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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά Crypto – Στα $83.000 το Bitcoin
Νομίσματα
15:08 - 13 Οκτ 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά Crypto – Στα $83.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom

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Το Bitcoin κατέγραψε νέα απότομη πτώση το πρωί της Τρίτης, ωστόσο αυτή τη φορά σημείωσε υψηλότερο χαμηλό και ανέκαμψε γρήγορα, πλησιάζοντας εκ νέου τα 84.000 δολάρια.

Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, μεταξύ των οποίων τα ZEC, ADA και NEAR. Το SOL υποχώρησε κάτω από τα 110 δολάρια, το ETH σημείωσε πτώση άνω του 1%, ενώ το XRP έχασε το επίπεδο των 1,40 δολαρίων.

Οι πιέσεις στο Bitcoin ξεκίνησαν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, όταν η τιμή του απορρίφθηκε στα 87.000 δολάρια για τέταρτη ή πέμπτη φορά μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων. Αρχικά, το κρυπτονόμισμα διατηρήθηκε πάνω από τα 85.500 δολάρια, προτού οι πωλητές αναλάβουν πλήρως τον έλεγχο της αγοράς και οδηγήσουν την τιμή στα 83.500 δολάρια. Η τελευταία ισχυρή πτωτική κίνηση σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν το Bitcoin υποχώρησε στα 80.400 δολάρια.

Έπειτα από απώλειες σχεδόν 7.000 δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες, η αγορά εμφάνισε τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης, η οποία εκδηλώθηκε από το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τις επόμενες ημέρες, το Bitcoin κινήθηκε σε στενό εύρος μεταξύ 82.000 και 83.000 δολαρίων, προτού επιχειρήσει να κινηθεί ανοδικά τη Δευτέρα. Ωστόσο, η άνοδος ανακόπηκε και πάλι στα 84.000 δολάρια.

Την Τρίτη το πρωί ακολούθησαν νέες έντονες διακυμάνσεις, με το BTC να υποχωρεί έως τα 80.850 δολάρια στο ανταλλακτήριο Bitstamp και στη συνέχεια να ανακάμπτει εξίσου γρήγορα προς τα 84.000 δολάρια.

Τέτοιου είδους απότομες μεταβολές προκαλούν σημαντικές απώλειες σε επενδυτές που διαπραγματεύονται με υπερβολική μόχλευση. Η συνολική αξία των θέσεων που ρευστοποιήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο εκτοξεύθηκε σε περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια.

Η χρηματιστηριακή αξία του Bitcoin παρέμενε στα 1,670 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap (CMC), ενώ η κυριαρχία του έναντι των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε στο 59,7%.

Το Ethereum υποχώρησε νωρίτερα το πρωί στα 2.400 δολάρια, προτού ανακάμψει πάνω από τα 2.500 δολάρια. Παρά την ανάκαμψη, εξακολουθούσε να καταγράφει ημερήσιες απώλειες 1,2%.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά περισσότερα από 20 δισ. δολάρια μέσα σε 24 ώρες, υποχωρώντας στα 2,810 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (13/10), οι τάσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσιάζουν μεικτή εικόνα, με το Bitcoin να κινείται ανοδικά κατά 0,73%, στα 83.268,88 δολάρια. Αντίθετα, το Ethereum υποχωρεί κατά 1,28%, στα 2.497,06 δολάρια, ενώ το BNB καταγράφει απώλειες 1,15%, στα 738,77 δολάρια.

Πτωτικά κινείται και το XRP, με απώλειες 2,34%, στα 1,36 δολάρια, όπως και το Solana, το οποίο υποχωρεί κατά 3,66%, στα 106,14 δολάρια.

Ισχυρότερες πιέσεις δέχεται το HYPE, σημειώνοντας πτώση 4,21%, στα 81,89 δολάρια, ενώ το Monero (XMR) υποχωρεί οριακά κατά 0,19%, στα 531,03 δολάρια. Το LEO Token παραμένει αμετάβλητο στα 8,90 δολάρια.

Τέλος, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των κρυπτονομισμάτων που εξετάζονται καταγράφει το Polkadot, το οποίο υποχωρεί κατά 7,22%, στα 1,17 δολάρια.

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