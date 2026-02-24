Σε ελεύθερη πτώση η αγορά crypto – Το Bitcoin βυθίζεται στα $63.000

Η τιμή του Bitcoin συνεχίζει την απογοητευτική της πορεία, σημειώνοντας νέο χαμηλό πολλών εβδομάδων κάτω από τα 63.000 δολάρια νωρίτερα σήμερα.

Συγκεκριμένα, το Bitcoin είχε απορριφθεί πάνω από τις 70.000 δολάρια στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, με την ανοδική του προσπάθεια να ανακόπτεται άμεσα. Τις επόμενες ημέρες η μεταβλητότητα ήταν περιορισμένη, καθώς κινήθηκε πλάγια μεταξύ 67.000 και 68.500 δολαρίων. Την Πέμπτη διολίσθησε στα 65.600 δολάρια, όμως ανέκαμψε γρήγορα και πλησίασε ξανά τις 69.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο.

Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών —μεταξύ των οποίων και νέα παγκόσμια φορολογική ρύθμιση έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά του Τραμπ – το BTC αρχικά παρέμεινε σχετικά σταθερό. Ωστόσο, με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών futures αργά την Κυριακή, η εικόνα άλλαξε δραματικά.

Μέσα σε λίγο περισσότερο από μία ώρα, η τιμή κατρακύλησε από τις 67.700 στις 64.400 δολάρια, προκαλώντας ρευστοποιήσεις εκατομμυρίων. Ακολούθησε μια σύντομη ανάκαμψη έως τις 66.500 δολάρια, όμως οι πωλητές επανήλθαν δυναμικά. Νωρίτερα σήμερα, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τις 63.000 δολάρια για πρώτη φορά από το κραχ της 6ης Φεβρουαρίου, όταν είχε βυθιστεί έως τις 60.000 δολάρια.

Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται οριακά πάνω από αυτό το επίπεδο, με τη συνολική κεφαλαιοποίησή του να έχει μειωθεί στα 1,26 τρισ. δολάρια. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει επίσης υποχωρήσει κάτω από το 56%.

Η αγορά των altcoins καταγράφει επίσης σημαντικές απώλειες. Το Ethereum χάνει περίπου 5% σε ημερήσια βάση και κινείται λίγο πάνω από τα 1.800 δολάρια. Το XRP υποχωρεί κατά 4,5% και παλεύει να διατηρηθεί πάνω από το 1,30 δολάριο.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 150 δισ. δολάρια από την Κυριακή και πλέον διαμορφώνεται στα 2,26 τρισ. δολάρια.

