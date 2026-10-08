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Χαμηλό 17 ημερών για το Bitcoin – Σε κόκκινο και τα περισσότερα altcoins
Νομίσματα
15:47 - 08 Οκτ 2026

Χαμηλό 17 ημερών για το Bitcoin – Σε κόκκινο και τα περισσότερα altcoins

Reporter.gr Newsroom

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Η πτώση του Bitcoin που ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης συνεχίστηκε και τις επόμενες 24 ώρες, με την τιμή του να υποχωρεί έως τα $82.200, επίπεδο που είχε να δει για περισσότερες από δύο εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα μεγάλα altcoins κινούνται επίσης πτωτικά. 

Η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με έντονη μεταβλητότητα, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των αμερικανικών στοιχείων για την αγορά εργασίας τον Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία ήταν πιο αδύναμα από τις προβλέψεις, με αποτέλεσμα το Bitcoin να αντιδράσει αρχικά θετικά και να ανέβει έως τα $87.250. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν πολύ διαφορετική. Μέσα σε λίγες ώρες, το Bitcoin έχασε περισσότερα από $3.000, υποχωρώντας κάτω από τα $84.000. Εκεί βρήκε προσωρινή στήριξη και κατάφερε να ανακάμψει το Σάββατο.

Οι αγοραστές προσπάθησαν ξανά να οδηγήσουν την τιμή υψηλότερα το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας, με το BTC να πλησιάζει και πάλι τα $87.000. Για ακόμη μία φορά, όμως, ακολούθησε απόρριψη. Το Bitcoin υποχώρησε αρχικά στα $85.000, πριν ανακάμψει προς τα $86.700. Η νέα απόρριψη, ωστόσο, οδήγησε σε πολύ ισχυρότερη πτώση. Αρχικά, το BTC έχασε περίπου $2.000 μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Η προσπάθεια ανάκαμψης σταμάτησε στα $84.300, ενώ στη συνέχεια η τιμή κατρακύλησε έως τα $82.200, σημειώνοντας νέο χαμηλό 17 ημερών.

Αυτή τη στιγμή, το Bitcoin κινείται περίπου στα $83.000, ενώ η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα $1,660 τρισ., σύμφωνα με το CoinMarketCap. Η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο 59%.

Η αρνητική εικόνα δεν περιορίζεται στο Bitcoin, καθώς και τα περισσότερα altcoins καταγράφουν ζημιλες.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου $110 δισ. μέσα στις τελευταίες 36 ώρες, από περίπου $2,920 τρισ. στα $2,810 τρισ.

Η εικόνα, επομένως, παραμένει ξεκάθαρα αρνητική, με το Bitcoin να βρίσκεται σε χαμηλό 17 ημερών και τα περισσότερα μεγάλα altcoins να δέχονται σημαντικές πιέσεις. Το BTC απέτυχε για ακόμη μία φορά να ξεπεράσει την περιοχή των $87.000, με αποτέλεσμα οι πωλητές να πάρουν τον έλεγχο και να οδηγήσουν την τιμή μέχρι τα $82.200. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην περιοχή των $82.000-$83.000 και στο κατά πόσο θα λειτουργήσει ως στήριξη ή αν θα ακολουθήσει νέα πτωτική κίνηση.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10), το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,38%, στα 82.363,25 δολάρια, ενώ το Ethereum καταγράφει απώλειες 1,59%, στα 2.533,66 δολάρια. Η BNB κινείται χαμηλότερα κατά 1,03%, στα 759,71 δολάρια, ενώ το XRP καταγράφει ισχυρότερη πτώση 3,51%, στα 1,40 δολάρια. Το Solana υποχωρεί κατά 3,17%, στα 112,77 δολάρια, ενώ το HYPE σημειώνει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 4,35%.

Στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, το Litecoin καταγράφει πτώση 4,22%, στα 64,07 δολάρια, ενώ το TRUMP υποχωρεί οριακά κατά 0,18%, στα 1,84 δολάρια.

Στον αντίποδα, ορισμένα κρυπτονομίσματα κινούνται ανοδικά. Το Monero (XMR) ενισχύεται οριακά κατά 0,07%, στα 548,51 δολάρια, ενώ το LEO Token καταγράφει άνοδο 0,41%, στα 8,93 δολάρια. Παράλληλα, το Polkadot ενισχύεται κατά 0,11%, στα 1,11 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 16:19
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