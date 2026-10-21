Έσπασε το φράγμα των $83.000 το Bitcoin – Ράλι για XRP και Litecoin

Η τιμή του Bitcoin αντέδρασε θετικά στις πρόσφατες μακροοικονομικές πιέσεις και ανέκαμψε από την περιοχή των 81.000 δολαρίων, ξεπερνώντας τα 83.000 δολάρια και καταγράφοντας εβδομαδιαίο υψηλό. Τα μεγαλύτερα altcoins ακολούθησαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας αξιόλογη ανάκαμψη στη σημερινή συνεδρίαση.

Αναλυτικότερα, οι πιέσεις στο Bitcoin εντάθηκαν πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, όταν ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του αμερικανικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παρέμενε επίμονος και διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς. Μία ημέρα αργότερα, τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) επιβεβαίωσαν την εικόνα αυτή, με αποτέλεσμα το BTC να υποχωρήσει εκ νέου απότομα.

Συνολικά, η τιμή του Bitcoin έπεσε από τα επίπεδα άνω των 84.000 δολαρίων σε χαμηλό μήνα, λίγο κάτω από τα 80.000 δολάρια, μέσα σε περίπου 24 ώρες.

Σε εκείνο το σημείο, οι αγοραστές έκαναν την εμφάνισή τους, αποτρέποντας μια νέα ισχυρή πτώση. Αντίθετα, το BTC ανέκαμψε προς τα 82.500 δολάρια, όπου παρέμεινε για μία ημέρα. Ωστόσο, η προσπάθεια διάσπασης των 83.000 δολαρίων ανακόπηκε και η τιμή υποχώρησε ξανά κάτω από τα 81.000 δολάρια.

Το Σαββατοκύριακο χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, με μια αιφνίδια πτώση κατά περίπου 1.000 δολάρια το βράδυ του Σαββάτου. Ακολούθησε νέα υποχώρηση στα 80.750 δολάρια, προτού το Bitcoin ανακτήσει τη δυναμική του και εκτιναχθεί στα 83.000 δολάρια τη Δευτέρα, παρά τις προσδοκίες για ένα κραχ στις αγορές τη λεγόμενη «Black Monday».

Ωστόσο, η ανοδική κίνηση αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς το BTC υποχώρησε ξανά προς τα 81.000 δολάρια την Τρίτη.

Αργότερα το ίδιο βράδυ σημειώθηκε νέα ισχυρή ανάκαμψη, η οποία οδήγησε την τιμή στα 83.000 δολάρια. Σήμερα, το Bitcoin κινήθηκε ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας έως τα 83.600 δολάρια για πρώτη φορά από την έναρξη της διόρθωσης την περασμένη Τετάρτη.

Παρότι η ανοδική προσπάθεια ανακόπηκε προσωρινά σε αυτά τα επίπεδα, το Bitcoin εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 83.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει ανακάμψει στα 1,670 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει ασταθής, γύρω στο 60%, σύμφωνα με το CoinMarketCap (CMC).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά λίγο περισσότερο από 2% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, φτάνοντας στα 2,780 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) το Bitcoin καταγράφει άνοδο 2,37% και διαπραγματεύεται στα 83.333,91 δολάρια, ενώ το Ethereum ενισχύεται κατά 3,35%, φτάνοντας στα 2.461,79 δολάρια.

Θετική είναι η εικόνα και για το BNB, το οποίο σημειώνει κέρδη 2,45% στα 745,66 δολάρια, καθώς και για το XRP, που ενισχύεται κατά 4,66% και κινείται στα 1,36 δολάρια.

Το Solana κερδίζει 2,58%, φτάνοντας στα 106,71 δολάρια, ενώ το HYPE καταγράφει άνοδο 4,21% στα 81,27 δολάρια. Ισχυρή ανοδική κίνηση σημειώνει και το Litecoin, με κέρδη 5,27% στα 61,58 δολάρια.

Αντίθετα, το Monero (XMR) κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 1,42% στα 598,71 δολάρια.

Η συνολική εικόνα της ημέρας είναι θετική για την πλειονότητα των μεγάλων κρυπτονομισμάτων, με το XRP και το Litecoin να ξεχωρίζουν σε επίπεδο ημερήσιων κερδών.