Bitcoin: Εγκλωβισμένο κάτω από τα $84.000 με φόντο τον αμερικανικό πληθωρισμό

Το Βitcoin δεν κατάφερε να κρατήσει τα 84.000 δολάρια, παρά το σύντομο άλμα που σημείωσε νωρίς την Τετάρτη (14/10). Η άνοδος, που ξεκίνησε από το χαμηλό των 80.970 δολαρίων της Τρίτης (13/10) και έφτασε στα 84.000 σήμερα το πρωί, εξανεμίστηκε μέσα σε μία ώρα. Το κρυπτονόμισμα υποχώρησε 0,5%, στα 83.200 δολάρια περίπου, και παραμένει εγκλωβισμένο ανάμεσα στον κινητό μέσο όρο 50 ημερών, κοντά στα 81.000 δολάρια, και στο «ταβάνι» των 84.000 δολαρίων.

Υπενθυμίζεται πως ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών, δηλαδή η μέση τιμή κλεισίματος των τελευταίων 50 ημερών, παρακολουθείται από τους traders ως ένδειξη της μεσοπρόθεσμης τάσης. Οι αγοραστές τον υπερασπίστηκαν το πρωί, όμως από τότε δεν έχουν καταφέρει να σπρώξουν την τιμή πάνω από τα 84.000 δολάρια. Ένα ημερήσιο κλείσιμο πάνω από αυτό το επίπεδο θα ήταν το πρώτο σημάδι ότι οι αγοραστές έχουν σπάσει το εύρος διακύμανσης.

Μεταξύ των μεγάλων κρυπτονομισμάτων, μόνο τα ZEC και TRX κινήθηκαν ανοδικά από χθες το βράδυ, κατά περίπου 1%. Το HYPE ήταν το πιο αδύναμο, με πτώση 2%, στα 81 δολάρια περίπου, το Solana έχασε 1,4% και το Ethereum 1%, υποχωρώντας λίγο κάτω από τα 2.500 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του CoinDesk.

Ο πληθωρισμός και η Fed

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κινείται κοντά στο Nasdaq 100 ως προς το πώς οι θεσμικοί επενδυτές κατατάσσουν το ρίσκο, και «η επιφυλακτικότητα του τελευταίου εμποδίζει το Bitcoin να ανοίξει τα φτερά του», δήλωσε ο Άλεξ Κουπτσικέβιτς, επικεφαλής αναλυτής αγορών της FxPro.

Τα futures του Nasdaq 100 κινούνταν λίγο πολύ αμετάβλητα, ενώ ένα ETF που παρακολουθεί τις εταιρείες ημιαγωγών έδειχνε άλλη μία ημέρα πωλήσεων, ακόμη και μετά την άνοδο άνω του 2% της ASML στην Ευρώπη. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τη ζήτηση για τα επόμενα δύο χρόνια. Αργότερα την Τετάρτη ανακοινώνουν αποτελέσματα η Bank of America και η Morgan Stanley.

Κάποια πίεση χαλάρωσε τη νύχτα, όταν ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Ουίλιαμς, δήλωσε ότι δεν βλέπει ανάγκη για αυξήσεις επιτοκίων το 2027, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας ακόμη φέτος.

Το ενδιαφέρον αναπόφευκτα στρέφεται στον σημερινό δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ, την τελευταία ένδειξη πληθωρισμού πριν από την απόφαση της Fed στις 28 Οκτωβρίου.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones εκτιμούν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,6% από 3,4%, με τη βενζίνη στα 4,34 δολάρια το γαλόνι έναντι 3,08 δολαρίων πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με την AAA. Άλλες προβλέψεις πάντως δείχνουν επιβράδυνση των υποκείμενων τιμών. Τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν 0,2%, ενώ το Brent κινείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι.

Παράγωγα: Λιγότερο ρίσκο, περισσότερη προστασία

Ο 24ωρος όγκος των crypto futures υποχώρησε 26%, στα 156,79 δισ. δολάρια, το σωρευτικό ανοιχτό ενδιαφέρον (OI) μειώθηκε 2,27%, στα 140 δισ. δολάρια, και οι εκκαθαρίσεις κατέρρευσαν περισσότερο από 80%, στα 136,32 εκατ. δολάρια. Η μικρότερη αναγκαστική πώληση παραπέμπει σε πιο ήρεμη αγορά με χαμηλότερη μόχλευση, αν και ο δείκτης long-short taker εξακολουθεί να γέρνει προς τα κάτω, με τις short θέσεις να αντιστοιχούν στο 52% της ροής.

