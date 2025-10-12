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CNBC: «Ξεπούλημα» $2 τρισ. στη Wall Street σε μία μέρα - Τι περιμένουν οι αγορές
Χρηματιστήρια
14:01 - 12 Οκτ 2025

CNBC: «Ξεπούλημα» $2 τρισ. στη Wall Street σε μία μέρα - Τι περιμένουν οι αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή (10/10), ο δείκτης S&P 500 ήταν λιγότερο από δύο μονάδες μακριά από ένα νέο ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, μια μόνο ανάρτηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε την εξαφάνιση αγοραίας αξίας ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το γεγονός αυτό δείχνει την ισχυρή επιρροή που εξακολουθεί να έχει η μονομερής εμπορική πολιτική του Τραμπ στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική» προς τον υπόλοιπο κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά στον έλεγχο των σπάνιων γαιών. Κατηγόρησε τη χώρα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» λόγω του «μονοπωλίου» της σε αυτούς τους κρίσιμους πόρους.

Σύμφωνα με το CNBC, το σημείο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση στην αγορά ήταν η δήλωση: «Μία από τις πολιτικές που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι η μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Τεράστιες απώλειες για τις αγορές

Η Bespoke Investment Group υπολόγισε ότι περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία χάθηκαν από την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά. Ο S&P 500 υποχώρησε 2,7% στο κλείσιμο, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τις αρχές Απριλίου. Ο Nasdaq Composite, όπου εδρεύουν εταιρείες τεχνολογίας που εξαρτώνται από το εμπόριο με την Κίνα, έπεσε 3,56%, ενώ ο Dow Jones έχασε 879 μονάδες (1,9%). Ο δείκτης Russell 2000 σημείωσε πτώση 3%.

Η πτώση αυτή οφείλεται στο φόβο ότι η εφαρμογή των δασμών που απειλεί ο Τραμπ θα ήταν υπερβολικά βαριά για την αμερικανική οικονομία, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε εισαγόμενα εξαρτήματα για την παραγωγή αυτοκινήτων, ηλιακών πάνελ και άλλων προϊόντων.

Η απειλή του Τραμπ ήρθε αφού η Κίνα ενίσχυσε τον έλεγχο της αγοράς σπάνιων γαιών, στις οποίες κατέχει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς. Το Πεκίνο απαιτεί άδειες για την εξαγωγή σχεδόν οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει σπάνιες γαίες και περιορίζει τη χρήση τους για στρατιωτικές εφαρμογές. Οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή ημιαγωγών, ηλεκτρικών οχημάτων και προηγμένων πυραύλων. Ο Τραμπ επενδύει σε εταιρείες στις ΗΠΑ και τον Καναδά που εξορύσσουν αυτά τα μέταλλα για να ενισχύσει τον εφοδιασμό της χώρας.

Οι εταιρείες κατασκευής τσιπ Nvidia και AMD ηγήθηκαν της πτώσης, με απώλειες 5% και 8% αντίστοιχα. Η Apple έχασε 3% και η Tesla 5%. Ωστόσο, η πτώση επεκτάθηκε και σε άλλες μετοχές, με 424 από τα μέλη του S&P 500 να κλείνουν με αρνητικά αποτελέσματα, καθώς οι επενδυτές αναγκάστηκαν να μειώσουν τον κίνδυνο σε όλα τα επίπεδα. Οι τράπεζες Bank of America και Wells Fargo έχασαν πάνω από 2%, ενώ οι μετοχές της Walmart και των καπνοβιομηχανιών σημείωσαν μικρή άνοδο λόγω της αμυντικής τους φύσης.

Πιθανή συνέχεια και στρατηγική αγοράς

Η Δευτέρα (13/10) αναμένεται δύσκολη, καθώς ο Τραμπ συνέχισε τις απειλές του, δηλώνοντας ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα «πάνω από τους δασμούς που πληρώνουν ήδη» και ότι θα θεσπίσει ελέγχους στις εξαγωγές «όλων των κρίσιμων λογισμικών», κάτι που θα επηρεάσει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia. Οι νέοι δασμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ γύρω από τη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η πτώση μπορεί να είναι προσωρινή και να προσφέρει ευκαιρία αγοράς. Ο Jay Woods της Freedom Capital Markets δήλωσε: «Η αυθόρμητη πώληση θα πρέπει να είναι μια άλλη ευκαιρία αγοράς».

Η πτώση της Παρασκευής έφερε τον S&P 500 στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, ενώ ο δείκτης παραμένει πάνω από 11% υψηλότερα για το έτος, με το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης να αντισταθμίζει τις απειλές από δασμούς, συγκρούσεις και διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης.

Επιπλέον ανησυχίες για την αγορά

Η πτώση της Παρασκευής διέκοψε μια περίοδο ασυνήθιστα σταθερού χρηματιστηρίου, με 33 συνεχόμενες ημέρες χωρίς μεταβολή άνω του 1% στον S&P 500 — τη μακρύτερη από τον Ιανουάριο του 2020.

Ένας ακόμη παράγοντας ανησυχίας είναι η πτώχευση του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands, η οποία επηρεάζει τράπεζες όπως η Jefferies Financial Group και εγείρει αμφιβολίες για τον ιδιωτικό πιστωτικό κλάδο. Οι αγορές κρυπτονομισμάτων επλήγησαν επίσης, με το νόμισμα TRUMP meme να υποχωρεί κατά 20% σε 24 ώρες.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ανοίγουν για διαπραγμάτευση την Κυριακή το απόγευμα στις 6 μ.μ. ET, ενώ η αγορά ομολόγων παραμένει κλειστή τη Δευτέρα λόγω της εορτής του Κολόμβου.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2025 - 14:22
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