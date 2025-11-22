Ατμόσφαιρα «κραχ» στα crypto: Ο χειρότερος μήνας από το 2022 για το Bitcoin

Ο Νοέμβριος είναι μέχρι στιγμής καταστροφικός για την αγορά crypto, αποδεικνύοντας πως τα χειρότερα σενάρια γίνονται πραγματικότητα. Το Bitcoin οδεύει προς τη χειρότερη μηνιαία του επίδοση, μετά την κατάρρευση του 2022, επαναφέροντας δυσάρεστες μνήμες από την εποχή της καταστροφής των TerraUSD και FTX.

Την Παρασκευή (21/11) ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης κατρακύλησε μέχρι και 6,4% φτάνοντας στα 81.629 δολάρια, ενώ το Ethereum έχασε πάνω από 7,6% στα 2.700 δολάρια. Το «σήμα» καθόδου δεν άργησε να μεταφερθεί και στα υπόλοιπα crypto, τα οποία ακολούθησαν στη «βουτιά», ενώ και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν στα «κόκκινα», επιβεβαιώνοντας τη στροφή των επενδυτών σε κατάσταση risk off.

Το Bitcoin από τα μέσα του μήνα έχει χάσει περίπου το 25% της αξίας του, κάνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία «βουτιά» από τον Ιούνιο του 2022, όταν το stablecoin TerraUSD του Ντο Κουόν κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα ντόμινο εταιρικών πτωχεύσεων που κορυφώθηκε με τη χρεοκοπία του ανταλλακτηρίου FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ.

Παρά το ότι το κλίμα στον Λευκό Οίκο είναι ευνοϊκό προς τα crypto και παρόλο που αυξάνεται η θερμική υιοθέτηση ψηφιακών assets, το Bitcoin έχει υποχωρήσει πάνω από 30% από το εντυπωσιακό ράλι προς τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.

Η πτώση του, δε, επιταχύνθηκε από τις ρευστοποιήσεις στις 10 Οκτωβρίου, μετά τις οποίες εξανεμίστηκαν περίπου 19 δισ. δολάρια μοχλευμένες (leveraged) θέσεις και η συνολική κεφαλαιοποίηση έχασε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια.

Στην παρούσα φάση, μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι πρόσθετες ρευστοποιήσεις σε leveraged θέσεις ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass.

Ο δείκτης επενδυτικού κλίματος της CoinGlass, που μετρά τη μεταβλητότητα, τις ροές και την εσωτερική δυναμική της αγοράς, βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το κραχ του 2022 και αποτυπώνει κλίμα «ακραίου φόβου» (extreme fear).

Για να αποτυπωθεί καλύτερα το κλίμα, αξίζει να θυμηθούμε ότι αμέσως μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ έναν χρόνο πριν, ο δείκτης είχε βρεθεί στο εντυπωσιακό 94, κάτι που σήμερα μοιάζει να ανήκει στο μακρινό παρελθόν.

Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει το Bloomberg, οι θεσμικοί επενδυτές τηρούν αποστάσεις. Τα 12 αμερικανικά ETF Bitcoin που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ κατέγραψαν καθαρές εκροές 903 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απόσυρση κεφαλαίων από τότε που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2024. Παράλληλα, η ανοιχτή θέση στα perpetual futures έχει μειωθεί κατά 35% σε σχέση με το υψηλό των 94 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο.

Σε έκθεση της JPMorgan αναφέρεται ότι η Strategy Inc. – η εταιρεία του Μάικλ Σέιλορ, γνωστή για την επιθετική της στρατηγική στη συσσώρευση Bitcoin – κινδυνεύει να βρεθεί εκτός βασικών δεικτών, όπως ο MSCI USA και ο Nasdaq 100. Η σχετική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί έως τις 15 Ιανουαρίου. Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά 5%, ενώ το mNAV, δηλαδή η αναλογία της αξίας της επιχείρησης προς τα Bitcoin που διαθέτει, έχει βυθιστεί λίγο πάνω από το 1,2, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του ο Τόνι Σάιμορ της IG Australia, η αγορά «ενδέχεται να δοκιμάζει τα όρια αντοχής της Strategy», δηλαδή το σημείο στο οποίο μια περαιτέρω υποχώρηση θα μπορούσε να προκαλέσει margin calls σε θέσεις με μόχλευση. Αν αυτό συμβεί, η πίεση στην εταιρεία μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη.

Παράλληλα, εταιρείες που ακολούθησαν την τακτική του Σέιλορ, όπως οι Sequans Communications, ETHZilla και FG Nexus, βρίσκονται ήδη στη θέση να ρευστοποιούν μέρος των κρυπτονομισματικών τους αποθεμάτων προκειμένου να χρηματοδοτήσουν προγράμματα επαναγοράς μετοχών και να στηρίξουν την αξία των μετοχών τους.

Ημερήσιες τάσεις

Το πρωί του Σαββάτου (22/11), το Bitcoin έχει καταφέρει να ανακάμψει στα 84.259 δολάρια με ήπια κέρδη 0,72% και την κεφαλαιοποίησή του να παραμένει «πεσμένη» στο 1,68 τρισ. δολάρια.

Το Ethereum δεν έχει καταφέρει να ξεκολλήσει από τη ζώνη των 2.700 δολαρίων, και «παίζει» στα 2.729 δολάρια με απώλειες 0,3%, ενώ το Solana χάνει περί το 1,34% στα 126,36 δολάρια.

Το XRP είναι επίσης «κόκκινο» με χασούρα κοντά στο 0,5% που το φέρνει στο 1,93 δολάριο, ενώ το Dogecoin χάνει 2,4% στο 0,1377 δολάριο και το Cardano κινείται στο -2,6% στο 0,4012 δολάριο.

Το Monero αποτελεί φωτεινή εξαίρεση – πράγμα που παρατηρείται συχνά όταν τα περισσότερα crypto κινούνται καθοδικά – και διαπραγματεύεται στα 342,70 δολάρια με κέρδη 5,91%, ενώ, από την άλλη, το Litecoin χάνει 2,47% στα 82,08 δολάρια και το Siba Inu σημειώνει απώλειες 3% περίπου στο 0,000007734 δολάριο.