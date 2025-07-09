Νέα δασμολογικά «ραβασάκια» από Τραμπ – Ποια κράτη αφορά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Τετάρτη (9/7) επιστολές που υπαγορεύουν νέους δασμολογικούς συντελεστές των ΗΠΑ σε τουλάχιστον έξι ακόμη εισαγωγές χωρών, στηριζόμενος στην επιθετική του προσέγγιση για την επανεκκίνηση των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων της Αμερικής.

Οι τελευταίες επιστολές, που αποκάλυψε ο Τραμπ μέσω στιγμιότυπων οθόνης του Truth Social, εστάλησαν στους ηγέτες των Φιλιππίνων, του Μπρουνέι, της Μολδαβίας, της Αλγερίας, του Ιράκ και της Λιβύης.

Ο Τραμπ είχε προϊδεάσει για την ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης, γράφοντας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ότι θα δώσει στη δημοσιότητα «τουλάχιστον 7 χώρες» το πρωί της Τετάρτης και έναν «πρόσθετο αριθμό χωρών» το απόγευμα.

Ο νέος γύρος επιστολών για τους δασμούς έρχεται δύο ημέρες αφότου ο Τραμπ μοιράστηκε για πρώτη φορά στιγμιότυπα από επιστολές που έλεγαν στους ηγέτες 14 χωρών ότι οι εξαγωγές τους στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν νέους απότομους δασμούς από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το CNBC.

Οι σχεδόν πανομοιότυπες δισέλιδες επιστολές που υπογράφει ο Τραμπ στάλθηκαν στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το Καζακστάν, τη Νότια Αφρική, το Λάος, τη Μιανμάρ, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Τυνησία, την Ινδονησία, το Μπαγκλαντές, τη Σερβία, την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη.

Τα ποσοστά για κάθε χώρα κυμαίνονται από 20% έως 40%. Στις επιστολές σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ θα εξετάσουν «ίσως» την προσαρμογή των νέων δασμολογικών επιπέδων, «ανάλογα με τη σχέση μας με τη χώρα σας».

Πολλά από αυτά τα ποσοστά είναι κοντά σε αυτά που είχε επιβάλει ο Τραμπ στο πλαίσιο της «ημέρας απελευθέρωσης» που έθεσε σε εφαρμογή τους δασμούς στις 2 Απριλίου, η οποία καθόρισε μια βασική εισφορά 10% για σχεδόν όλες τις χώρες της γης και επέβαλε πολύ υψηλότερους δασμούς σε δεκάδες μεμονωμένα έθνη.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε μια εβδομάδα αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές συναλλαγών, η οποία έληξε μόνο όταν ο Τραμπ δήλωσε αιφνιδιαστικά ότι θα σταματήσει τα υψηλότερα επιτόκια για 90 ημέρες.

Αυτή η αναστολή επρόκειτο να λήξει την Τετάρτη. Όμως τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καθυστέρησε την προθεσμία για τους δασμούς μέχρι την 1η Αυγούστου.