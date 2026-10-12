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Ανοδικές τάσεις στην αγορά crypto – Ποιοι παράγοντες κρίνουν την πορεία του Bitcoin
Νομίσματα
14:01 - 12 Οκτ 2026

Ανοδικές τάσεις στην αγορά crypto – Ποιοι παράγοντες κρίνουν την πορεία του Bitcoin

Reporter.gr Newsroom

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Στο μικροσκόπιο των επενδυτών τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, καθώς και οι νέες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed. Το Bitcoin προσπαθεί να ανακάμψει μετά το ισχυρό sell-off της περασμένης Πέμπτης, με τα επόμενα οικονομικά στοιχεία να αναμένεται να καθορίσουν την τάση στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Νέα εβδομάδα αυξημένης μεταβλητότητας ξεκινά για την αγορά κρυπτονομισμάτων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ΗΠΑ και στις ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων.

Το Bitcoin εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση μετά τη μεγάλη πτώση της περασμένης Πέμπτης, χωρίς να έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του. Σε αυτό το περιβάλλον, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την καταναλωτική δραστηριότητα και οι τοποθετήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την κατεύθυνση της αγοράς τις επόμενες ημέρες.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η σημαντικότερη ανακοίνωση της εβδομάδας είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 15:30 ώρα Ελλάδας.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν τόσο τον γενικό δείκτη πληθωρισμού όσο και τον δομικό δείκτη, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν με τον αναμενόμενο ρυθμό.

Εάν ο πληθωρισμός διαμορφωθεί υψηλότερα από τις προβλέψεις, θα ενισχυθούν οι εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve (Fed) θα διατηρήσει μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και σε ενίσχυση του δολαρίου, ασκώντας νέες πιέσεις στο Bitcoin και στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα.

Αντίθετα, μια χαμηλότερη μέτρηση θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα στις διεθνείς αγορές και να ενισχύσει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Το ενδεχόμενο αυτό θα ήταν ιδιαίτερα θετικό για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, εφόσον επιβεβαιωνόταν ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται παρά τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον CPI. Την Πέμπτη αναμένονται τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI), τα οποία θα προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για την πορεία του κόστους στην αμερικανική οικονομία. Τα δεδομένα αυτά θα αξιολογηθούν και ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της Fed, στα τέλη Οκτωβρίου.

Για την αγορά κρυπτονομισμάτων, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Έπειτα από τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ημερών, ακόμη και μια μικρή απόκλιση των στοιχείων από τις εκτιμήσεις των αναλυτών θα μπορούσε να προκαλέσει απότομες μεταβολές στις τιμές.

Λιανικές πωλήσεις και Fed: Οι επόμενοι καταλύτες για το Bitcoin

Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, τα οποία θα δώσουν μια σαφέστερη εικόνα για την πορεία της κατανάλωσης και την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν ισχυρές και η καταναλωτική δαπάνη εξακολουθήσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, η Fed θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα πιο σύνθετο περιβάλλον κατά τη λήψη αποφάσεων για τα επιτόκια.

Για τις αγορές, ένας τέτοιος συνδυασμός θα μπορούσε να ενισχύσει την αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, περιορίζοντας τα περιθώρια για μια πιο χαλαρή στάση της κεντρικής τράπεζας. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα, με το Bitcoin να παραμένει εκτεθειμένο σε νέες πιέσεις.

Στο μικροσκόπιο οι νέες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed

Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, ιδιαίτερη σημασία θα έχουν και οι δημόσιες παρεμβάσεις αξιωματούχων της Fed μέσα στην εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, την περασμένη εβδομάδα συνέβαλαν στην επιδείνωση του κλίματος στην αγορά και συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συνδέθηκαν με την απότομη πτώση του Bitcoin.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν νέες ενδείξεις για τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε οποιαδήποτε αναφορά στον πληθωρισμό, στην πορεία της αμερικανικής οικονομίας και στην επόμενη απόφαση για τα επιτόκια.

Στο ίδιο πλαίσιο, την Τετάρτη το απόγευμα αναμένεται και η δημοσίευση του Beige Book της Fed. Πρόκειται για έκθεση που συγκεντρώνει πληροφορίες για τις οικονομικές συνθήκες στις περιφέρειες των ΗΠΑ και προσφέρει μια ευρύτερη εικόνα για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης και των τιμών.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την αγορά κρυπτονομισμάτων

Για τους επενδυτές που παρακολουθούν το Bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται να είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση των βραχυπρόθεσμων τάσεων.

Μια υποχώρηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να στηρίξει την ανάκαμψη, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ηπιότερη στάση από τη Fed. Αντίθετα, νέα ένδειξη επίμονων πληθωριστικών πιέσεων θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια και να εντείνει την πίεση στα κρυπτονομίσματα.

Σε κάθε περίπτωση, μετά το πρόσφατο sell-off, το ζητούμενο για το Bitcoin είναι να σταθεροποιηθεί και να ανακτήσει μέρος των απωλειών του. Οι ανακοινώσεις των επόμενων ημερών θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές για το εάν η αγορά θα επιχειρήσει μια ουσιαστική ανάκαμψη ή θα παραμείνει σε τροχιά αυξημένης μεταβλητότητας.

Ημερήσιες τάσεις

Στο μεταξύ, το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10), η αγορά κρυπτονομισμάτων κινείται κατά κύριο λόγο σε θετικό έδαφος, με τα περισσότερα μεγάλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία να καταγράφουν κέρδη.

Το Bitcoin ενισχύεται κατά 0,66%, στα 83.473,57 δολάρια, ενώ το Ethereum σημειώνει άνοδο 2,19%, στα 2.553,82 δολάρια. Το BNB κινείται επίσης ανοδικά, κατά 0,46%, στα 750,15 δολάρια.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα υπόλοιπα μεγάλα κρυπτονομίσματα. Το XRP καταγράφει κέρδη 1,12%, στα 1,41 δολάρια, το Solana ενισχύεται κατά 2,14%, στα 111,59 δολάρια, ενώ το HYPE σημειώνει άνοδο 1,88%, στα 86,61 δολάρια. Ξεχωρίζει το Polkadot, με κέρδη 3,59%, στα 1,27 δολάρια.

Στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, το Monero (XMR) καταγράφει οριακή άνοδο 0,06%, στα 531,20 δολάρια, ενώ το LEO Token υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,02%, στα 8,90 δολάρια. Τέλος, το Litecoin ενισχύεται κατά 2,34%, στα 64,99 δολάρια.

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