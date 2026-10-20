ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Κάτω από τα $82.000 το Bitcoin
Νομίσματα
13:23 - 20 Οκτ 2026

Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Κάτω από τα $82.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Παρά τις καθαρές εισροές στα spot ETFs του Bitcoin, οι οποίες ξεπέρασαν τα 500 εκατ. δολάρια και κατέγραψαν το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο του τελευταίου μήνα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του. Η τιμή του απορρίφθηκε κοντά στα 83.000 δολάρια και στη συνέχεια υποχώρησε κατά σχεδόν 2.000 δολάρια. Πτωτικά κινούνται και τα περισσότερα altcoins.

Το Bitcoin δέχθηκε ισχυρές πιέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τόσο ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) όσο και ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), επιβεβαίωσαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες.

Οι ανακοινώσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης κινήθηκαν πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, με αποτέλεσμα το BTC να υποχωρήσει από τα 84.000 δολάρια σε χαμηλό μήνα, κάτω από τα 80.000 δολάρια.

Στη συνέχεια, το κρυπτονόμισμα ανέκαμψε από τα τοπικά χαμηλά και προς το τέλος της εβδομάδας επέστρεψε πάνω από τα 82.000 δολάρια. Ωστόσο, η δυναμική του εξασθένησε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε απότομη πτώση, με την τιμή να υποχωρεί προσωρινά κάτω από τα 81.000 δολάρια, πριν ανακάμψει γρήγορα.

Παρά τις ανησυχίες για μια ιδιαίτερα αρνητική έναρξη της εβδομάδας, το Bitcoin κινήθηκε ανοδικά τη Δευτέρα, αφού πρώτα υποχώρησε στα 80.600 δολάρια το βράδυ της Κυριακής. Στη συνέχεια, έφτασε έως τα 83.000 δολάρια, με τις σημαντικές εισροές στα ETFs να εκτιμάται ότι συνέβαλαν στην ανάκαμψη.

Ειδικότερα, τα spot ETFs του Bitcoin προσέλκυσαν καθαρές εισροές άνω των 526 εκατ. δολαρίων, καταγράφοντας την ισχυρότερη ημερήσια επίδοση από τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η ανοδική κίνηση δεν είχε συνέχεια. Το Bitcoin υποχώρησε κατά σχεδόν 2.000 δολάρια από τα πρόσφατα υψηλά του και πλέον δίνει μάχη για να διατηρηθεί πάνω από τα 81.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει εκ νέου στα 1,630 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει λίγο πάνω από το 60%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinMarketCap.

Η πτωτική εικόνα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων αποτυπώνεται και στη συνολική κεφαλαιοποίησή της, η οποία υποχώρησε κατά περισσότερο από 1,3% μέσα σε ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με το CoinMarketCap, η συνολική αξία της αγοράς διαμορφώθηκε εκ νέου στα 2,720 τρισ. δολάρια.

Η αδυναμία του Bitcoin να διατηρηθεί κοντά στα 83.000 δολάρια, παρά τις ισχυρές εισροές στα επενδυτικά προϊόντα που το ακολουθούν, καταδεικνύει ότι η αυξημένη επενδυτική ζήτηση δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει τη συνέχιση της ανόδου. Την ίδια στιγμή, οι απώλειες στα altcoins επιβεβαιώνουν την αυξημένη μεταβλητότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (20/10) τα κρυπτονομίσματα σημειώνουν κατά βάση πτωτική πορεία. Το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,07%, στα 81.490,95 δολάρια, ενώ το Ethereum σημειώνει απώλειες 1,69%, διαπραγματευόμενο στα 2.386,04 δολάρια.

Στον αντίποδα, το BNB κινείται ανοδικά, ενισχυμένο κατά 0,43%, στα 727,88 δολάρια. Αντίθετα, το Solana καταγράφει πτώση 0,84%, στα 104,09 δολάρια, ενώ το HYPE υποχωρεί κατά 1,24%, στα 78,34 δολάρια.

Ξεχωρίζει η επίδοση του Monero, το οποίο σημειώνει άνοδο 4,08%, φτάνοντας στα 612,49 δολάρια. Το LEO Token κινείται οριακά πτωτικά κατά 0,03%, στα 9,03 δολάρια, ενώ το Litecoin υποχωρεί κατά 1,15%, στα 59,10 δολάρια. Απώλειες 1,18% καταγράφει και το Polkadot, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 1,13 δολάρια.

