. Η ισχυρότερη ανάπτυξη αποτελεί βασικό παράγοντα που ωθεί τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως υψηλότερα, με εξαίρεση τις αγορές όπου τα δημόσια οικονομικά είναι πιο αδύναμα, ανέφερε.

Την Παρασκευή, στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan, μεταξύ των οποίων η Μίρα Τσαντάν, σημείωσαν ότι το ευρώ δεν έχει ακόμη προεξοφλήσει τις εξελίξεις στη γαλλική αγορά και εκτίμησαν ότι είναι ευάλωτο σε περαιτέρω πωλήσεις, ιδιαίτερα έναντι του ελβετικού φράγκου και του γιεν.

«Το ευρώ δεν αντικατοπτρίζει ακόμη τη διεύρυνση των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων (OATs) και τους συναφείς κινδύνους στην ουρά της κατανομής», έγραψαν. «Το ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου βρίσκεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα και μπορεί να συνεχίσει να υποχωρεί».

Επισημαίνεται ότι το ευρώ υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση έναντι του ελβετικού φράγκου τη Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση περίπου 0,4%. Έναντι της στερλίνας υποχώρησε 0,3%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του για φέτος, ενώ έναντι του γιεν υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2025, καταγράφοντας πτώση 0,6%.

Το ευρώ δέχεται επίσης πιέσεις από την ενίσχυση του δολαρίου, το οποίο στηρίζεται από τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια τρεις ακόμη φορές έως τον Ιούλιο, προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό.

«Το δολάριο φαίνεται να έχει ξεπεράσει την απογοήτευση από την ασθενέστερη έκθεση για την αγορά εργασίας της περασμένης Παρασκευής, καθώς το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται στην Ευρωζώνη, μετά τη σημαντική διεύρυνση των spreads των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι χρεοκοπίας (CDS) της Γαλλίας την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε η Φιόνα Λιμ, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια συναλλάγματος στη Malayan Banking Berhad.

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