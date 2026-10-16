Ο Γουόρς αποφεύγει να δώσει στίγμα για τα επιτόκια της Fed – Τι σημαίνει αυτό για το Bitcoin

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες παρεμβάσεις της εβδομάδας από κεντρικό τραπεζίτη, στον απόηχο των υψηλότερων του αναμενομένου στοιχείων για τον πληθωρισμό, τόσο στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) όσο και στον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), τα οποία ανακοινώθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα και αναζωπύρωσαν τους φόβους για νέα αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο πλευρό της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ, ο Γουόρς απέφυγε να δώσει σαφείς ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Fed.

Ο πληθωρισμός παραμένει προτεραιότητα, αλλά χωρίς σαφείς ενδείξεις για τα επιτόκια

Ο πρόεδρος της Fed επανέλαβε ότι στόχος της κεντρικής τράπεζας παραμένει η «διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών», ενώ υπενθύμισε ότι με την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο αποσύρθηκε ένα μέρος της νομισματικής χαλάρωσης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προεξοφλεί τις αποφάσεις των συνεδριάσεων της Fed, αποφεύγοντας να αποκαλύψει εκ των προτέρων τις προθέσεις του για τις υπόλοιπες συνεδριάσεις του 2026.

Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον CPI και τον PPI επιβεβαίωσαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε στο 3,7% τον Σεπτέμβριο, υψηλότερα από τις προβλέψεις, οδηγώντας σε απότομη αύξηση των πιθανοτήτων για νέα αύξηση των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις του Γουόρς, η πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, όπως αποτυπωνόταν στις αγορές, υποχώρησε από περίπου 27% σε 15%, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι επενδυτές εξέλαβαν την απουσία σαφών προειδοποιήσεων για αυστηρότερη νομισματική πολιτική ως ανακουφιστικό μήνυμα, χωρίς ωστόσο να τη θεωρήσουν ένδειξη οριστικής στροφής της Fed προς μια πιο χαλαρή πολιτική. Τα futures των αμερικανικών μετοχών ενισχύθηκαν, οι ασιατικές αγορές ανέκτησαν μέρος των πρόσφατων απωλειών τους και το δολάριο υποχώρησε.

Ο Γουόρς υποστήριξε επίσης ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί αποκλειστικά αμερικανικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως προχωρούν σε μια «συγχρονισμένη σύσφιγξη» της νομισματικής πολιτικής, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ίδιες πληθωριστικές πιέσεις.

Τεχνητή νοημοσύνη, οικονομική ανάπτυξη και Bitcoin

Ο Γουόρς δήλωσε ότι έχει εντυπωσιαστεί από την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η παγκόσμια οικονομία απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τους κραδασμούς από τη νομισματική πολιτική. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα σημαντικό επενδυτικό κύμα στις ΗΠΑ, εκφράζοντας ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης (AI), την οποία χαρακτήρισε μία από τις σημαντικότερες οικονομικές μεταβολές που έχει βιώσει στη ζωή του.

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει ήδη τη ζήτηση μέσω των τεράστιων επενδύσεων που προσελκύει, ο Γουόρς εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα θετικό σοκ στην πλευρά της προσφοράς, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και αυξάνοντας τις δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται χωρίς να δημιουργούνται αντίστοιχες πληθωριστικές πιέσεις.

Για το Bitcoin, οι επιπτώσεις των δηλώσεών του είναι πιο σύνθετες, όπως σημειώνει το cryptopotato.

Η άμεση θετική εξέλιξη είναι ότι ο Γουόρς δεν επιβεβαίωσε τους φόβους για επικείμενη αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο. Αυτό περιορίζει έναν από τους βασικούς μακροοικονομικούς κινδύνους που είχαν συμβάλει στην υποχώρηση του Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια, μετά τις δυσμενείς για τον πληθωρισμό ανακοινώσεις.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του δεν αποτελούν ένδειξη ότι ο κύκλος της νομισματικής σύσφιγξης έχει ολοκληρωθεί. Ο επίμονος πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πρόκληση για τη Fed, ενώ η αισιοδοξία του Γουόρς για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας αφήνει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής μεγαλύτερα περιθώρια να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν ισχυρές.