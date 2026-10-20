Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Κάτω από τα $82.000 το Bitcoin

Παρά τις καθαρές εισροές στα spot ETFs του Bitcoin, οι οποίες ξεπέρασαν τα 500 εκατ. δολάρια και κατέγραψαν το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο του τελευταίου μήνα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του. Η τιμή του απορρίφθηκε κοντά στα 83.000 δολάρια και στη συνέχεια υποχώρησε κατά σχεδόν 2.000 δολάρια. Πτωτικά κινούνται και τα περισσότερα altcoins.

Το Bitcoin δέχθηκε ισχυρές πιέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τόσο ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) όσο και ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), επιβεβαίωσαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες.

Οι ανακοινώσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης κινήθηκαν πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, με αποτέλεσμα το BTC να υποχωρήσει από τα 84.000 δολάρια σε χαμηλό μήνα, κάτω από τα 80.000 δολάρια.

Στη συνέχεια, το κρυπτονόμισμα ανέκαμψε από τα τοπικά χαμηλά και προς το τέλος της εβδομάδας επέστρεψε πάνω από τα 82.000 δολάρια. Ωστόσο, η δυναμική του εξασθένησε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε απότομη πτώση, με την τιμή να υποχωρεί προσωρινά κάτω από τα 81.000 δολάρια, πριν ανακάμψει γρήγορα.

Παρά τις ανησυχίες για μια ιδιαίτερα αρνητική έναρξη της εβδομάδας, το Bitcoin κινήθηκε ανοδικά τη Δευτέρα, αφού πρώτα υποχώρησε στα 80.600 δολάρια το βράδυ της Κυριακής. Στη συνέχεια, έφτασε έως τα 83.000 δολάρια, με τις σημαντικές εισροές στα ETFs να εκτιμάται ότι συνέβαλαν στην ανάκαμψη.

Ειδικότερα, τα spot ETFs του Bitcoin προσέλκυσαν καθαρές εισροές άνω των 526 εκατ. δολαρίων, καταγράφοντας την ισχυρότερη ημερήσια επίδοση από τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η ανοδική κίνηση δεν είχε συνέχεια. Το Bitcoin υποχώρησε κατά σχεδόν 2.000 δολάρια από τα πρόσφατα υψηλά του και πλέον δίνει μάχη για να διατηρηθεί πάνω από τα 81.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει εκ νέου στα 1,630 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει λίγο πάνω από το 60%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinMarketCap.

Η πτωτική εικόνα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων αποτυπώνεται και στη συνολική κεφαλαιοποίησή της, η οποία υποχώρησε κατά περισσότερο από 1,3% μέσα σε ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με το CoinMarketCap, η συνολική αξία της αγοράς διαμορφώθηκε εκ νέου στα 2,720 τρισ. δολάρια.

Η αδυναμία του Bitcoin να διατηρηθεί κοντά στα 83.000 δολάρια, παρά τις ισχυρές εισροές στα επενδυτικά προϊόντα που το ακολουθούν, καταδεικνύει ότι η αυξημένη επενδυτική ζήτηση δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει τη συνέχιση της ανόδου. Την ίδια στιγμή, οι απώλειες στα altcoins επιβεβαιώνουν την αυξημένη μεταβλητότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (20/10) τα κρυπτονομίσματα σημειώνουν κατά βάση πτωτική πορεία. Το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,07%, στα 81.490,95 δολάρια, ενώ το Ethereum σημειώνει απώλειες 1,69%, διαπραγματευόμενο στα 2.386,04 δολάρια.

Στον αντίποδα, το BNB κινείται ανοδικά, ενισχυμένο κατά 0,43%, στα 727,88 δολάρια. Αντίθετα, το Solana καταγράφει πτώση 0,84%, στα 104,09 δολάρια, ενώ το HYPE υποχωρεί κατά 1,24%, στα 78,34 δολάρια.

Ξεχωρίζει η επίδοση του Monero, το οποίο σημειώνει άνοδο 4,08%, φτάνοντας στα 612,49 δολάρια. Το LEO Token κινείται οριακά πτωτικά κατά 0,03%, στα 9,03 δολάρια, ενώ το Litecoin υποχωρεί κατά 1,15%, στα 59,10 δολάρια. Απώλειες 1,18% καταγράφει και το Polkadot, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 1,13 δολάρια.

Συνολικά, η εικόνα της αγοράς παραμένει μεικτή, με τις πιέσεις να επικρατούν στα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα, την ώρα που το Monero ξεχωρίζει με ισχυρά κέρδη.