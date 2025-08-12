Ανυποχώρητος ο Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν εγκαταλείπει το Ντονμπάς
21:52 - 12 Αυγ 2025

Ανυποχώρητος ο Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν εγκαταλείπει το Ντονμπάς

Reporter.gr Newsroom
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη (12/8) ότι θα απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση της Ρωσίας για απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα εδαφικά ζητήματα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι μόνο μετά την αποδοχή κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία, τονίζοντας πως οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας.

Μιλώντας ενόψει της συνόδου κορυφής της Παρασκευής (15/8) μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα, επανέλαβε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις αφορούν το έδαφός της.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Μόσχα πρότεινε να σταματήσει την προέλασή της σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας με αντάλλαγμα την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς — την ανατολική περιοχή που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 30% της περιοχής του Ντονέτσκ (περίπου 9.000 τ.χλμ.), διαθέτει ισχυρά οχυρωμένες γραμμές άμυνας και κατέχει στρατηγικά υψώματα.

«Οποιαδήποτε απόσυρση», προειδοποίησε, «θα δημιουργούσε μια βάση εκτόξευσης για νέες ρωσικές επιθέσεις».

