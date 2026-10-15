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Crypto: Νέο κύμα ρευστοποιήσεων με απώλειες για τα μεγάλα ψηφιακά assets
Νομίσματα
14:10 - 15 Οκτ 2026

Crypto: Νέο κύμα ρευστοποιήσεων με απώλειες για τα μεγάλα ψηφιακά assets

Reporter.gr Newsroom

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Η νέα απόρριψη του Bitcoin στα 84.000 δολάρια οδηγεί σε ένα ακόμη ισχυρό πτωτικό κύμα την Πέμπτη (15/10), με το κορυφαίο κρυπτονόμισμα να υποχωρεί σε νέο χαμηλό μήνα, στα 80.200 δολάρια.

Η σημαντική αυτή διόρθωση δεν άφησε ανεπηρέαστα τα altcoins, πολλά από τα οποία κατέγραψαν απώλειες άνω του 5% από το υψηλό στο χαμηλό τους. Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων υποχώρησε προσωρινά κατά περισσότερα από 100 δισ. δολάρια.

Ήταν ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, όταν το Bitcoin δεχόταν ισχυρές πιέσεις, υποχωρώντας τότε σε χαμηλό αρκετών εβδομάδων, στα 80.400 δολάρια. Οι αγοραστές παρενέβησαν τελικά έπειτα από αυτή τη σημαντική πτώση, ύψους 6.500 δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες, βοηθώντας το κρυπτονόμισμα να ανακτήσει μέρος των απωλειών του και να επιστρέψει στα 83.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι αγοραστές κατάφεραν μάλιστα να ωθήσουν την τιμή στα 84.000 δολάρια στις αρχές της εβδομάδας, ωστόσο η ανάκαμψη αποδείχθηκε βραχύβια. Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 81.000 δολάρια το πρωί της Τρίτης, καθώς ο χρηματιστηριακός δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας κατέγραψε απότομη πτώση.

Παρά ταύτα, το Bitcoin ανέκαμψε εκ νέου και έφτασε στην ανακοίνωση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) της Τετάρτης διαπραγματευόμενο κοντά στα 84.000 δολάρια.

Καθώς ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες, το κρυπτονόμισμα υποχώρησε ξανά προς τα 82.000 δολάρια. Παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα, ωστόσο η αυξανόμενη ένταση στις ασιατικές αγορές ενίσχυσε τις πιέσεις, οδηγώντας το Bitcoin ακόμη χαμηλότερα. Η τιμή του έφτασε νωρίτερα σήμερα στα 80.200 δολάρια, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδό της μέχρι στιγμής.

Παρότι έκτοτε έχει ανακάμψει κατά περίπου 1.000 δολάρια, εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες 2,4% σε διάστημα 24 ωρών. Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα 1,630 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap (CMC), ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει ξεπεράσει το 60%.

Συνολικά, ωστόσο, η εικόνα της αγοράς παραμένει έντονα αρνητική. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 100 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα και διαμορφώνεται πλέον στα 2,710 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) το Bitcoin υποχωρεί κατά 2,93%, στα 80.980,66 δολάρια, ενώ το Ethereum σημειώνει πτώση 5,56%, στα 2.364,93 δολάρια.

Απώλειες καταγράφουν επίσης το BNB, το οποίο υποχωρεί κατά 3,03%, στα 719,58 δολάρια, το XRP με πτώση 4,94%, στα 1,31 δολάρια, και το Solana, το οποίο χάνει 4,64%, στα 102,14 δολάρια.

Πτωτικά κινείται και το HYPE, με απώλειες 3,53%, στα 78,77 δολάρια, ενώ το Monero (XMR) υποχωρεί κατά 3,27%, στα 536,22 δολάρια. Το LEO Token παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,02%, στα 9,03 δολάρια.

Ισχυρότερες πιέσεις δέχονται το Litecoin, το οποίο υποχωρεί κατά 5,48%, στα 57,92 δολάρια, και το Polkadot, που καταγράφει απώλειες 5,07%, διαμορφούμενο στα 1,09 δολάρια.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει την ευρεία υποχώρηση της αγοράς, με το Ethereum, το Litecoin και το Polkadot να συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της ημέρας από τα συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα.

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