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Απώλειες στις ασιατικές αγορές από τις γεωπολιτικές αναταράξεις
Χρηματιστήρια
09:22 - 19 Ιαν 2026

Απώλειες στις ασιατικές αγορές από τις γεωπολιτικές αναταράξεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας κινήθηκαν κυρίως πτωτικά τη Δευτέρα (19/1), καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ προς τη Γροιλανδία το Σαββατοκύριακο και βασικά οικονομικά στοιχεία από την Κίνα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν έντονη ρητορική σχετικά με το αρκτικό έδαφος, με τον Τραμπ να απειλεί με δασμούς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και να απαιτεί τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί μέρος της Δανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απάντησαν χαρακτηρίζοντας τις απειλές «εντελώς λανθασμένες» και «απαράδεκτες».

Συνοπτική εικόνα βασικών δεικτών:

  • S&P/ASX 200 (Αυστραλία):874,50 (-29,40 | -0,33%)
  • Hang Seng (Χονγκ Κονγκ):571,49 (-273,47 | -1,02%)
  • KOSPI (Νότια Κορέα):904,66 (+63,92 | +1,32%)
  • Nikkei 225 (Ιαπωνία):583,57 (-352,60 | -0,65%)
  • NIFTY 50 (Ινδία):528,65 (-165,70 | -0,64%)
  • Shanghai Composite:114,466 (+12,554 | +0,31%)

Στην Ασία, η Κίνα ανακοίνωσε τα στοιχεία ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου, καθώς και τα στοιχεία Δεκεμβρίου για τις λιανικές πωλήσεις, τις αστικές επενδύσεις και τη βιομηχανική παραγωγή.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,07%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 σημείωσε οριακή πτώση.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 0,65% και έκλεισε στις 53.583,57 μονάδες, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, ενώ ο Topix υποχώρησε οριακά στις 3.656,4 μονάδες. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGBs) αυξήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η απόδοση του 10ετούς JGB έφτασε στο 2,279%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Οι αποδόσεις των 20ετών και 30ετών JGBs έφτασαν επίσης σε ιστορικά υψηλά.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας κινήθηκαν αντίθετα από τη γενική τάση, με τον KOSPI να ενισχύεται κατά 1,32% και να κλείνει στις 4.904,66 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 1,44% και έκλεισε στις 968,36 μονάδες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Hyundai άγγιξε ιστορικό υψηλό, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται έως και 17,92% τη Δευτέρα.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,33% στις 8.874,5 μονάδες, πιεζόμενος από τις μετοχές τεχνολογίας.

Στο μέτωπο των εμπορευμάτων, τόσο το ασήμι όσο και ο χρυσός κατέγραψαν ιστορικά υψηλά. Το ασήμι σημείωνε άνοδο άνω του 3,88% στα 93,38 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός διαπραγματευόταν 1,72% υψηλότερα στα 4.673,96 δολάρια ανά ουγγιά.

Την Παρασκευή στις ΗΠΑ, ο S&P 500 έκλεισε λίγο κάτω από το μηδέν και κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε οριακά κατά 0,06%. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 0,17%.

Οι τρεις βασικοί δείκτες έφτασαν στα χαμηλά της συνεδρίασης αφού ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (16/1) στον Λευκό Οίκο ότι θα προτιμούσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, να παραμείνει στη σημερινή του θέση και ότι ενδέχεται να μην επιλεγεί ως ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Ο Χάσετ θεωρείται η πιο φιλική προς τις αγορές επιλογή σε σχέση με τον νέο επικρατέστερο υποψήφιο, τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς, και αναμένεται να είναι πιο πρόθυμος να διατηρήσει τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 10:06
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