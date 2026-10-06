Bitcoin: Συσσώρευση στα $86.000 – Ήπιες μεταβολές στην αγορά crypto

Η τιμή του Bitcoin συνεχίζει να κινείται σε ένα σχετικά στενό εύρος διακύμανσης, μετά την απόρριψή του από το επίπεδο των 87.000 δολαρίων τη Δευτέρα (6/10), ενώ κατάφερε να βρει στήριξη στην περιοχή των 85.000 δολαρίων.

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης παραμένουν ασυνήθιστα υποτονικά σε ορίζοντα 24 ωρών. Εξαιρέσεις αποτελούν το BTW, το οποίο ενισχύεται κατά 5%, και το RAIN, που υποχωρεί κατά 7%.

Η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με έντονες διακυμάνσεις για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα. Μετά την απόρριψή του στα 85.600 δολάρια την περασμένη Τετάρτη, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των στοιχείων για τον δείκτη PCE, το Bitcoin άρχισε να κινείται και πάλι ανοδικά την Πέμπτη και, κυρίως, την Παρασκευή.

Το Bitcoin είχε αγγίξει τα 87.000 δολάρια ακόμη και πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Όταν τελικά ανακοινώθηκαν και έδειξαν ότι η αγορά εργασίας ήταν πιο αδύναμη από ό,τι αναμενόταν, το Bitcoin ξεπέρασε προσωρινά και αυτό το επίπεδο.

Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε ήταν κάπως απρόσμενο, καθώς οι πιθανότητες για νέα αύξηση των επιτοκίων είχαν στην πραγματικότητα μειωθεί. Αντί να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, το BTC σημείωσε απότομη πτώση τις επόμενες ώρες, υποχωρώντας κάτω από τα 84.000 δολάρια.

Σε εκείνο το σημείο, οι αγοραστές αντέδρασαν δυναμικά και απέτρεψαν μια νέα πτωτική κίνηση. Το Bitcoin ανέκαμψε στα 84.000 δολάρια το Σάββατο και ενισχύθηκε στα 85.000 δολάρια την Κυριακή.

Το πρωί της Δευτέρας σημειώθηκε νέα προσπάθεια διάσπασης προς τα πάνω, όμως οι πωλητές ανέκοψαν την άνοδο στα 87.000 δολάρια. Το BTC υποχώρησε στα 85.400 δολάρια, προτού ανακάμψει στα 86.700 δολάρια, για να διολισθήσει στη συνέχεια και πάλι προς τα 85.000 δολάρια.

Έκτοτε, κινείται σε ένα σχετικά στενό εύρος, μεταξύ των 85.000 δολαρίων και των περίπου 86.000 δολαρίων όπου βρίσκεται σήμερα.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει σταθεροποιηθεί στα 1,720 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins παραμένει στο 59%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σταθερή, στα 2,9 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (6/10) το Bitcoin υποχωρεί κατά 0,09%, στα 86.111,36 δολάρια, ενώ το Ethereum χάνει 0,20%, στα 2.712,27 δολάρια.

Παράλληλα, το BNB κινείται πτωτικά κατά 0,98%, ενώ το XRP υποχωρεί 0,71%, στα 1,51 δολάρια. Στο κόκκινο και το Solana, με απώλειες 0,62%, στα 120,19 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το HYPE υποχωρεί κατά 0,15%, στα 93,31 δολάρια, το XMR χάνει 0,92%, στα 554,43 δολάρια, ενώ το LEO Token υποχωρεί κατά 0,46%, στα 8,90 δολάρια. Απώλειες 0,78%, στα 70,34 δολάρια, καταγράφει και το Litecoin.

Στον αντίποδα, το Polkadot ενισχύεται κατά 0,86%, στα 1,23 δολάρια, αποτελώντας μία από τις λίγες ανοδικές εξαιρέσεις της ημέρας.