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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin
Νομίσματα
13:36 - 05 Οκτ 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom

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Κάπως απρόσμενα, μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η τιμή του Bitcoin εκτινάχθηκε ξανά προς τα $87.000, όμως για ακόμη μία φορά βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρές πιέσεις και υποχώρησε από αυτά τα επίπεδα.

Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα της αγοράς έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη ευαισθησία στις μακροοικονομικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, μεταξύ άλλων και στα στοιχεία για τον δείκτη PCE της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τετάρτη

Καθώς τα στοιχεία έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού, το Bitcoin εκτοξεύτηκε από τα $83.000 στα $85.600 μέσα σε λίγα λεπτά. Ωστόσο, η άνοδος δεν είχε διάρκεια, καθώς οι πωλητές έκαναν την εμφάνισή τους και η τιμή επέστρεψε στα αρχικά της επίπεδα.

Μετά από μια ήρεμη Πέμπτη (1/10), το Bitcoin συνέχισε επιθετικά την ανοδική του πορεία την Παρασκευή. Τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας έδωσαν νέα ώθηση στο κρυπτονόμισμα, οδηγώντας το πάνω από τα $87.000 για πρώτη φορά εδώ και δέκα ημέρες.

Ωστόσο, οι «αρκούδες» αντέδρασαν γρήγορα. Μέσα στις επόμενες ώρες, το BTC κατρακύλησε κάτω από τα $84.000, προκαλώντας ρευστοποιήσεις ύψους σχεδόν $600 εκατ.

Το Bitcoin βρήκε στήριξη μέσα στο Σαββατοκύριακο και ανέκτησε τα $84.000. Την Κυριακή συνέχισε σταδιακά την άνοδό του, φτάνοντας τα $85.000, προτού εκτιναχθεί ξανά προς τα $87.000 το πρωί της Δευτέρας, παρά τις προειδοποιήσεις για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το ίδιο σενάριο απόρριψης επαναλήφθηκε και αυτή τη φορά. Το BTC υποχώρησε κάτω από τα $85.500, προτού ανακάμψει ελαφρώς, και πλέον κινείται κοντά στα $86.000.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin ανέρχεται στα $1,720 τρισ. σύμφωνα με το CoinMarketCap, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins παραμένει στο 59%.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση ολόκληρης της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 1% και ανέρχεται πλέον στα $2,930 τρισ., σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), το Bitcoin ενισχύεται κατά 0,99%, στα 86.099,14 δολάρια, ενώ το Ethereum κερδίζει 0,66%, στα 2.719,27 δολάρια.

Παράλληλα, το BNB υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,09%, στα 787,87 δολάρια, ενώ το Solana χάνει 0,45%, στα 120,74 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP κερδίζει 0,97%, στα 1,52 δολάρια, και το HYPE εκτοξεύεται κατά 2,51%, στα 92,78 δολάρια. Αντίθετα, υποχωρούν το Leo Token κατά 0,56%, στα 8,92 δολάρια, και το XMR κατά 0,33%, στα 548,09 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot ενισχύεται κατά 1,62%, στα 1,21 δολάρια, ενώ το TRUMP σημειώνει κέρδη 2,10%, στα 2,07 δολάρια.

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