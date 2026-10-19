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Bitcoin: Αντεπίθεση προς τα $83.000 – Διαψεύδονται τα σενάρια για «Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές
Νομίσματα
14:42 - 19 Οκτ 2026

Bitcoin: Αντεπίθεση προς τα $83.000 – Διαψεύδονται τα σενάρια για «Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές

Reporter.gr Newsroom

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Αφού υποχώρησε εκ νέου στα 80.500 δολάρια την Κυριακή, το Bitcoin ανέκαμψε γρήγορα και νωρίτερα σήμερα 19/10 άγγιξε τα 83.000 δολάρια, για πρώτη φορά μετά τη βουτιά που προκάλεσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό (CPI) στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα περισσότερα altcoins κινούνται επίσης ανοδικά σήμερα, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για μια «Μαύρη Δευτέρα» κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Δεν ήρθε η «Μαύρη Δευτέρα»;

Οι ανακοινώσεις για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) και τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), στις 14 και 15 Οκτωβρίου, αντίστοιχα, προκάλεσαν νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές, καθώς και οι δύο δείκτες διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις προσδοκίες, ενισχύοντας τους φόβους ότι ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακώνεται.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, όπως το Bitcoin, δέχθηκαν πιέσεις. Το BTC υποχώρησε από επίπεδα άνω των 84.000 δολαρίων σε χαμηλό μήνα, λίγο κάτω από τα 80.000 δολάρια, μέσα σε περίπου 24 ώρες.

Στη συνέχεια, αντέδρασε δυναμικά στην απότομη πτώση, ανακάμπτοντας έως τα 82.800 δολάρια. Ωστόσο, την Παρασκευή δέχθηκε εκ νέου πιέσεις, μαζί με τις περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές, και υποχώρησε ξανά κάτω από τα 81.000 δολάρια.

Η κίνηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν ασυνήθιστη. Αντί για τη συνήθως περιορισμένη μεταβλητότητα, το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε μια απότομη και αιφνίδια πτώση, ενισχύοντας τις προβλέψεις για μια «Μαύρη Δευτέρα», ανάλογη με εκείνη που σημειώθηκε πριν από 39 χρόνια.

Αναλυτές προέβλεπαν ένα ακόμη μεγάλο, απρόβλεπτο σοκ στις αγορές, καθώς οι συναλλαγές άρχισαν να ανοίγουν τη Δευτέρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το σενάριο αυτό δεν έχει επαληθευτεί. Αντιθέτως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στις αμερικανικές αγορές κινούνται ανοδικά, όπως και το Bitcoin.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα ενισχύεται σήμερα κατά περισσότερο από 1% και διαπραγματεύεται κοντά στα 83.000 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 1,660 τρισ. δολάρια, ενώ το μερίδιό του στη συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει αισθητά πάνω από το 60%.

Ανοδικά και τα altcoins

Το Ethereum διατήρησε τη στήριξη των 2.400 δολαρίων, καταγράφοντας ήπια άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Το XRP κινείται επίσης πάνω από ένα σημαντικό επίπεδο στήριξης, διαπραγματευόμενο κοντά στα 1,32 δολάρια.

Ανάλογη άνοδο σημειώνουν τα SOL, HYPE, XMR, LINK, NEAR και BCH, ενώ το ZEC ενισχύεται κατά 2,6%, στα 1.170 δολάρια.

Τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη καταγράφουν τα ARB και RAY, με άνοδο 9% και 7%, αντίστοιχα. Αντίθετα, τα TIA, STRK και BTW σημειώνουν τις σημαντικότερες απώλειες.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 1% το τελευταίο 24ωρο και διαμορφώνεται πλέον στα 2,760 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap (CMC).

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