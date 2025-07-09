ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα δασμολογικά «ραβασάκια» από Τραμπ – Ποια κράτη αφορά
Ειδήσεις
21:33 - 09 Ιουλ 2025

Νέα δασμολογικά «ραβασάκια» από Τραμπ – Ποια κράτη αφορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Τετάρτη (9/7) επιστολές που υπαγορεύουν νέους δασμολογικούς συντελεστές των ΗΠΑ σε τουλάχιστον έξι ακόμη εισαγωγές χωρών, στηριζόμενος στην επιθετική του προσέγγιση για την επανεκκίνηση των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων της Αμερικής.

Οι τελευταίες επιστολές, που αποκάλυψε ο Τραμπ μέσω στιγμιότυπων οθόνης του Truth Social, εστάλησαν στους ηγέτες των Φιλιππίνων, του Μπρουνέι, της Μολδαβίας, της Αλγερίας, του Ιράκ και της Λιβύης.

Ο Τραμπ είχε προϊδεάσει για την ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης, γράφοντας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ότι θα δώσει στη δημοσιότητα «τουλάχιστον 7 χώρες» το πρωί της Τετάρτης και έναν «πρόσθετο αριθμό χωρών» το απόγευμα.

Ο νέος γύρος επιστολών για τους δασμούς έρχεται δύο ημέρες αφότου ο Τραμπ μοιράστηκε για πρώτη φορά στιγμιότυπα από επιστολές που έλεγαν στους ηγέτες 14 χωρών ότι οι εξαγωγές τους στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν νέους απότομους δασμούς από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το CNBC.

Οι σχεδόν πανομοιότυπες δισέλιδες επιστολές που υπογράφει ο Τραμπ στάλθηκαν στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το Καζακστάν, τη Νότια Αφρική, το Λάος, τη Μιανμάρ, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Τυνησία, την Ινδονησία, το Μπαγκλαντές, τη Σερβία, την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη.

Τα ποσοστά για κάθε χώρα κυμαίνονται από 20% έως 40%. Στις επιστολές σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ θα εξετάσουν «ίσως» την προσαρμογή των νέων δασμολογικών επιπέδων, «ανάλογα με τη σχέση μας με τη χώρα σας».

Πολλά από αυτά τα ποσοστά είναι κοντά σε αυτά που είχε επιβάλει ο Τραμπ στο πλαίσιο της «ημέρας απελευθέρωσης» που έθεσε σε εφαρμογή τους δασμούς στις 2 Απριλίου, η οποία καθόρισε μια βασική εισφορά 10% για σχεδόν όλες τις χώρες της γης και επέβαλε πολύ υψηλότερους δασμούς σε δεκάδες μεμονωμένα έθνη.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε μια εβδομάδα αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές συναλλαγών, η οποία έληξε μόνο όταν ο Τραμπ δήλωσε αιφνιδιαστικά ότι θα σταματήσει τα υψηλότερα επιτόκια για 90 ημέρες.

Αυτή η αναστολή επρόκειτο να λήξει την Τετάρτη. Όμως τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καθυστέρησε την προθεσμία για τους δασμούς μέχρι την 1η Αυγούστου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα – Ενίσχυση σχέσεων σε οικονομικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο
Πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα – Ενίσχυση σχέσεων σε οικονομικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο

Συνολικό μέρισμα €68 εκατ. διανέμει ο Όμιλος JUMBO – Αύξηση πωλήσεων κατά 8% το πρώτο εξάμηνο
Επιχειρήσεις

Συνολικό μέρισμα €68 εκατ. διανέμει ο Όμιλος JUMBO – Αύξηση πωλήσεων κατά 8% το πρώτο εξάμηνο

Νέους «πονοκεφάλους» προκαλεί στην κυβέρνηση το Μεταναστευτικό – Αδιάκοπες οι ροές προς την Κρήτη
Πολιτική

Νέους «πονοκεφάλους» προκαλεί στην κυβέρνηση το Μεταναστευτικό – Αδιάκοπες οι ροές προς την Κρήτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
Ειδήσεις

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