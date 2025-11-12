Ανοδικό κλείσιμο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στο τέλος του shutdown
19:20 - 12 Νοε 2025

Ανοδικό κλείσιμο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στο τέλος του shutdown

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν στα «πράσινα» την Τετάρτη (12/11) συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία αυτήν την εβδομάδα, αφού αποφασίστηκε ο τερματισμός του shutdown μετά από 41 ημέρες.   

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει έως το τέλος της εβδομάδας, καθώς η Γερουσία ψήφισε το βράδυ της Δευτέρας ένα νομοσχέδιο δαπανών, το οποίο έχει πλέον μεταφερθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τελική ψηφοφορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,71% στις 584,24 μονάδες, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE, ο οποίος είχε κινηθεί κοντά σε ιστορικό υψηλό τις τελευταίες συνεδριάσεις, έκλεισε την Τετάρτη με οριακή άνοδο 0,09% στις 9908,25 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,22% στις 24380,77 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 1,04% στις 8241,24 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο ιταλικός FTSE MIB — ο οποίος την Τρίτη ξεπέρασε το υψηλό του 2007, φτάνοντας στο υψηλότερο κλείσιμό του από το 2001 — σημείωσε επίσης άνοδο 0,80% στις 44792,64 μονάδες. Από την άλλη, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 1,39% στις 16616,50 μονάδες. Αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και ο πορτογαλικός δείκτης PSI, όπου έκλεισε ενισχυμένος κατά 1,21% στις 8293,84 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, στον ενεργειακό τομέα, η SSE εκτινάχθηκε κατά 10,4% το πρωί της Τετάρτης, αφού η βρετανική εταιρεία κοινής ωφέλειας ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2 δισ. λιρών (2,6 δισ. δολαρίων) για να χρηματοδοτήσει ένα νέο πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα 33 δισ. λιρών με στόχο την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ύψους 655 εκατ. λιρών για το πρώτο εξάμηνο του έτους, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 684 εκατ. λίρες.

Στο μεταξύ, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας, η RWE, σημείωσε άνοδο σχεδόν 2,9% στις πρωινές συναλλαγές, αφού ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη ύψους 2,71 δισ. ευρώ στην τελευταία της οικονομική ενημέρωση. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 3,48 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 3,14 δισ. ευρώ.

Αλλού στα αποτελέσματα, η Infineon Technologies ενισχύθηκε κατά 6,5% το πρωί της Τετάρτης, αφού ο γερμανικός κατασκευαστής μικροτσίπ δημοσίευσε τα τελευταία του αποτελέσματα. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 14,6 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους, σημειώνοντας πτώση 2% σε ετήσια βάση, αλλά ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Άλλα αποτελέσματα που αναμένονται την Τετάρτη προέρχονται από τις εταιρείες E.ON, Experian, Alcon, Bayer, Swiss Life, Poste Italiane και ABN Amro.

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων αυξάνονται ελαφρώς

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων — γνωστών ως gilts — κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα σε όλη την καμπύλη λήξεων την Τρίτη.

Η απόδοση του 10ετούς gilt σημείωσε άνοδο 3 μονάδων βάσης, φτάνοντας το 4,419%. Οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, επομένως όταν οι επενδυτές είναι απρόθυμοι να δανείσουν σε μια κυβέρνηση, η τιμή του ομολόγου πέφτει και η απόδοση αυξάνεται.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή το υψηλότερο κόστος δανεισμού από οποιοδήποτε έθνος της Ομάδας των 7 (G-7), με την απόδοση του 30ετούς gilt να διαπραγματεύεται αρκετά πάνω από το κρίσιμο όριο του 5%.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αντικατοπτρίζουν το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων που τα εκδίδουν, αλλά μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, τις αποδόσεις επενδύσεων, την ευρύτερη οικονομία και το προσωπικό κόστος δανεισμού.

Στο μεταξύ, η βρετανική λίρα υποχώρησε κατά 0,27% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, διαπραγματευόμενη στο 1,311 δολάριο, και έχασε 0,1% έναντι του ευρώ.

Αγορές των ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών παρέμειναν σχετικά αμετάβλητα το βράδυ της Τρίτης, μετά από μια συνεδρίαση όπου οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών — συμπεριλαμβανομένης της Nvidia — προκαλώντας παράλληλα άνοδο σε πιο «αμυντικά» τμήματα της αγοράς.

Οι συζητήσεις περί «φούσκας» στη χρηματιστηριακή αγορά δεν έχουν εξαλειφθεί, ωστόσο οι επενδυτές δείχνουν μεγαλύτερη διάκριση ως προς το ποιες τεχνολογικές εταιρείες φαίνεται να έχουν πλεονέκτημα στην κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 19:25
