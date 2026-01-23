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Μικτές τάσεις στη Wall Street: Μερική ανακούφιση από την υποχώρηση των γεωπολιτικών εντάσεων
Χρηματιστήρια
17:15 - 23 Ιαν 2026

Μικτές τάσεις στη Wall Street: Μερική ανακούφιση από την υποχώρηση των γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος την Παρασκευή (23/1), μετά το γεγονός ότι ο ίδιος, μαζί με τους δύο άλλους βασικούς δείκτες της Wall Street, κατέγραψαν διαδοχικά κέρδη, καθώς υποχώρησαν οι γεωπολιτικοί φόβοι.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς κινείται οριακά κάτω από το μηδέν στις 6,910.89 μονάδες. Από την άλλη πλευρά ο Dow Jones, κινείται 247 μονάδες χαμηλότερα, ή 0,51%, δεχόμενος πιέσεις από την πτώση 2% της μετοχής της Goldman Sachs. Στον αντίποδα, ο Nasdaq, ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,14% στις 23,467.90 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, Nvidia και Advanced Micro Devices (AMD) ενισχύονται κατά περισσότερο από 2% και 3% αντίστοιχα. Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται, καθώς σύμφωνα με το CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τις επόμενες ημέρες.

Αντίθετα, η μετοχή της Intel καταρρέει σημειώνοντας πτώση κατά 14%, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών προβλέψεων για το πρώτο τρίμηνο από την εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών.

Σημειώνεται ότι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές καθησυχάστηκαν από τις εξελίξεις που δείχνουν αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και των γεωπολιτικών κινδύνων.

Επισημαίνεται ότι η ανάκαμψη των μετοχών ξεκίνησε την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή επιβολής δασμών στις εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση του Τραμπ ότι ο ίδιος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατέληξαν σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ είχε επίσης δηλώσει στο CNBC την Τετάρτη ότι «έχουμε ένα προσχέδιο συμφωνίας» με το αρκτικό νησί. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνει το «πλαίσιο» της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ και τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας.

«Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς και η γεωπολιτική αντιπαράθεση γύρω από το νησί θα μπορούσε να επανεμφανιστεί, ωστόσο οι επενδυτές ανακουφίζονται από τη γρήγορη πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την επίτευξης μιας συμφωνίας, έπειτα από τη σημαντική αναταραχή που σημειώθηκε στις αγορές στις αρχές της εβδομάδας», δήλωσε ο Τζέιμς ΜακΚαν, ανώτερος οικονομολόγος της Edward Jones.

Ο ίδιος επισήμανε και την πρόσφατη άνοδο των τιμών του χρυσού. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού έκλεισαν την Πέμπτη σε νέο ιστορικό υψηλό.

«Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου ανακάμπτουν, ο χρυσός διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων κερδών του, συνεχίζοντας την ισχυρή πορεία του εν μέσω αυξανόμενων επεισοδίων γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ανησυχιών για τη μακροπρόθεσμη πορεία των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ και αυξανόμενης πολιτικής πίεσης προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο ΜακΚαν.

Τα κέρδη της Τετάρτης και της Πέμπτης εξάλειψαν τις απώλειες που είχε καταγράψει ο Dow νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο δείκτης των 30 μετοχών ενισχύεται οριακά, κατά λιγότερο από 0,1%, σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, ο S&P 500 και ο Nasdaq οδεύουν προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, με πτώση 0,4% και 0,3% αντίστοιχα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 20:16
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