Οι traders του Βitcoin και του Ethereum περιορίζουν το ρίσκο, με το OI να υποχωρεί κατά 3,5% και 2,7% αντίστοιχα, παράλληλα με επίπεδη ή αρνητική πορεία τιμών. Έτσι, οι θέσεις κλείνουν και δεν απλώς υποτιμώνται, άρα εξέρχονται κεφάλαια, κάτι τυπικό πριν από σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπονοούμενη μεταβλητότητα του Bitcoin (implied volatility), το μέγεθος της διακύμανσης που τιμολογεί η αγορά των options για τις μελλοντικές κινήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αυξάνεται: ο δείκτης BVIV των 30 ημερών ανέβηκε στο 40%, πάνω από τους μέσους όρους 50 και 100 ημερών, ενώ ο αντίστοιχος του Ethereum είναι ελαφρώς υψηλότερος.

Οι «εκρήξεις» της υπονοούμενης μεταβλητότητας συχνά συνοδεύουν αποστροφή κινδύνου. Στα options, οι traders αγοράζουν προστασία έναντι πτώσης στο Βitcoin, με κορυφαίες τις puts στα strikes των 60.000, 78.000 και 75.000 δολαρίων. Στο Ethereum, κορυφαία είναι τα calls στα 3.400 και 2.600 δολάρια, μαζί με το put στα 2.300.

Η μόχλευση φαίνεται να μετακινείται προς τα altcoins. Τις τελευταίες 30 ημέρες το OI στο bitcoin και στα άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα έχει μειωθεί, ενώ σε tokens όπως το NEAR και το Wormhole έχει αυξηθεί σημαντικά, κάτι που δείχνει κερδοσκοπικό κεφάλαιο σε αναζήτηση υψηλότερου beta.

Ο σωρευτικός δείκτης όγκου (CVD) δείχνει ότι τα BTC και TRX προηγούνται σε πίεση αγορών το τελευταίο 24ωρο, ενώ τα UNI, SUI και NEAR έχουν τις πιο αρνητικές τιμές. Το NEAR ξεχωρίζει, καθώς το αυξανόμενο OI παράλληλα με έντονες καθαρές πωλήσεις υποδηλώνει ότι η συσσώρευση θέσεων μπορεί να είναι bearish.

Το ZEC είναι το μόνο μεγάλο token που δείχνει νέο χρήμα. Το OI του αυξήθηκε πάνω από 4% με άνοδο 1% στην spot τιμή, γεγονός που, επειδή το OI μετράται σε δολάρια, υποδηλώνει άνοιγμα νέων συμβολαίων της τάξης του 3%, δηλαδή καθαρή εισροή κεφαλαίου πέρα από την κίνηση της τιμής.

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα (14/10) το Bitcoin κινείται στα 83.390,65 δολάρια με ημερήσιες απώλειες 0,2%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του «παίζει» στα 1,676 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στο 58%.

Το Ethereum κυμαίνεται στα 2.504,04 δολάρια με εξίσου ήπιες απώλειες στο -0,3%, το Solana ενισχύεται κατά μόλις 0,1% στα 107,05 δολάρια, όπως επίσης και το ΒΝΒ που αγγίζει τα 742,36 δολάρια.

Το XRP κερδίζει 0,9% στο 1,37 δολάριο, το Dogecoin είναι στο +0,6% και το 0,08432 δολάριο και το Cardano ενισχύεται κατά 0,1% στο 0,2349 δολάριο.

Πιο σημαντικά κέρδη σημειώνει το Monero με άνοδο της τάξης του 2% στα 553,18 δολάρια, ενώ το Litecoin κερδίζει 0,5% στα 61,63 δολάρια και το Shiba Inu σημειώνει απώλειες 0,7% στο 0,00000515 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,874 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες κοντά στο 0,9%.