Συνολικά, η εικόνα της αγοράς παραμένει μεικτή, με τις πιέσεις να επικρατούν στα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα, την ώρα που το Monero ξεχωρίζει με ισχυρά κέρδη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φαραντούρης: Όχι σε περικοπές δαπανών για παιδεία, στέγαση – Να μην αγνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες
Πολιτική

Φαραντούρης: Όχι σε περικοπές δαπανών για παιδεία, στέγαση – Να μην αγνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες

Μητσοτάκης: Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, άλλοι μένουν εγκλωβισμένοι στο χθες
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, άλλοι μένουν εγκλωβισμένοι στο χθες

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: Αντεπίθεση προς τα $83.000 – Διαψεύδονται τα σενάρια για «Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές
Νομίσματα

Bitcoin: Αντεπίθεση προς τα $83.000 – Διαψεύδονται τα σενάρια για «Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές

Ο Γουόρς αποφεύγει να δώσει στίγμα για τα επιτόκια της Fed – Τι σημαίνει αυτό για το Bitcoin
Νομίσματα

Ο Γουόρς αποφεύγει να δώσει στίγμα για τα επιτόκια της Fed – Τι σημαίνει αυτό για το Bitcoin

Crypto: Νέο κύμα ρευστοποιήσεων με απώλειες για τα μεγάλα ψηφιακά assets
Νομίσματα

Crypto: Νέο κύμα ρευστοποιήσεων με απώλειες για τα μεγάλα ψηφιακά assets

Bitcoin: Εγκλωβισμένο κάτω από τα $84.000 με φόντο τον αμερικανικό πληθωρισμό
Νομίσματα

Bitcoin: Εγκλωβισμένο κάτω από τα $84.000 με φόντο τον αμερικανικό πληθωρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
20/10/2026 - 15:40

ΕΤΑΔ: Πιλοτικό πρόγραμμα εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων σε 11 Περιφερειακές Ενότητες

Εκλογές ΗΠΑ
20/10/2026 - 15:36

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα καούν όπως η Γαλλία αν επικρατήσουν οι «ριζοσπάστες» Δημοκρατικοί

Εμπορεύματα
20/10/2026 - 15:23

Εξαήμερο σερί απωλειών για το καλαμπόκι – Ποιοι παράγοντες πιέζουν την αγορά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/10/2026 - 15:21

Υπουργείο Μεταφορών: Έρχονται πιο απλές διαδικασίες για οδηγούς και οχήματα - Περισσότερη διαφάνεια στις εξετάσεις οδήγησης

Πολιτική
20/10/2026 - 15:15

Χρηστίδης: Να ακούσουμε τις Gen Z και Gen A που βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλο αδιέξοδο

Ειδήσεις
20/10/2026 - 15:04

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι δρομολογεί την ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο με «αστυνομικές εξουσίες»

Πολιτική
20/10/2026 - 15:00

Τσίπρας: Να σταματήσει η κοροϊδία και να πάρουν οι κτηνοτρόφοι αυτό που τους αξίζει

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Κρεμλίνο: Προσδοκίες για συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ το επόμενο διάστημα

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Ανατολική Λιβύη: Η Βουλή ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ναυτιλία
20/10/2026 - 14:42

ECSA: Τριπλασιασμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας ζητούν οι πλοιοκτήτες

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Στη σκιά των πολέμων η παγκόσμια οικονομία – Στο επίκεντρο ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:22

Αλβανία: Ο Ράμα χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο» τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Πολιτική
20/10/2026 - 14:19

Θεοδωρικάκος για «Δημόκριτο»: Δημιουργούμε νέο Ινστιτούτο για την Ηθική και την Ασφάλεια της Έρευνας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/10/2026 - 14:18

ΕΛ.Α.Σ. Ελλήνων Χριστιανών

Ομόλογα
20/10/2026 - 14:11

Γαλλία: Το κόστος δανεισμού σε υψηλό 14 ετών – Φόβοι για νέα κρίση χρέους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 14:08

Ella Resorts: 12 διεθνείς διακρίσεις στα World Luxury Hotel Awards 2026

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:03

Κάλας: Έρχεται «ιστορική καταιγίδα» επισιτιστικής κρίσης λόγω της Ρωσίας

Ειδήσεις
20/10/2026 - 13:57

Ισπανία: Σε διαπραγματεύσεις με την ακροδεξιά Vox ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος ενόψει εκλογών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/10/2026 - 13:50

Morningstar DBRS: Πρώτες στη μείωση του κόστους κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/10/2026 - 13:43

ΥΠΑ: Άνοδος 5,2% στην επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια

Πολιτική
20/10/2026 - 13:32

Κλείνουν 126 στρατόπεδα και εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανεμοδείκτης
20/10/2026 - 13:32

Mπαράζ εγκαινίων με την αγωνία του... «μακέτου»

ΑΜΥΝΑ
20/10/2026 - 13:27

Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΕΕΘΑ και Ιδρύματος Ευγενίδου: Τεχνική εκπαίδευση και τεχνολογία στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/10/2026 - 13:27

Κικίλιας στην Κίνα: Πρόταση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε ναυπηγικά έργα

Νομίσματα
20/10/2026 - 13:23

Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Κάτω από τα $82.000 το Bitcoin

Εμπορεύματα
20/10/2026 - 13:18

Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι

Πολιτική
20/10/2026 - 13:15

Φαραντούρης: Όχι σε περικοπές δαπανών για παιδεία, στέγαση – Να μην αγνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες

Πολιτική
20/10/2026 - 13:09

Μητσοτάκης: Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, άλλοι μένουν εγκλωβισμένοι στο χθες

Εργασιακά
20/10/2026 - 13:00

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο

Αναλύσεις
20/10/2026 - 12:59

Επίσημα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