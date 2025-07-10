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Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές καθώς «ζυγίζουν» τους αμερικανικούς δασμούς
Χρηματιστήρια
19:33 - 10 Ιουλ 2025

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές καθώς «ζυγίζουν» τους αμερικανικούς δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι ευρωαγορές την Πέμπτη (10/7), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εξελίξεις στο «μέτωπο» των αμερικανικών δασμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,54% και διαμορφώθηκε στις 552,92 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,31% στις 24.473,08 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 1,23% στις 8.975,66 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,30% στις 7.902,25 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει απώλειες 0,10% και βρίσκεται στις 40.557,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,81% στις 14.139,40 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έχασε 0,51% και έκλεισε στις 7.747,77 μονάδες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κέρδισε την πρόταση μομφής σχετικά με την υποτιθέμενη έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα μηνύματα κειμένου που αντάλλαξε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπούρλα, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τα εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στη Γερμανία, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 2% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία ανέφερε ότι ήταν ο χαμηλότερος ρυθμός από τον Οκτώβριο. Σε σύγκριση με το Μάιο, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, η ιταλική εταιρεία Ferrero συμφώνησε να εξαγοράσει την WK Kellogg Co έναντι 23 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, για συνολική αξία 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο στις σημερινές συναλλαγές, με τις Glencore και Rio Tinto να κερδίζουν 4% στον FTSE 100, ακολουθούμενες από την Anglo American, η οποία σημείωσε άνοδο 3,8%, ενώ η ArcelorMittal σημείωσε άνοδο 3,6% στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 19:58
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