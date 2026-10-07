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Η φούσκα της AI μπορεί να σκάσει και να... ενισχύσει το Bitcoin
Νομίσματα
08:30 - 07 Οκτ 2026

Η φούσκα της AI μπορεί να σκάσει και να... ενισχύσει το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρώην CEO της BitMEX και συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Maelstrom, Arthur Hayes, εκτιμά ότι η τεράστια επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τελικά να οδηγήσει σε υπερβολική ανάπτυξη των υποδομών και, στη συνέχεια, σε ένα μεγάλο κραχ.

Μιλώντας σε επενδυτικό συνέδριο στη Σιγκαπούρη, ο Hayes υποστήριξε ότι επενδύονται σήμερα τρισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή data centers και την εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος για την AI, όπως σημειώνει το CNBC.

Κατά την άποψή του, η αγορά κινδυνεύει να κατασκευάσει πολύ περισσότερες υποδομές από όσες θα χρειάζεται τελικά. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια περίοδος υπερπροσφοράς και σημαντικής πτώσης του κόστους της υπολογιστικής ισχύος.

Από την υπερβολή στο κραχ

Ο Hayes βασίζει την εκτίμησή του σε ένα μοτίβο που, όπως λέει, έχει επαναληφθεί πολλές φορές στην οικονομική ιστορία: μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις, υπερβολές, κραχ και τελικά κρατική ή νομισματική παρέμβαση.

Αν αυτό συμβεί και στην AI, θεωρεί πιθανό να ακολουθήσει νέα μεγάλη ένεση ρευστότητας στην οικονομία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το Bitcoin και γενικότερα τα crypto θα μπορούσαν να επωφεληθούν σημαντικά.

«Πάντα υπάρχει υπερβολική κατασκευή. Πάντα υπάρχει ένα κραχ και πάντα υπάρχει ένα bailout», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το 2027 και το 2028 μπορεί να είναι κρίσιμα

Ο Hayes εκτιμά ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να γίνει πιο εμφανές στα τέλη του 2027 ή μέσα στο 2028, όταν μεγάλο μέρος των νέων υποδομών θα έχει ολοκληρωθεί.

Εταιρείες όπως η SpaceX, η OpenAI και η Anthropic δημιουργούν τεράστια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, όμως το ερώτημα είναι αν η ζήτηση αυτή θα αυξηθεί αρκετά ώστε να δικαιολογήσει τις επενδύσεις που γίνονται σήμερα.

Το αντίθετο σενάριο παραμένει επίσης πιθανό: η AI να γίνει τόσο χρήσιμη ώστε η ζήτηση να συνεχίσει να αυξάνεται και οι εταιρείες του κλάδου να καταφέρουν να γίνουν ιδιαίτερα κερδοφόρες.

Το νέο στοίχημα του Hayes

Η εκτίμηση του Hayes για τη μελλοντική αφθονία και πτώση του κόστους της υπολογιστικής ισχύος βρίσκεται και πίσω από το νέο του εγχείρημα, Flop, που αναμένεται να ξεκινήσει το 2027.

Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια αγορά όπου εταιρείες και χρήστες θα μπορούν να αγοράζουν υπολογιστική ισχύ, ενώ οι ολοένα περισσότεροι αυτόνομοι ψηφιακοί πράκτορες θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν και να την πληρώνουν απευθείας.

Το βασικό στοίχημα του Hayes είναι ότι η AI μπορεί σήμερα να βρίσκεται στην αρχή μιας τεράστιας επενδυτικής φούσκας. Αν όμως αυτή η φούσκα τελικά σκάσει και ακολουθήσει νέα μεγάλη παροχή ρευστότητας, πιστεύει ότι το Bitcoin και τα crypto θα είναι από τους βασικούς ωφελημένους.

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