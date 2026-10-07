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Κόκκινος συναγερμός στα crypto: Το Bitcoin βυθίζεται κάτω από τα $84.000
Νομίσματα
14:00 - 07 Οκτ 2026

Κόκκινος συναγερμός στα crypto: Το Bitcoin βυθίζεται κάτω από τα $84.000

Reporter.gr Newsroom

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Κάτω από τα 84.000 δολάρια υποχωρεί το Bitcoin την Τετάρτη (7/10), αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 87.000 δολάρια και οι ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων ενίσχυσαν τις πιέσεις.  

Την περασμένη εβδομάδα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις, πριν ανακάμψει την Παρασκευή στα 86.000 δολάρια, σκαρφαλώνοντας στη συνέχεια στα 87.000 δολάρια. Ωστόσο, οι πωλητές δεν άργησαν να πάρουν και πάλι το πάνω χέρι, με την παρούσα εβδομάδα να βρίσκει το Bitcoin πέριξ των 85.000 δολαρίων, πριν διολισθήσει χαμηλότερα.

Πριν από όλα αυτά, είχε καταγράψει για τον Σεπτέμβριο μηνιαίο υψηλό στα 87.500 δολάρια.

Έτσι, πλέον «παίζει» κοντά στα 83.800 δολάρια, με τη συνολική του αξία να έχει υποχωρήσει στα 1,68 τρισ. δολάρια, ενώ το μερίδιό του στη συνολική αγορά crypto παραμένει στο 59%.

Η εικόνα δείχνει ότι οι πωλητές έχουν αποκτήσει ξανά το πάνω χέρι στην αγορά, με το επίπεδο των 87.000 δολαρίων να παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για το Bitcoin. Από την άλλη πλευρά, η περιοχή των 84.000 δολαρίων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, καθώς μια νέα σημαντική πτώση κάτω από αυτήν θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το επίπεδο των 88.000 δολαρίων ενδέχεται πλέον να λειτουργήσει ως σημαντική αντίσταση, καθώς οι σχετικά πρόσφατοι αγοραστές μπορεί να ασκήσουν πιέσεις πώλησης.

Η πτώση του Bitcoin συμπαρέσυρε και τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα. Ενδεικτικά, το Ethereum έπεσε κάτω από τα 2.600 δολάρια, το XRP υποχώρησε στα 1,46 δολάρια, ενώ το HYPE πλησιάζει πλέον τα 90 δολάρια.

Ο δείκτης CoinDesk 80, ο οποίος παρακολουθεί ένα ευρύ καλάθι μικρότερων tokens, υποχώρησε σχεδόν 4% το τελευταίο 24ωρο, έναντι πτώσης 2,5% για τον CoinDesk 5. Τα DeFi tokens κατέγραψαν απώλειες σχεδόν 6%, ενώ ο Memecoin Index υποχώρησε περίπου 5%. Μόνο λίγα tokens, μεταξύ των οποίων τα SAND, PUMP και STX, κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά από τα μεσάνυχτα UTC.

Σύμφωνα με την CoinGlass, οι ρευστοποιήσεις αυξήθηκαν κατά 235%, φτάνοντας τα 547 εκατ. δολάρια το τελευταίο 24ωρο. Οι θέσεις στο Ether (ETH), το οποίο διαπραγματεύεται γύρω από τα 2.600 δολάρια έχοντας χάσει 3,5% από τα μεσάνυχτα, αντιστοιχούσαν σε 174 εκατ. δολάρια από το συνολικό ποσό.

Με φόντο τις διακυμάνσεις αυτές, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί εντός 24 ωρών κατά περισσότερο από 60 δισ. δολάρια και πλέον διαμορφώνεται στα περίπου 2,85 τρισ. δολάρια.

Θέσεις στην αγορά παραγώγων

- Αυξάνονται οι ρευστοποιήσεις: Ο όγκος των futures ενισχύθηκε 16% στα 182,85 δισ. δολάρια, ενώ οι ρευστοποιήσεις εκτοξεύθηκαν στα 548 εκατ. δολάρια. Η εικόνα δείχνει αναδιάρθρωση θέσεων και όχι νέα ισχυρά ανοδικά στοιχήματα.

- Περιορισμένη η μόχλευση στο Bitcoin: Το open interest αυξήθηκε στις 660.000 BTC, αλλά παραμένει αρκετά χαμηλότερα από το ρεκόρ των 800.000 BTC.

- Διχασμένες οι «φάλαινες»: Οι μεγάλοι επενδυτές στο Binance εμφανίζονται πιο bullish για το BTC, ενώ στο OKX είναι από bearish έως ουδέτεροι.

- Ενισχύεται το OI του Ether: Το open interest στα futures του ETH αυξήθηκε στα 13,22 εκατ. ETH, εξέλιξη που ενδέχεται να σηματοδοτεί επιστροφή των traders στο κρυπτονόμισμα.

- Πτωτικά τα funding rates: Τα funding rates σε Bitcoin και Ether έγιναν ελαφρώς αρνητικά, ενώ το CVD παραμένει αρνητικό, δείχνοντας αυξημένη πίεση από τους πωλητές.

- Χαμηλή παραμένει η μεταβλητότητα: Η τεκμαρτή μεταβλητότητα Bitcoin και Ether βρίσκεται κοντά στα ετήσια χαμηλά, παρά την ένταση στην αγορά ομολόγων.

- Αισιοδοξία στα options του Bitcoin: Στο Deribit, τα calls με τιμές άσκησης άνω των 80.000 δολαρίων κυριαρχούν στις συναλλαγές, ενώ παρόμοια τάση καταγράφεται και στα options του Ether.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10) το Bitcoin υποχωρεί κατά 2,76% στα 83.759,32 δολάρια, ενώ το Ethereum βυθίζεται κατά 4,993% στα 2.579,03 δολάρια.

Το BNB χάνει 2,16% και διαμορφώνεται στα 766,64 δολάρια, ενώ το XRP υποχωρεί κατά 4,01% στα 1,45 δολάρια. Το Solana καταγράφει απώλειες 2,15% και διαμορφώνεται στα 117,85 δολάρια.

Το HYPE σημειώνει πτώση 4,16% στα 89,46 δολάρια, ενώ το XMR υποχωρεί κατά 0,78% στα 551,76 δολάρια.

Το LEO Token σημειώνει πτώση 0,125%, ενώ το Litecoin υποχωρεί κατά 4,02% στα 67,56 δολάρια.

Το Polkadot καταγράφει ελεύθερη πτώση 9,65% στα 1,12 δολάρια, ενώ το TRUMP υποχωρεί κατά 8,22% στα 1,87 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 14:22
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