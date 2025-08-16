Τραμπ: Δεν συμφωνήσαμε, αλλά κάναμε πρόοδο - Πούτιν: Να μην μας υπονομεύσουν οι Ευρωπαίοι

Διάρκεια δύο ωρών και 45 λεπτών είχε η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα για το Ουκρανικό. Η φράση «αναζητώντας την ειρήνη» επελέγη ως τίτλος της συνάντησης, μετά το τέλος της οποίας οι δύο πρόεδροι έκαναν κοινές δηλώσεις. Αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις, αλλά δεν δέχθηκαν ερωτήσεις, ενώ φάνηκε να έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές στην ανάγνωση των εξελίξεων. «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία, αλλά κάναμε πρόοδο», είπε ο Τραμπ. «Καταλήξαμε σε συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη. Ελπίζω να μη την υπονομεύσουν οι Ευρωπαίοι», τόνισε ο Πούτιν.

Οι συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν και των συνεργατών τους ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τη 01.30 (ώρα Ελλάδας). Είχαν δηλαδή διάρκεια περίπου 2 ωρών και 45 λεπτών. Στις δηλώσεις που έκαναν αμέσως μετά, πάντως, φάνηκαν κάποιες σημαντικές διαφορές στο πώς βλέπουν τα πράγματα. Για παράδειγμα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε πολλές ιστορικές αναφορές και μίλησε για συμφωνία, ενώ ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε συμφωνία για εκεχειρία, αλλά σημειώθηκε πρόοδος.

Τα μηνύματα του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος πήρε πρώτος το λόγο στις δηλώσεις που ακολούθησαν των συνομιλιών και αναφέρθηκε αρχικά στις ιστορικές σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας. Σημείωσε πως είναι "γείτονες" και πως μαζί πολέμησαν το 1940: «Οι χώρες μας είναι γειτονικές. Όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο είπα «καλησπέρα γείτονα». Μας χωρίζει ο Βερίγγειος Πορθμός αλλά είμαστε γείτονες. Είναι σημαντικό ότι η Αλάσκα έχει να κάνε με την κοινή ιστορία ΗΠΑ-Ρωσίας. Στην Αλάσκα είναι ζωντανή η ρωσική ιστορία με ρωσικές εκκλησίες», τόνισε αρχικά ο κ. Πούτιν και πρόσθεσε:

«Ευχαριστούμε την αμερικανική κυβέρνηση που φροντίζει το νεκροταφείο Ρώσων πιλότων. Οι δύο χώρες νίκησαν μαζί κοινούς εχθρούς και η κληρονομιά αυτή μπορεί να μας βοηθήσει και στο νέο στάδιο που βρισκόμαστε».

Ακολούθως, μπαίνοντας στην ουσία, αναφέρθηκε στο ουκρανικό και είπε πως μπορεί να υπάρξει συμφωνία για ειρήνη, αλλά έθεσε και πάλι σκληρούς όρους. Παράλληλα, άνοιξε εμπορικούς διαύλους συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

«Έχουμε δει την κυβέρνηση Τραμπ να προσπαθεί να επιλύσει το ουκρανικό. Η κατάσταση στην Ουκρανία έχει να κάνει με ζητήματα ασφαλείας. Θεωρούμε ότι οι Ουκρανοί είναι αδελφό έθνος και ό,τι συμβαίνει είναι βαθιά πληγή. Είναι συμφέρον για τη Ρωσία να μπει ένα τέλος. Ταυτόχρονα είμαστε πεπεισμένοι ότι για να φτάσουμε σε μια μακροχρόνια λύση θα πρέπει να εξαλείψουμε τις αιτίες αυτής της σύγκρουσης».

«Συμφωνώ ότι πρέπει να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια της Ουκρανίας. Ελπίζω ότι η συμφωνία που καταλήξαμε θα οδηγήσει στην ειρήνη και ελπίζω οι Ευρωπαίοι να μην την υπονομεύσουν».

«Έχουμε σχέση εμπιστοσύνης με τον πρόεδρο Τραμπ που θα οδηγήσει στην επίλυση του Ουκρανικού», πρόσθεσε ακόμα ο Τραμπ και στη συνέχεια θέλησε να τονίσει πως ΗΠΑ και Ρωσίας επανεκκινούν τις διμερείς τους σχέσεις σε οικονομικό επίπεδο: «Είναι σημαντικό για ΗΠΑ-Ρωσία να γυρίσουν σελίδα και να περάσουμε από το χθες στο αύριο, Ρωσία και ΗΠΑ έχουν πολλά περιθώρια να συνεργαστούν στην οικονομία και στο εμπόριο. Οι σημερινές συμφωνίες θα αποτελέσουν αφετηρία επίλυσης για το Ουκρανικό και για τη βελτίωση της σχέσης των δύο χωρών. Είχα προσπαθήσει να πείσω τον Αμερικανό ομόλογό μου ότι η κατάσταση δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο χωρίς επιστροφή. Σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αν ήταν τότε πρόεδρος ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει».

Τραμπ: Δεν υπάρχει συμφωνία σήμερα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εμφανώς πιο συγκρατημένος στις δηλώσεις του και σε αντίθεση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ανοιχτά πως "δεν υπήρξε συμφωνία".

Εμφανίστηκε βέβαια αισιόδοξος πως υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας και μπορεί σύντομα να σημειωθεί επιπλέον πρόοδος. Για το σκοπό αυτό θα ενημερώσει, όπως είπε, τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Υπήρξαν ζητήματα που συμφωνήσαμε και άλλα που διαφωνήσαμε. Θα ενημερώσω τον πρόεδρο Ζελένσκι για ό,τι συμφωνήσαμε. Θα κάνω τηλεφωνήματα για να ενημερώσω για τη συνάντηση. Υπάρχουν κάποια λίγα πράγματα που διαφωνήσαμε. Δεν υπάρχει συμφωνία σήμερα».

Πρόσθεσε επίσης πως »η ουσία είναι να δώσουμε σύντομα τέλος στον θάνατο αθώων ανθρώπων. Ελπίζω ότι θα σας δω σύντομα. Ευχαριστώ πολύ Βλαντιμίρ».

Σε εκείνο το σημείο ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ να κάνουν την επόμενη συνάντησή τους στη Μόσχα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να το αφήνει ανοιχτό και να απαντά πως "θα μπορούσε" κάτι τέτοιο να συμβεί.

Να σημειωθεί, πάντως, πως το προγραμματισμένο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών που ήταν προγραμματισμένο για μετά το πέρας της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, τελικά ακυρώθηκε.

O Λευκός Οίκος πόσταρε μετά το τέλος της συνάντησης την παρακάτω ανάρτηση στο Χ

“We made some great progress today… We had an extremely productive meeting and many points were agreed to.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/WBTMLcI0Cv — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Το χρονικό της ιστορικής συνάντησης:

Στις 21:30 προσγειώθηκε στην Αλάσκα το Air Force One με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ακολούθησε στις 22:00 το ρωσικό αεροσκάφος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο υποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δύο ηγέτες μεταφέρθηκαν μάλιστα στο μέρος που θα γίνουν οι συνομιλίες μαζί με το ίδιο αυτοκίνητο.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν άμεσα στο συμφωνημένο χρόνο και ολοκληρώθηκαν τελικά λίγο πριν από τη 01.30 (ώρα Ελλάδας). Είχαν δηλαδή διάρκεια περίπου 2 ωρών και 45 λεπτών.



